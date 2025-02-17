Южно-Донецкое направление. Ситуация на 17.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. После установления полного контроля над Великой Новосёлкой и Новым Комаром российские войска продолжили развивать наступление. Основной удар пришёлся на северо-запад, в направлении населённых пунктов Днепроэнергия, Скудное и Новоочеретоватое. Враг изо всех сил старается удержать позиции, но вынужден отступать к границе Днепропетровской области.

За последние сутки штурмовые подразделения группировки «Восток» форсировали реку Мокрые Ялы и начали закрепление в Новоочеретоватом. В поддержку наступающих работала артиллерия с позиций в Великой Новосёлке и на высотах в Раздольном. Бои идут ожесточённые: противник, осознавая значение села, держится за него до последнего. Однако российские войска продолжают методично выбивать гарнизон, продвигаясь и зачищая укрепления.

Южно-Донецкое направление. Сводка СВО от 17.02.25

Ключевую роль в штурме играет подавление украинских позиций. Танковые экипажи работают по целям на дальних подступах, миномётные расчёты наносят удары по укреплениям. Враг ранее использовал Новоочеретоватое как огневую точку для ударов по Великой Новосёлке, что создавало сложности для организации командных пунктов и укрепления позиций. Теперь, с потерей этого рубежа, украинским войскам всё сложнее сдерживать российское наступление.

Новый тактический приём российских войск оказался неожиданным для противника. Механизированная колонна прорвалась по открытому пространству более чем на четыре километра, заехала в Новосёлку и высадила десант. Это создало хаос в украинских рядах. «Колонна заехала в тыл нашим подразделениям!» – жалуются украинские военные в своих чатах. Закрепление продолжается, часть села уже под контролем ВС РФ.

Продвижение российской армии на Времьевском направлении приобретает стратегическое значение. Форсирование Мокрых Ялов, зачистка Великой Новосёлки, захват Новоочеретоватого и удары по Скудному открывают путь в глубину украинских позиций. Следующая цель – давление на Днепроэнергию и Преображенку, что создаст угрозу всей линии обороны ВСУ в этом секторе.

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У соседей, в Константинополе идут ожесточённые схватки – позиции меняются буквально ежечасно. Опорный пункт за юго-восточной окраиной – под контролем ВС РФ. В Улаклы российские войска сумели расширить зону контроля и продолжают штурм. Восточнее, нами взят крупный опорный пункт противника на трассе между Дачным и Улаклы.

На Покровском направлении российские штурмовые группы продолжают уверенное продвижение. В районе населённого пункта Преображенка наши подразделения продвинулись вперёд, заставляя противника отступать.

Украинское командование осознаёт угрозу прорыва и пытается укрепить этот участок, перебрасывая резервы из соседней Новоалександровки. Однако российская артиллерия ведёт непрерывный огонь по укреплениям неприятеля, вынуждая его маневрировать и терять позиции.

На флангах Покровска ситуация становится всё более критичной для украинских войск. В селе Песчаное продолжаются упорные бои. Вчера, с утра неприятель заявил, что контролирует населённый пункт, однако уже к середине дня российские подразделения выбили его из большей части жилого сектора. ВСУ удерживают лишь небольшую часть села, и наши штурмовики продолжают зачистку.

Наши военные также успешно сорвали вражескую ротацию в соседней Бельгийке, не дав противнику перегруппироваться и усилить оборону. Удары по колоннам снабжения и огневым точкам ВСУ наносятся точечно и методично, ослабляя сопротивление.

На восточном фланге российская армия добилась значительных успехов. После полного освобождения населённых пунктов Водяное Второе, Берёзовка и Зелёное Поле сформировались своеобразные «клешни», охватывающие украинские позиции в направлении Тарасовки. Наши военные продолжают наступление, используя сложный рельеф местности и лесополосы для скрытного передвижения.

Противник осознаёт стратегическую угрозу. Если российские войска возьмут Тарасовку под контроль, это может привести к разгрому ряда украинских опорников и дальнейшему продвижению вплоть до Константиновки. ВСУ стягивают сюда резервы, но не имеют возможности компенсировать потери в полной мере.

Кураховское направление. Сводка СВО от 16.02.25

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Наши штурмовики прорвались на окраины Улаклы, атакуя с юго-востока и востока, а также закрепились в Константинополе, создав серьёзную угрозу для группировки противника. Это создало условия для полного окружения украинских формирований в данном районе.

Одновременно со штурмом населённых пунктов наши части проводят зачистку отдельных очагов сопротивления в посадках восточнее Улаклы. Противник теряет контроль над ключевыми рубежами и вынужден отступать, оставляя за собой потери в живой силе и технике.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.

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