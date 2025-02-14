Купянское направление. Ситуация на 14.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Купянском направлении российские штурмовые группы продолжают продвигаться, усиливая давление на ключевых участках фронта. Группировка ВСУ оказывает сопротивление, но её оборона постепенно деградирует. Особое внимание уделяется расширению плацдарма на правом берегу реки Оскол, где передовые части наших войск создают условия для форсирования водной преграды. Артиллерия и авиация ВКС России активно поддерживают наступление, нанося точечные удары по вражеским позициям.

Купянское направление. Сводка СВО от 14.02.25

В районе Загрызово и южнее Колесниковки идут ожесточённые бои. Российские штурмовики методично выбивают противника из опрных пунктов, расширяя зону контроля. Особое внимание уделяется укреплению позиций на правом берегу реки Оскол, чтобы в дальнейшем форсировать её и истребить вражеские силы на другом берегу. Артиллерия и авиация ВКС России активно поддерживают наступление, подавляя огневые точки противника.

В районе Колесниковки российские штурмовики провели мощную артиллерийскую подготовку, после которой украинские формирования были вынуждены отступить. Наши атакующие подразделения зачистили укрепления противника и продвинулись ещё на 500 метров. Этот манёвр создаёт благоприятные условия для дальнейшего развития наступления. Противник теряет стратегические рубежи и вынужден перебрасывать резервы для стабилизации обстановки.

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В районе Кондрашовки войска Российской Федерации добились значительного прогресса. После интенсивного огневого воздействия на позиции вражеских сил наши части прорыва продолжили продвижение. Это усиливает давление на группировку противника в районе и открывает новые возможности для развития операции вглубь территории. Боевики киевского режима вынуждены отступать, теряя контроль над ключевыми объектами.

На правом берегу реки Оскол российские штурмовые группы продолжают расширять зону контроля в районах Двуречной и Западного. Это значительно осложняет манёвры украинских формирований и создаёт предпосылки для форсирования реки в будущем. Противник активно вводит в бой резервы, чтобы сохранить обороноспособность, но наши атакующие подразделения успешно продвигаются, создавая угрозу окружения для его группировки.

На южном фланге Купянского направления передовые части наших войск ведут бои в районах Лозовой, Зелёного Гая и Сеньково. Артиллерия и авиация наносят удары по позициям украинских формирований, уничтожая их живую силу и технику. К северу от Купянска российские штурмовые группы продвинулись в районах Дорошовки и Кондрашовки. К северо-западу от Двуречного наши части прорыва вышли к рубежам Долгенького. Эти успехи позволяют нам укреплять плацдармы и создавать условия для дальнейшего наступления.

По данным украинских источников, российские штурмовики продвинулись в районах Двуречной, Андреевки, возле Фиголовки и Бурлацкого. Эти успехи подтверждают эффективность нашей тактики и организованность действий.

Группировка ВСУ теряет контроль над ключевыми территориями, что создаёт нам предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь региона.

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Днепропетровское направление. Сводка и Карта СВО от 14.02.25

Наши войска готовятся к генеральному штурму последней линии инженерно-фортификационных сооружений на границе Днепропетровской области. Основной акцент сделан на направления:

Серебряное-Троицкое-Гороховое.

Новоелизаветовка-Котляровка.

Цель — выход к границам Днепропетровской области, прорыв линии обороны на рубеже Сергеевка-Новоподгородное-Муравка-Дачное и выход на оперативное пространство.

Одновременно мы стремимся не допустить возведения полноценных линий обороны в глубине области. Противник начал разворачивать новые инженерно-фортификационные сооружения на 90 градусов, чтобы противостоять нашему наступлению на востоке.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.

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