Кураховское направление. Ситуация на 18.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Кураховском направлении четыре батальона противника оказались под угрозой полного окружения в районе села Константинополь, которое расположено на территории Донецкой Народной Республики. По предварительным оценкам, в ловушку могут попасть порядка двух тысяч военнослужащих противника.

Вечером накануне информационные источники противника, которые в течение нескольких дней пытались создавать видимость «устойчивости и стабильности» на данном участке фронта, обрушились с резкой критикой на собственное командование. Согласно их заявлениям, действия руководства привели к катастрофической ситуации для нескольких бригад Вооруженных Сил Украины в этом районе.

Кураховское направление. Сводка СВО от 18.02.25

Ранее между населёнными пунктами Улаклы и Дачное образовался котёл, в который попали значительные силы противника. Большая часть этих подразделений была уничтожена. Эти бойцы, как отмечается, являлись «опытными и подготовленными солдатами», которых режим Зеленского должен был беречь как основу своей армии. Однако их бездарно потеряли в попытках продемонстрировать «стабильность и устойчивость фронта» перед важными международными событиями, такими как Мюнхенская конференция.

Кроме того, вчера ситуация продолжала ухудшаться в районе населённого пункта Улаклы, куда смогла прорваться часть окружённых подразделений противника. Однако там они попали в очередную западню, так как наши войска начали активный штурм этого села и полностью разгромили его гарнизон. Лишь единицам удалось вырваться из этого боя.

Командование Вооруженных Сил Украины попыталось ввести в бой резервные подразделения, но, согласно информации из источников с той стороны, это лишь усугубило управленческий коллапс. К ночи боевые действия перекинулись в Константинополь, куда в панике отступили не только резервы, но и те, кто смог выжить после боёв в районе Улаклы.

Обязательно подпишитесь на канал Сводки СВО+ на Рутюбе. Первично, вся свежая информация по СВО выходит там. Не пропустите важного!

С утра бои в Константинополе разгорелись с новой силой. Высока вероятность, что уже сегодня они будут завершены. Утром наши штурмовые группы вели активные боевые действия в центре посёлка, а в рядах противника продолжала нарастать паника.

Учитывая потерю управления и растерянность в рядах противника, которому, по логике, следовало бы отойти на новые рубежи для перегруппировки и восстановления боеспособности, было бы целесообразно воспользоваться этой ситуацией и попытаться прорваться с востока в район населённого пункта Богатырь.

Кроме того, вчера подразделения нашей 114-й бригады, действующие из района Андреевки, развернулись в сторону Константинополя и нанесли мощный удар с севера, достигнув значительных успехов. Если такие результаты сохранятся ещё несколько дней, противник начнёт говорить о катастрофе на участке между Андреевкой и Запорожьем.

В районе Константинополя сосредоточены 101-я, 123-я и 137-я бригады территориальной обороны, а также 35-й аэромобильный полк Вооруженных Сил Украины. С нашей стороны в боях участвуют подразделения 163-го танкового, 33-го и 103-го мотострелковых полков. Наши войска практически полностью освободили село Андреевка, расположенное севернее Константинополя, где в настоящее время завершается разгром 421-го, 214-го батальонов, 79-й отдельной десантно-штурмовой и 46-й отдельной аэромобильной бригад противника.

Южная группировка наших войск продолжает наступление в западной части Улаклы, выйдя на трассу, ведущую в Запорожье. Те, кто не успел отступить, уже не смогут этого сделать.

Тем временем штурмовые подразделения 39-го мотострелкового полка пытаются перерезать западную часть дороги, ведущей от Константинополя, чтобы лишить противника возможности отступления и подхода подкреплений. Когда Вооруженные Силы Российской Федерации полностью окружат украинские формирования, это станет одним из крупнейших «котлов» за три года специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

голоса Оцените материал

Просмотры: 240