Курская область. Обострение обстановки и последние новости. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 27.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. В приграничных районах Курской области продолжаются активные боевые действия и позиционные столкновения, при этом противник сосредоточил усилия на прорыве обороны и удержании своих позиций. Главной целью ВСУ остается давление на российские позиции и удержание стратегически важных пунктов, в то время как российские войска активно отвечают артиллерийским и беспилотным огнём.

На большинстве участков Курского направления активных наступательных действий ни с одной стороны не зафиксировано, стороны продолжают укреплять позиции и готовятся к возможным крупномасштабным боям. Несмотря на отсутствие существенных изменений в линии фронта, локальные столкновения, в том числе в районах Дарьино и Погребков, указывают на намерения обеих сторон сохранить стратегическую инициативу в этом регионе.

ВС РФ также зафиксировали неудачную попытку ВСУ прорваться через Зелёный Шлях, которая закончилась полной ликвидацией группы украинских бойцов. Кроме того, в районе Плехово, к югу от Суджи, ВСУ предприняли очередную попытку контратаки, отправив в бой группу плохо подготовленных новобранцев. Однако продвижение украинской группы было быстро остановлено, и все её участники были уничтожены российским огнём.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 27.10.24. Карта СВО

Активные боевые действия в Суджанском районе

В Суджанском районе за последние сутки изменений в линиях фронта не зафиксировано, но обстановка остаётся напряженной. Основные усилия ВС РФ сосредоточены на ударах по позициям украинских войск, расположенным вблизи границы, а также на выявленных целях в Сумской области. В частности, в районе Беловодов беспилотник «Иноходец» нанёс результативный удар по украинской самоходной артиллерийской установке, находящейся на приграничной территории. Интересно отметить, что если ранее удары «Иноходцев» в основном проводились по объектам на российской территории, то сейчас беспилотники всё чаще наносят удары по целям на территории Украины. Это расширяет возможности российской армии и увеличивает радиус действия для контроля за позициями противника в приграничных зонах.

Обстановка в Глушковском районе

В районе Нового пути Глушковского района противник попытался атаковать российские позиции, используя бронетехнику и десантные силы. Однако наступление не принесло успеха: по крайней мере одна боевая машина подорвалась на минном поле, после чего весь десант попал под интенсивный огонь российской артиллерии и беспилотников. Эти удары дестабилизировали действия ВСУ, вынудив их отступить с потерями. На фоне этого российские силы продолжают укреплять рубежи в районе, используя как артиллерийскую поддержку, так и мобильные огневые группы с беспилотными аппаратами для обеспечения контроля.

Бои в Кореневском районе

В Кореневском районе также наблюдается обострение. Противник предпринял попытку атаковать российские позиции в районе Зелёного шляха, однако был обнаружен российской разведкой и попал под массированный огонь артиллерии, что сорвало атаку на данном участке. В результате российские войска смогли предотвратить прорыв ВСУ и продолжить удержание контроля в ключевых точках района.

Северо-восточнее Любимовки российские силы, в частности, 137-й парашютно-десантный полк, продвинулись вперёд, взяв под контроль несколько лесопосадок. Украинские войска на этом участке были вынуждены отступить, оставив множество убитых и раненых. Полевые командиры ВС РФ отмечают захват значительного количества пленных, в том числе женщин. ВСУ, несмотря на тяжёлое положение, пытаются укрепить свои оборонительные позиции, однако под натиском российской артиллерии и ударных дронов продолжают терять живую силу и технику.

В районе Погребков, по сообщениям Минобороны РФ, российские силы также успешно отразили атаки ВСУ. Здесь сохраняется стабильная обстановка, однако российские военные продолжают проводить операции по выявлению позиций противника и их ликвидации, что помогает стабилизировать контроль над регионом и поддерживать высокий уровень обороноспособности.

Боевые действия в районе Новоивановки

В районе Новоивановки идут интенсивные бои. ВСУ стремятся удержать свои позиции, на данном участке находятся несколько элитных подразделений, таких как 41 ОМБР, 82 ОДШБР и 36 ОБРМП, что указывает на серьёзные намерения украинских войск предотвратить продвижение российских сил. Тем не менее, российские подразделения продолжают оказывать давление, используя массированные артиллерийские обстрелы и удары беспилотниками. Противник терпит значительные потери в живой силе и технике, но продолжает удерживать оборонительные рубежи.

Уничтожение танка ВСУ, пытавшегося прорваться к нашим позициям

Сообщения о привлечении иностранных сил

Западные источники и украинские официальные лица заявляют о планах переброски в Курскую область северокорейского контингента. По сведениям The New York Times, в регион могут быть отправлены около 5 тысяч северокорейских военнослужащих, представляющих элитные подразделения Корейской народной армии.

x Если у ВАС есть информация о присутстввии в районе боёв иностранных специалистов, поделитесь ею в комментариях Эти сообщения пока не получили подтверждения от официальных российских источников, однако вызвали значительный резонанс в СМИ, и предполагается, что данная информация может оказать влияние на дальнейшие действия сторон.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

Минобороны России представило сводку о ходе отражения попыток вторжения ВСУ на территорию России на Курском направлении. Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия, нанося удары по формированиям украинских бригад, в том числе по 22-й, 41-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовым, а также 36-й морской пехоты. Бои проходят в районах Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово, где ВС РФ ослабляют позиции противника и наносят существенный урон.

В результате отражения четырех контратак ВСУ в районах Камышовка, Новоивановка и Погребки было уничтожено около 30 военнослужащих противника, пять боевых бронированных машин, а также пленены семеро украинских военных. Успешно сорвана попытка прорыва через границу в районе Новый Путь, где была уничтожена боевая машина CV-90 шведского производства, и один украинский военнослужащий сдался в плен.

Ударами армейской авиации и артиллерийским огнем поражены скопления сил и техники ВСУ в таких населенных пунктах, как Александрия, Викторовка, Гоголевка, Дарьино, Замостье, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное. За сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, 14 единиц бронетехники, включая четыре БМП, две установки HIMARS, шесть автомобилей и три миномета.

x Критичные потери ВСУ, есть мысли по этому поводу? С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 26 900 военнослужащих и значительное количество техники, включая 177 танков, 1013 боевых бронированных машин, 229 артиллерийских орудий, 40 установок РСЗО и 57 станций РЭБ.

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Карта боевых действий. Курская область — 27.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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