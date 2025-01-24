Ситуация в Великой Новосёлке сегодня к этому часу. Сводка и карта СВО

Великая Новосёлка. Ситуация на 24.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Западные осведомители признают потерю Вооруженных Сил Украины центральной части населенного пункта Великая Новоселка и окружение внутри более пятнадцати сотен человек группировки противника, включая иностранных наемников, в том числе женщин. Штурмовые группы Группы Войск «Восток» продолжают освобождать населенный пункт от украинских военных. Гарнизон разрезан на две части, идет планомерное его уничтожение. Плотно работают артиллерия, армейская авиация, наши операторы беспилотных летательных аппаратов косят украинские войска, чему в подтверждение имеются множественные видеофиксации.

Великая Новосёлка. Сводка СВО от 24.01.25

Ни о каком отходе Вооруженных Сил Украины из населенного пункта и речи нет. Информация, что якобы украинцы смогли вывести гарнизон, не соответствует действительности. Все попытки выхода противника пересекаются нашими средствами поражения. Великая Новоселка попала «в ловушку», расположенная между тремя реками, пишет одна из центральных газет Германии, прогнозируя скорое падение города, который три года был «оплотом против дальнейшего продвижения России на юге Донбасса».

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Известно, что населенный пункт находится на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Совместно с морпехами группировки войск «Восток» штурмовики разрезали населенный пункт на две части, взяв под полный контроль правобережную часть города. В центре населённого пункта уже водружён флаг Российской Федерации.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20684 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20809 орудий полевой артиллерии и минометов, 30501 единица специальной военной автомобильной техники.

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