Курская область — 01.10.24. Российская армия отражает атаки ВСУ. Карта СВО

Курская область. Обстановка на 01.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Обострение боёв в приграничных районах Кореневского, Глушковского и Суджанского районов стало заметным на фоне заявлений о концентрации украинских войск и техники, что свидетельствует о возможных попытках прорыва. Российские войска удерживают позиции, предпринимают меры по усилению обороны и продолжают наносить удары по выявленным скоплениям противника.

На текущий момент боевые действия сосредоточены вокруг ключевых населённых пунктов, таких как Толстой Луг, Новоивановка и Ольговка. Новоивановка неоднократно переходила из рук в руки, и в настоящее время контролируется ВСУ, что объясняется попытками противника закрепиться в стратегически важной зоне — Большом Ольговском лесу. Этот участок имеет решающее значение для возможного дальнейшего наступления от Суджи в сторону Коренево. Активные попытки ВСУ сохранить контроль над этим направлением говорят о стремлении не только удерживать зону, но и расширять её, что позволяет украинской стороне представить успехи на фоне напряжённой обстановки на других участках фронта.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 01.11.24. Карта СВО

Суджанский район: предполагаемые направления наступления

ВСУ сосредоточили значительное количество личного состава и техники в районе Суджи, что может свидетельствовать о подготовке удара по этому направлению. Сообщается о возможном наступлении с двух направлений: от Глухова в сторону Рыльска и из района Суджи по направлению на Зеленый Шлях и далее на Коренево. В случае успеха такой атаки российская группировка южнее этих населённых пунктов рискует оказаться в стратегическом окружении, что может повлиять на дальнейшее развитие боевой обстановки в регион.

Глушковский район: укрепления и удары российской авиации

В Глушковском районе ВС РФ продолжают наносить удары по позициям украинских войск. По поступающим данным, российская оперативно-тактическая авиация действует в дежурном режиме, нанося удары по выявленным целям как в районе Курской области, так и на приграничных территориях. Отмечено применение авиабомб ФАБ-3000 с управляемыми модулями, что значительно увеличивает точность поражения крупных целей. Погодные условия усложняют проведение наземных операций, и, по всей видимости, это замедляет движение войск с обеих сторон, однако российская авиация продолжает работать по выявленным позициям противника.

Кроме авиации, активно применяется БЛА «Иноходец» и «Форпост», которые используются для разведки и уничтожения скоплений живой силы и техники. Эти беспилотники, оснащенные высокоточными средствами наведения, помогают удерживать инициативу на стратегически важных участках.

По данным из открытых источников, ВСУ применяют тактику минирования с использованием FPV-дронов и дронов «Баба Яга» для создания препятствий и задержек для российских сил на маршрутах движения. В районе Новоивановки продолжаются интенсивные бои, противник активно вводит дополнительные силы из состава территориальной обороны и 22-й бригады. Боевые действия здесь отличаются высокой плотностью огня, а каждая сторона стремится удержать занимаемые позиции и разрушить оборонительные линии противника.

Активизация украинских сил на Сумском направлении

В Сумской области российская авиация и артиллерия наносят удары по пунктам временной дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры. Интенсивная работа по подавлению украинских РЭБ-систем в приграничных областях осложняет противнику координацию своих действий и создаёт трудности в оперативном управлении. Несмотря на провалы на других направлениях фронта, ВСУ продолжают стягивать силы к Курской области, что свидетельствует о возможных планах на усиление давления на российские позиции в данном регионе.

Обмен пленными как важный аспект текущей ситуации

Недавно состоялся обмен пленными между российской и украинской сторонами в формате 30 на 30. Взаимодействие при обмене было обеспечено силами 810-й гвардейской бригады морской пехоты и полка 1427. Возвращение российских военнопленных домой стало важным событием для их семей, военкоры отмечают эмоциональную значимость таких обменов и значимость этих людей, прошедших испытания в плену.

Поступает информация о моральных трудностях и напряжении внутри украинских подразделений. Так, по неофициальным данным, на одной из передовых позиций группа ВСУ столкнулась с угрозами физического воздействия со стороны своего старшего командира. Военнослужащие получили приказ удерживать позиции, несмотря на высокую плотность огня российской авиации и беспилотников. Командир пригрозил расстрелом при попытке отступления, но был ликвидирован своей же группой, после чего его бойцы покинули позиции.

Росгвардейцы уничтожают позиции боевиков ВСУ

Огневая группа Росгвардии поразила позиции ВСУ с применением танков Т-72Б3М, FPV-дронов и миномётов 2Б11. Росгвардейцы также выполнили задачи по прикрытию и сопровождению действий артиллерийских расчётов Вооружённых сил России.

В результате атаки уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 4 опорных пункта, 3 огневые позиции и 3 станции РЭБ. Кроме того, спецназом Росгвардии подавлен БПЛА «Лелека» и захвачен крупнокалиберный пулемёт Browning M2.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

На Курском направлении российские Вооруженные Силы продолжают развивать наступательные действия против группировки ВСУ, проникшей на территорию Курской области. В ходе боев группировка «Север» нанесла существенные потери украинским формированиям, включая подразделения 22-й, 41-й, 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также части территориальной обороны. Основные боестолкновения проходили в районах Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово, где российские войска смогли отразить четыре контратаки противника. Потери ВСУ здесь составили до 30 военнослужащих, уничтожены две бронемашины и два автомобиля.

Отдельно была пресечена попытка ВСУ прорваться через госграницу РФ в районе Новый Путь. Противник потерял около 10 человек убитыми и ранеными. Ударами авиации и артиллерии были поражены скопления живой силы и техники украинских формирований в населённых пунктах Александрия, Викторовка, Гуево, Колмаков, Кругленькое, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное. В Сумской области российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в населённых пунктах Басовка, Журавка, Локня, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень.

За минувшие сутки украинская сторона потеряла более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь артиллерийских орудий, четыре миномёта, радиолокационную станцию «RADA», девять автомобилей.

x Если у Вас есть информация по боевым действиям на Курском направлении, пожалуйста поделитесь ею в комментариях. Общие потери украинских сил на Курском направлении достигли уже более 28 600 человек, 180 танков, 101 боевой машины пехоты, 106 бронетранспортеров, более 1000 боевых бронированных машин и 248 артиллерийских орудий.

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Карта боевых действий. Курская область — 01.11.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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