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Оперативные сводки СВО

Курская область. Контратаки и оборона 30.10.24. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 10:06 30.10.2024

Курская область. Обстановка на 30.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На сегодняшний день боевые действия на Курском направлении сосредоточены в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах Курской области. Российские войска продолжают активные действия, нейтрализуя угрозу со стороны украинских формирований, а также пресекают попытки прорывов и обеспечивают удержание ключевых позиций. В ряде участков противник испытывает серьёзные логистические проблемы, что в значительной мере ослабляет его наступательный потенциал.

Проблемы с координацией и снабжением, с которыми сталкиваются украинские силы на данном направлении, подтверждаются данными радиоперехватов. В частности, офицеры ВСУ массово покидают свои позиции, несмотря на приказ удерживать их «до последнего». Солдаты остаются без четких указаний, что усиливает их деморализацию и вызывает отступление. Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в одном из радиоперехватов признал, что нехватка боеприпасов и личного состава создает угрозу потери позиций на курском направлении.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 30.10.24. Карта СВО

Курская область. 30.10.24. Карта СВО

Курская область. 30.10.24. Карта СВО

Боевые действия в Суджанском районе

Курская область. Суджанский район. 30.10.24. Карта СВО

Курская область. Суджанский район. 30.10.24. Карта СВО

На территории Суджанского района продолжаются активные боевые действия. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила пункты временной дислокации (ПВД) украинских сил в районе Дарьино, что ослабило возможности противника по поддержанию стабильной линии снабжения. Также ведутся бои в районах Новоивановки и Зеленого Шляха, где украинские силы продолжают удерживать позиции, но сталкиваются с нехваткой снабжения, что вынуждает их применять тяжёлые дроны для транспортировки необходимых ресурсов.

Ситуация для украинских подразделений усложняется продолжающимся давлением со стороны российской армии. Так, в районе села Погребки были уничтожены более 100 украинских военнослужащих, попавших под огонь артиллерии и дронов при попытке выйти из окружения. Сообщается, что общее число потерь противника в этом районе превышает 300 человек. В ходе трёх неудачных атак на российские позиции у Новоивановки противник понёс дополнительные потери, достигнув критического уровня среди бойцов 22-й ОМБР, чья численность сократилась на 80% от первоначального состава.

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Операции в Кореневском районе

Кореневский район. 30.10.24. Карта СВО

Курская область. Кореневский район. 30.10.24. Карта СВО

В Кореневском районе российские подразделения продолжают эффективно использовать беспилотные летательные аппараты для ведения точечных атак. Так, операторы дронов нанесли успешный удар по украинской БМП-1 в районе Кремяного, уничтожив технику и личный состав. В районе Шептуховки российские бойцы захватили танк Leopard 2A6 немецкого производства, ранее использовавшийся украинскими силами в наступательной операции на российские позиции. Этот трофейный танк был успешно эвакуирован в тыл после восстановления контроля над данной территорией.

Обстановка в Глушковском районе

В Глушковском районе в последние сутки значительных изменений боевой обстановки не зафиксировано. Противник осуществляет перегруппировку после неудачных попыток атак, потерпев серьезные потери в районе Нового Пути. Украинские формирования пока не предпринимают попыток активного продвижения на этом участке, что позволяет российским войскам укреплять оборону и готовиться к возможному повторному наступлению.

Глушковский район. 30.10.24.

Курская область. Глушковский район. 30.10.24. Карта СВО

Украинские формирования вынуждены отступать, восполнять потери и решать вопросы снабжения, сталкиваясь с нехваткой ресурсов и кадров. Действия российской авиации и артиллерии продолжают ослаблять позиции противника, обеспечивая условия для дальнейшего продвижения.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

На Курском направлении продолжаются активные боевые действия, в ходе которых российские войска, входящие в группировку «Север», успешно отразили несколько попыток прорыва украинских подразделений. В районе Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово были разгромлены силы ВСУ, включая 22-ю, 41-ю и 115-ю механизированные, 17-ю танковую, 82-ю и 95-ю десантно-штурмовые бригады, а также 36-ю бригаду морской пехоты и подразделения территориальной обороны. В результате пять украинских атак были успешно отражены, что привело к потерям среди противника в размере до 60 человек, уничтожению двух боевых машин пехоты, пяти бронемашин и семи автомобилей.

Активные артиллерийские и авиационные удары на направлениях Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Зеленый Шлях, Казачья Локня и Суджа нанесли значительный урон противнику. Под огнём российской армии оказались украинские механизированные и десантно-штурмовые подразделения, а также бригады морской пехоты и спецназа. Такие действия позволили российским силам не только ослабить противника, но и установить контроль над его передвижениями на Курском направлении.

Ракетные войска и оперативно-тактическая авиация нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области, включая Басовку, Беловоды, Владимировку, Журавку, Локню, Мирополье и Юнаковку. Эти удары привели к существенным потерям: более 400 военнослужащих, 16 единиц бронетехники (включая два танка и 12 боевых машин), четыре артиллерийских орудия (включая польскую самоходную установку «Krab»), миномёт, а также средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.

Курская область

С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 27 950 военнослужащих и значительное количество техники, включая 179 танков, 100 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, более 1 000 бронемашин, 240 артиллерийских орудий и 40 установок РСЗО, среди которых отмечены американские HIMARS и MLRS.
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Карта боевых действий. Курская область —  30.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

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