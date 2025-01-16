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Сводка СВО

Кураховское направление. Ситуация на фронте 16.01.25. Сводка и карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 13:44 16.01.2025

Кураховское направление. Ситуация на 16.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Кураховском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. Основные события разворачиваются вокруг Дачного, где украинские силы оказались в крайне сложной ситуации. Полуокружение и потери делают положение ВСУ в этом селе невыгодным, а удержание его больше связано с политическими, чем тактическими задачами.

Украинская группировка в Дачном несёт серьёзные потери, находясь в тяжёлых условиях. Село утратило тактическую значимость и стало ловушкой для противника. Наши силы сосредотачивают усилия на ликвидации «аппендикса» в районе Дачного, что может в ближайшее время завершиться полным окружением противника.

Кураховское направление. 16.01.25. Карта СВО

Кураховское направление. 16.01.25. Карта СВО

Кураховское направление. Сводка СВО от 16.01.25

На восточных окраинах Андреевки, севернее Янтарного и в районе Константинополя-Улаклы продолжаются боестолкновения. Части ВС РФ группировки «Восток» усиливают давление на Улаклы с юга, в то время как силы «Центра» укрепляют свои позиции северо-западнее Шевченко, захватив важный опорный пункт.

Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Украинка в ДНР. Село расположено западнее Курахово, к югу от Покровска.

Кураховское направление. Украинка. 16.01.25. Карта СВО

Кураховское направление. Украинка. 16.01.25. Карта СВО

Украинка имела стратегическое значение для ВСУ, поскольку служила местом скопления живой силы и огневых позиций. Уничтожение противника в этом районе осуществлялось с помощью артиллерии и ударных дронов. Освобождение Украинки позволило укрепить фланги группировки «Центр» и приблизить продвижение к границе с Днепропетровской областью.

Российские силы продолжили активные действия на ряде участков:

  • Северо-западнее Курахово, в районе Славянки и Петропавловки.
  • Западнее Курахово – в районах Дачного, Андреевки, Улаклы и Константинополя.
  • Юго-западнее – в районах Розлива и Янтарного.
Узнайте больше:  Покровское направление. Шахта «Покровское». 15.01.25. Сводка и карта СВО

Штурмовые действия сопровождаются использованием всех видов вооружения, что оказывает давление на оборонительные рубежи противника.

Противник признаёт тяжёлую ситуацию, особенно в районе Дачного, где остаётся большое количество раненых. Удержание этих позиций становится всё более затруднительным.

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Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40575 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20554 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20706 орудий полевой артиллерии и минометов, 30352 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО 16.01.25 сегодня, онлайн. Кураховское направление. Сводка СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

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