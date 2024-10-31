Курская область. Ожесточенные встречные бои. Карта СВО

Курская область. Обстановка на 31.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На текущий момент Курское направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта, где продолжаются активные боевые действия с участием группировки войск «Север». Российская армия предпринимает значительные усилия для сдерживания противника и контролирования важных приграничных районов Курской области.

Наиболее интенсивные боевые столкновения происходят в районах Кореневского, Глушковского и Суджанского районов. Важную роль в поддержании огневого контроля играют ракетные и авиационные удары, нанесенные по позициям ВСУ на территории Сумской области, которые оказывают заметное давление на противника, не позволяя ему накапливать силы и организовывать эффективные атаки.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 31.10.24. Карта СВО

Суджанский район: Ожесточённые бои и продвижение российских войск

Ситуация в Суджанском районе отличается высокой активностью и напряжённостью. В районах Михайловки и Мартыновки продолжаются ожесточённые встречные бои. Российские силы успешно отразили несколько атак ВСУ, нанеся потери в живой силе и технике.

В районе Плёхово также наблюдались значительные контратаки ВСУ, однако все они были остановлены. Кроме того, войска «Север» значительно продвинулись на юге района, где украинские силы из-за потерь и большого числа отказников оказались неспособны предпринять организованные контратаки. В результате наступления российские подразделения ликвидировали около 20 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты и 120-мм миномет. Продвижение на этом направлении составило до 2000 метров, что позволяет контролировать передвижение противника на этом участке и усилить давление на линии снабжения.

Особое значение имеют бои в районе Большого Ольговского леса и Погребков, где российские силы при поддержке авиации заняли ключевые позиции, с которых контролируются основные пути снабжения ВСУ. ВСУ пытались организовать контратаку в районе Зелёного Шляха на автомобилях типа «Козак», но две из них были уничтожены с помощью FPV-дронов. Поддержка беспилотной авиации позволяет российским войскам эффективно сдерживать и контролировать противника на этом направлении.

Боевые действия в Кореневском районе

В Кореневском районе ситуация остается туманной из-за ограниченного потока данных. Последние сводки говорят о продолжающихся боях в районе Любимовки, однако детальной информации о продвижении сторон или значительных изменениях в позициях здесь нет. Обстановка на данном участке по-прежнему сложна и непредсказуема, что требует постоянного мониторинга и готовности к быстрому реагированию на возможные атаки ВСУ. В условиях «тумана войны» этот район нуждается в постоянной разведывательной поддержке, чтобы минимизировать риски внезапных атак со стороны украинских сил и обеспечить обороноспособность подразделений на передовых позициях.

По имеющимся сведениям, ВСУ испытывают сложности в закреплении позиций на этом направлении. Важность удержания этого района для обеих сторон подчёркивает интенсивность столкновений, которые остаются в стадии временной неопределённости.

Глушковский район: Стабильность под давлением

На участке Глушковского района ситуация остается стабильно напряженной. Хотя противник недавно предпринимал попытки закрепиться на ряде позиций, российским войскам удалось удержать текущие рубежи, не допустив изменений в конфигурации фронта.

Подразделения ВСУ продолжают дислоцироваться в приграничных населённых пунктах, что требует постоянного контроля со стороны российских сил и использования всех возможностей для их подавления. Стабилизация обстановки на данном участке позволяет частям российской группировки «Север» сосредоточить усилия на усилении позиций и создании необходимых условий для успешных наступательных операций на других направлениях. Российская армия активно поддерживает давление на противника с помощью ударов авиации и артиллерии, предотвращая попытки ВСУ закрепиться и удерживать новые позиции.

Удары по позициям ВСУ на границе с Сумской областью создают препятствия для манёвра и снабжения противника, что замедляет его наступательные усилия и ограничивает его тактические возможности в регионе.

Удары по резервам ВСУ в Сумской области

Для сдерживания противника российская армия активно наносит удары по резервам ВСУ на территории Сумской области. Ракетные и авиационные атаки нацелены на места сосредоточения украинских подразделений в населённых пунктах Храповщинка, Иволжанское и Журавка. Эти удары наносят значительные потери: уничтожены техника и личный состав 103-й бригады территориальной обороны и 22-й омбр ВСУ. Потери ВСУ за последние сутки составили до 220 человек, 19 боевых бронированных машин, 24 единицы автомобильной техники и склад боеприпасов.

Кроме того, удары по энергетической инфраструктуре в Сумах продолжают наносить противнику урон и препятствуют восстановлению системы снабжения и передвижению резервов. У ВСУ возникают трудности с пополнением подразделений на фронте, и фиксируется рост числа отказников и уклонистов.

Подготовка российских сил к новому этапу наступления

Согласно данным со стороны противника, российская армия активно готовится к новому этапу наступательных действий на этом направлении. В то же время, официальные источники информации с российской стороны подтверждают, что передовые позиции усилены, что свидетельствует о готовности к более интенсивной фазе наступления. Также российские силы ожидают стабилизации погодных условий и изменений на других направлениях, что могло бы создать более выгодные условия для реализации наступательных операций.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

Российские силы продолжают успешно сдерживать наступательные действия ВСУ, оказывая мощное сопротивление в ряде районов Курской области. В частности, российская группировка «Север» нанесла значительный урон противнику в районах населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. В ходе отражения восьми контратак ВСУ противник понёс серьёзные потери, потеряв до 70 военнослужащих, один танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям противника, уничтожив силы 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных бригад, а также подразделения 36-й бригады морской пехоты и ряда территориальных и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Основные удары были нанесены в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Новый Путь, Свердликово, Черкасское Поречное и Южный.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска продолжили поражение резервов ВСУ в Сумской области, нанося удары по районам сосредоточения и резервам украинских механизированных бригад в населённых пунктах Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Ободы, Павловка и Хотень.

x Критичные потери ВСУ. Может хотите что то добавить? Потери украинской стороны за последние сутки составили свыше 350 военнослужащих, 25 единиц бронетехники, два миномёта, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и 25 автомобилей.

С начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 27 950 человек, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортёров, 1055 боевых бронированных машин, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий и 40 реактивных установок залпового огня, включая 11 установок HIMARS и шесть MLRS. Также были уничтожены девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 25 инженерных машин, включая 13 машин разминирования, одну установку УР-77 и пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

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По данным портала LostArmour.info;

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