Курская область. Обстановка на 29.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. Курская область остаётся в зоне активных боевых действий с увеличением интенсивности обстрелов и применением тяжёлого вооружения. В районах Кореневского, Глушковского и Суджанского зарегистрировано применение авиационных бомб ФАБ-3000 с управляемыми модулями планирования, что свидетельствует о наращивании атакующего потенциала ВС РФ. Основные боевые действия разворачиваются вокруг линии соприкосновения, а также ряда критически важных дорог, которые являются ключевыми коммуникациями для снабжения и манёвра войск.

Российские силы активно работают над подготовкой к следующему этапу контрнаступления, включая зачистку крупных лесных массивов и стабилизацию линий снабжения. Основные усилия сосредоточены на уничтожении передовых позиций украинских войск, что даёт предпосылки для значительного продвижения вперёд на стратегически важных направлениях.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 29.10.24. Карта СВО

Эскалация в Суджанском районе: ФАБ-3000 и ударные дроны

Ситуация в Суджанском районе остаётся критической дя украинских подразделений: здесь российские войска применяют авиационные бомбы ФАБ-3000 с УМПК для точечных ударов по позициям ВСУ. Недавняя атака была нанесена по украинским укреплениям в районе Дарьино, что подтверждается рядом независимых источников. Эти мощные бомбы способны наносить значительные разрушения, и их использование указывает на стремление российских сил очистить от противника ключевые участки перед предстоящими операциями.

Также на противоположном фланге Суджанского района отмечено применение ударных дронов «Царь Вандал Новгородский». Этот вид дронов эффективно используется для нанесения ударов по колоннам бронетехники противника, что доказала успешная атака на украинскую колонну в районе хутора Колмаков, где были выведены из строя как минимум две боевые машины пехоты ВСУ. Использование подобных дронов даёт российским силам тактическое преимущество, особенно при неблагоприятных погодных условиях, которые снижают эффективность визуального обнаружения со стороны украинских войск.

Активизация боевых действий в Кореневском районе

В Кореневском районе интенсивность боевых действий также растёт, особенно в районе Любимовки, где продолжаются позиционные схватки. В силу ограниченного поступления оперативных данных, точные позиции ВС РФ и ВСУ в данной местности уточнить не представляется возможным, однако интенсивность боевых контактов свидетельствует о том, что обе стороны активно работают над улучшением своих позиций. В условиях сложного рельефа и ограниченной видимости, украинские силы активно используют скрытные манёвры, периодически предпринимая атаки, чтобы закрепиться на более выгодных рубежах.

Позиционные столкновения в Глушковском районе

В Глушковском районе Курской области зафиксированы ожесточённые бои. Недавно украинские подразделения атаковали позиции российских войск вблизи Нового Пути, где была задействована бронетехника, в том числе M2A2 Bradley. По данным из открытых источников, ВС РФ удалось успешно отразить эту атаку, сохранив контроль над оборонительными позициями. Это направление продолжает оставаться очагом столкновений, при этом текущая линия соприкосновения остаётся за российскими силами, укрепившимися в лесополосе.

Ожесточённые бои на магистрали Зеленый Шлях — Малая Локня

Одна из наиболее напряжённых зон боевых действий расположена вдоль трассы Зеленый Шлях — Малая Локня. В районе Новоивановки продолжаются ожесточённые столкновения, где ВСУ задействовали 47-ю бригаду, оснащённую западной техникой. Украинские силы смогли оттеснить российские подразделения с части территории села, оставив её в так называемой «серой зоне». Преимущество в данном районе по-прежнему остаётся переменным, так как обе стороны активно используют доступные силы для удержания позиций.

Основной целью украинских войск, судя по действиям, является предотвращение окружения их сил выше трассы. Российская армия, в свою очередь, предпринимает попытки выбить ВСУ из Большого Ольговского леса и разблокировать дорогу снабжения от Коренево до Зеленого Шляха.

Применение мини-беспилотников и рейдовые действия

Отмечается активное использование российскими силами мини-беспилотников, которые, хотя и уступают в манёвренности FPV-дронам, являются чрезвычайно дешёвыми и тихими. Они используются для атак на украинских солдат на индивидуальном уровне, что добавляет дополнительное давление на украинские силы, увеличивая их потери и дезорганизацию.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

В Курской области продолжаются наступательные операции российской группировки «Север», направленные на уничтожение укрупнённых формирований ВСУ. В ходе боёв в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово поражены подразделения 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. За сутки отражены семь контратак противника, в том числе на направлениях Кремяное и Александрия, и сорваны четыре попытки украинских сил атаковать позиции в Дарьино и Плёхово.

Потери противника за последние сутки составляют более 350 военнослужащих, семь единиц бронетехники (включая боевую машину пехоты), семь артиллерийских орудий (в том числе пять САУ Paladin), командно-штабную машину и 17 автомобилей. В плен взяты три украинских военнослужащих. Армейская авиация и артиллерия продолжили удары по сосредоточениям противника, нанося потери по направлениям в Александрию, Казачью Локню, Гоголевку, Никольское, Суджу и другие ключевые населённые пункты.

Операторы ПТРК «Корнет» Росгвардии вскрывают блиндажи ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа Росгвардии подошли к позициям противника на расстояние, достаточное для нанесения точного удара. Во взаимодействии с оператором БПЛА была проведена разведка местности и дальнейшая фиксация огневого поражения укрывшихся в блиндаже противников. После нанесения удара группа сменила своё местоположение, продолжая вести объективный контроль лесопосадки с фортификационными сооружениями ВСУ. На кадрах с БПЛА отчётливо видно, как оставшиеся в живых неонацисты пытаются откопать своих товарищей.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали скопления резервов ВСУ в Сумской области. Удары по районам в Басовка, Веселовка, Мирополье и Павловка позволили нанести урон подразделениям 22-й и 115-й механизированных и 1-й бригаде нацгвардии Украины.

В результате боевых действий на Курском направлении, по данным за весь период, общие потери ВСУ составили более 27 530 военнослужащих, 177 танков, 98 БМП, 106 бронетранспортеров, 1020 боевых бронированных машин и 710 автомобилей, а также значительные потери артиллерийских и зенитных установок, включая HIMARS и MLRS.

x Критичные потери ВСУ, есть мысли по этому поводу? Операция по разгрому противника на Курском направлении продолжается, с активным применением дронов и артиллерии для достижения стратегического превосходства и предотвращения прорывов украинских сил на этом фронте.

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По данным портала LostArmour.info;

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