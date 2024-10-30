Курская область. Контратаки и оборона 30.10.24. Карта СВО

Курская область. Обстановка на 30.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На сегодняшний день боевые действия на Курском направлении сосредоточены в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах Курской области. Российские войска продолжают активные действия, нейтрализуя угрозу со стороны украинских формирований, а также пресекают попытки прорывов и обеспечивают удержание ключевых позиций. В ряде участков противник испытывает серьёзные логистические проблемы, что в значительной мере ослабляет его наступательный потенциал.
Проблемы с координацией и снабжением, с которыми сталкиваются украинские силы на данном направлении, подтверждаются данными радиоперехватов. В частности, офицеры ВСУ массово покидают свои позиции, несмотря на приказ удерживать их «до последнего». Солдаты остаются без четких указаний, что усиливает их деморализацию и вызывает отступление. Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в одном из радиоперехватов признал, что нехватка боеприпасов и личного состава создает угрозу потери позиций на курском направлении.
Используй удобное оглавление:
- 1 Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 30.10.24. Карта СВО
- 2 Боевые действия в Суджанском районе
- 3 Операции в Кореневском районе
- 4 Обстановка в Глушковском районе
- 5 По информации Министерства Обороны РФ — Курская область
- 6 Карта боевых действий. Курская область — 30.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО
Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 30.10.24. Карта СВО
Боевые действия в Суджанском районе
На территории Суджанского района продолжаются активные боевые действия. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила пункты временной дислокации (ПВД) украинских сил в районе Дарьино, что ослабило возможности противника по поддержанию стабильной линии снабжения. Также ведутся бои в районах Новоивановки и Зеленого Шляха, где украинские силы продолжают удерживать позиции, но сталкиваются с нехваткой снабжения, что вынуждает их применять тяжёлые дроны для транспортировки необходимых ресурсов.
Ситуация для украинских подразделений усложняется продолжающимся давлением со стороны российской армии. Так, в районе села Погребки были уничтожены более 100 украинских военнослужащих, попавших под огонь артиллерии и дронов при попытке выйти из окружения. Сообщается, что общее число потерь противника в этом районе превышает 300 человек. В ходе трёх неудачных атак на российские позиции у Новоивановки противник понёс дополнительные потери, достигнув критического уровня среди бойцов 22-й ОМБР, чья численность сократилась на 80% от первоначального состава.
Операции в Кореневском районе
В Кореневском районе российские подразделения продолжают эффективно использовать беспилотные летательные аппараты для ведения точечных атак. Так, операторы дронов нанесли успешный удар по украинской БМП-1 в районе Кремяного, уничтожив технику и личный состав. В районе Шептуховки российские бойцы захватили танк Leopard 2A6 немецкого производства, ранее использовавшийся украинскими силами в наступательной операции на российские позиции. Этот трофейный танк был успешно эвакуирован в тыл после восстановления контроля над данной территорией.
Обстановка в Глушковском районе
В Глушковском районе в последние сутки значительных изменений боевой обстановки не зафиксировано. Противник осуществляет перегруппировку после неудачных попыток атак, потерпев серьезные потери в районе Нового Пути. Украинские формирования пока не предпринимают попыток активного продвижения на этом участке, что позволяет российским войскам укреплять оборону и готовиться к возможному повторному наступлению.
Украинские формирования вынуждены отступать, восполнять потери и решать вопросы снабжения, сталкиваясь с нехваткой ресурсов и кадров. Действия российской авиации и артиллерии продолжают ослаблять позиции противника, обеспечивая условия для дальнейшего продвижения.
По информации Министерства Обороны РФ — Курская область
Узнайте больше:
Курская область. Ожесточённые бои по всему фронту
Курская область. Ситуация на 28.10.24. Карта СВО
Курская область. Обострение обстановки и последние новости
Карта боевых действий. Курская область — 30.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО
По данным портала LostArmour.info;
Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.
Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: СВО
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: СВО