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Оперативные сводки СВО

Курская область — 01.10.24. Российская армия отражает атаки ВСУ. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 8:49 01.11.2024

Курская область. Обстановка на 01.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Обострение боёв в приграничных районах Кореневского, Глушковского и Суджанского районов стало заметным на фоне заявлений о концентрации украинских войск и техники, что свидетельствует о возможных попытках прорыва. Российские войска удерживают позиции, предпринимают меры по усилению обороны и продолжают наносить удары по выявленным скоплениям противника.

На текущий момент боевые действия сосредоточены вокруг ключевых населённых пунктов, таких как Толстой Луг, Новоивановка и Ольговка. Новоивановка неоднократно переходила из рук в руки, и в настоящее время контролируется ВСУ, что объясняется попытками противника закрепиться в стратегически важной зоне — Большом Ольговском лесу. Этот участок имеет решающее значение для возможного дальнейшего наступления от Суджи в сторону Коренево. Активные попытки ВСУ сохранить контроль над этим направлением говорят о стремлении не только удерживать зону, но и расширять её, что позволяет украинской стороне представить успехи на фоне напряжённой обстановки на других участках фронта.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 01.11.24. Карта СВО

Курская область. 30.10.24. Карта СВО

Курская область. 01.11.24. Карта СВО

Суджанский район: предполагаемые направления наступления

Курская область. Суджанский район. 30.10.24. Карта СВО

Курская область. Суджанский район. 01.11.24. Карта СВО

ВСУ сосредоточили значительное количество личного состава и техники в районе Суджи, что может свидетельствовать о подготовке удара по этому направлению. Сообщается о возможном наступлении с двух направлений: от Глухова в сторону Рыльска и из района Суджи по направлению на Зеленый Шлях и далее на Коренево. В случае успеха такой атаки российская группировка южнее этих населённых пунктов рискует оказаться в стратегическом окружении, что может повлиять на дальнейшее развитие боевой обстановки в регион.

Глушковский район: укрепления и удары российской авиации

В Глушковском районе ВС РФ продолжают наносить удары по позициям украинских войск. По поступающим данным, российская оперативно-тактическая авиация действует в дежурном режиме, нанося удары по выявленным целям как в районе Курской области, так и на приграничных территориях. Отмечено применение авиабомб ФАБ-3000 с управляемыми модулями, что значительно увеличивает точность поражения крупных целей. Погодные условия усложняют проведение наземных операций, и, по всей видимости, это замедляет движение войск с обеих сторон, однако российская авиация продолжает работать по выявленным позициям противника.

Кроме авиации, активно применяется БЛА «Иноходец» и «Форпост», которые используются для разведки и уничтожения скоплений живой силы и техники. Эти беспилотники, оснащенные высокоточными средствами наведения, помогают удерживать инициативу на стратегически важных участках.

Кореневский район. 30.10.24. Карта СВО

Курская область. Кореневский район. 011.11.24. Карта СВО

По данным из открытых источников, ВСУ применяют тактику минирования с использованием FPV-дронов и дронов «Баба Яга» для создания препятствий и задержек для российских сил на маршрутах движения. В районе Новоивановки продолжаются интенсивные бои, противник активно вводит дополнительные силы из состава территориальной обороны и 22-й бригады. Боевые действия здесь отличаются высокой плотностью огня, а каждая сторона стремится удержать занимаемые позиции и разрушить оборонительные линии противника.

Активизация украинских сил на Сумском направлении

В Сумской области российская авиация и артиллерия наносят удары по пунктам временной дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры. Интенсивная работа по подавлению украинских РЭБ-систем в приграничных областях осложняет противнику координацию своих действий и создаёт трудности в оперативном управлении. Несмотря на провалы на других направлениях фронта, ВСУ продолжают стягивать силы к Курской области, что свидетельствует о возможных планах на усиление давления на российские позиции в данном регионе.

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Обмен пленными как важный аспект текущей ситуации

Недавно состоялся обмен пленными между российской и украинской сторонами в формате 30 на 30. Взаимодействие при обмене было обеспечено силами 810-й гвардейской бригады морской пехоты и полка 1427. Возвращение российских военнопленных домой стало важным событием для их семей, военкоры отмечают эмоциональную значимость таких обменов и значимость этих людей, прошедших испытания в плену.

Поступает информация о моральных трудностях и напряжении внутри украинских подразделений. Так, по неофициальным данным, на одной из передовых позиций группа ВСУ столкнулась с угрозами физического воздействия со стороны своего старшего командира. Военнослужащие получили приказ удерживать позиции, несмотря на высокую плотность огня российской авиации и беспилотников. Командир пригрозил расстрелом при попытке отступления, но был ликвидирован своей же группой, после чего его бойцы покинули позиции.

Росгвардейцы уничтожают позиции боевиков ВСУ

 

Огневая группа Росгвардии  поразила позиции ВСУ с применением танков Т-72Б3М, FPV-дронов и миномётов 2Б11. Росгвардейцы также выполнили задачи по прикрытию и сопровождению действий артиллерийских расчётов Вооружённых сил России.

В результате атаки уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 4 опорных пункта, 3 огневые позиции и 3 станции РЭБ. Кроме того, спецназом Росгвардии подавлен БПЛА «Лелека» и захвачен крупнокалиберный пулемёт Browning M2.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

На Курском направлении российские Вооруженные Силы продолжают развивать наступательные действия против группировки ВСУ, проникшей на территорию Курской области. В ходе боев группировка «Север» нанесла существенные потери украинским формированиям, включая подразделения 22-й, 41-й, 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также части территориальной обороны. Основные боестолкновения проходили в районах Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово, где российские войска смогли отразить четыре контратаки противника. Потери ВСУ здесь составили до 30 военнослужащих, уничтожены две бронемашины и два автомобиля.

Отдельно была пресечена попытка ВСУ прорваться через госграницу РФ в районе Новый Путь. Противник потерял около 10 человек убитыми и ранеными. Ударами авиации и артиллерии были поражены скопления живой силы и техники украинских формирований в населённых пунктах Александрия, Викторовка, Гуево, Колмаков, Кругленькое, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное. В Сумской области российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в населённых пунктах Басовка, Журавка, Локня, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень.

Курская область За минувшие сутки украинская сторона потеряла более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь артиллерийских орудий, четыре миномёта, радиолокационную станцию «RADA», девять автомобилей.

Общие потери украинских сил на Курском направлении достигли уже более 28 600 человек, 180 танков, 101 боевой машины пехоты, 106 бронетранспортеров, более 1000 боевых бронированных машин и 248 артиллерийских орудий.
Если у Вас есть информация по боевым действиям на Курском направлении, пожалуйста поделитесь ею в комментариях.x

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Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий. Курская область —  01.11.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

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