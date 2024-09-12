Курская область. Контрнаступление ВС РФ: динамика событий. Карта СВО

Ситуация на Курском направлении сегодня — 12.09.24 года. Карта СВО. На Курском направлении украинским войскам удалось приостановить наступление российских сил, однако обстановка остается крайне динамичной. Несмотря на ряд тактических успехов ВС РФ, украинская армия предпринимает контрудары, стремясь переломить ход событий. Особенно напряжёнными оказались бои в районах Любимовки, Снагости и на подступах к Медвежью, где обе стороны активно маневрируют силами, стремясь перехватить инициативу.
ДОПОЛНЕНО: 10:17:37
Главные бои разворачиваются в районе Любимовки, где российские силы попытались закрепиться, наступая со стороны Обуховки. Вчера утром российские подразделения 155-й бригады морской пехоты вошли в Обуховку, но дальнейшее продвижение в направлении Любимовки было остановлено. Украинская армия не только сумела организовать оборону, но и перешла в контратаку в районе Снагости, что привело к встречным боям. Противник сумел создать устойчивую линию обороны, и сейчас стороны ведут активные боевые действия, включая манёвры бронетехники.
10:18:52
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Обстановка на Курском направлении на 12 сентября 2024 года
Второй день контраступления
Во второй день нашего контрнаступления на западном участке фронта, несмотря на снижение темпа, продвижение продолжается. Эффект неожиданности, который наблюдался в первый день, уже ослаб, и ВСУ оказали упорное сопротивление, но наши силы продолжают наступление. Основные успехи отмечены на участке прорыва от Коренево до Бяхово, где 155-я бригада морской пехоты закрепилась в Обуховке. Одновременно 51-й полк ВДВ смог окружить украинские позиции в Снагости с севера и подавить сопротивление противника к утру второго дня.
Это создаёт условия для дальнейшего удара по ключевому опорному пункту ВСУ — Любимовке, что может открыть дорогу к хутору Зелёный Шлях и привести к оперативному окружению украинских сил севернее. На южном направлении, в районе Глушково, противник попытался ударить по нашим тылам, вводя в бой танки и мотопехоту. Наши части, включая 56-й полк десантников, вступили в бой, и ситуация там остаётся напряжённой.
На других направлениях активность снизилась, и ВСУ используют это для манёвра резервами. Ожидается, что в ближайшее время интенсивность боёв на юге будет нарастать, и этот день может стать решающим.
08:43:13
Прошедшей ночью в Глушковском районе Курской области противник предпринял попытки новых прорывов госграницы, задействовал до 2 рот личного состава на бронетехнике при поддержке трех танков «Леопард» из районов н.п. Ободы и Павловка. В 6 контратаках потери противника составили до 45 человек и 13 единиц бронетехники, сообщает группа войск «Север». Авиация ВКС России и наша артиллерия нанесли массированные удары по выявленным скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах н.п. Ободы и Павловка Сумской области в целях пресечения новых попыток прорыва.
Закрепление ВС РФ в Вишневке и котёл в Краснооктябрьском
Снагость — Любимовка. Карта СВО
Продвижение российских войск на востоке от главного направления удара привело к захвату нескольких стратегических пунктов. Особенно важным стал успех в районе Вишневки и Краснооктябрьского, где российские силы замкнули «котёл», окружив части ВСУ. Ожесточённые бои здесь продолжаются, украинские подразделения оказывают сопротивление, но их положение становится всё более критическим. В районе Снагости российские войска захватили село и взяли в плен группу украинских солдат, что подтверждает их дальнейшее наступление на этом участке фронта.
Наступление российских войск в районе Погребки-Камышевка
Российские части продолжают наступление в районе Погребки-Камышевка, пытаясь окружить украинские силы в направлении Малой Локни и Леонидово. Здесь идет активное движение с целью создания оперативного окружения. Продвижение российских войск в этом направлении угрожает ВСУ, так как возможное соединение российских группировок может привести к ещё большему «котлу», что создаст критическое положение для обороняющихся сил.
Суджанское направление: атаки на рубеже Борки-Фанасеевка
На Суджанском направлении продолжаются ожесточенные боестолкновения, где российские силы атакуют украинские оборонительные рубежи в районе Борки-Фанасеевка. Наступление ВС РФ здесь сопровождается ударами по артиллерийским позициям ВСУ, что дестабилизирует украинскую оборону. Эти атаки имеют ключевое значение для давления на украинские силы в Сумской области.
Удары теробороны ВСУ на границе с Сумской областью
Одновременно с основной атакой российской армии, украинское командование предприняло шаги по усилению давления на флангах. Батальону территориальной обороны, находящемуся на границе с Сумской областью, было приказано атаковать российские силы в районе Медвежье и Глушково. Хотя эти подразделения не являются ударными, атака вызвала опасения, поскольку возможен заход украинских резервов в этот район, что угрожает флангу российских войск. Однако данный удар пока не нанёс серьёзных потерь, и тероборона ВСУ была отбита.
Курская область 12.09.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО
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Курское направление. 12.09.24. Карта СВО
Что говорит противник
В украинском Конотопе (Сумская область) сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате взрывов. Специалисты не могут спрогнозировать сроки восстановления энергоснабжения, сообщил мэр. В городе наблюдаются трудности с водоснабжением.
Следим за развитием ситуации..
Новости СВО на Украине. Коротко о главном
Обстановка на фронтах по состоянию на 12 сентября 2024 года
На основных направлениях фронта продолжаются ожесточённые бои, особенно активизировались действия на Херсонском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Российская авиация и дроны наносят удары по позициям ВСУ, уничтожая технику и укрепления, в то время как украинская армия концентрирует усилия на обстрелах гражданских объектов. На Донецком фронте российские силы закрепляют успехи в районе Пречистовки и на подступах к Красногоровке, а в районе Покровска продолжается наступление с попыткой окружить значительные силы ВСУ. На Купянском направлении и под Северском идут позиционные бои, однако успехи остаются за российскими подразделениями, которые закрепляют захваченные территории и усиливают давление на противника.
Донецкое направление
На Донецком фронте идут упорные бои за Пречистовку и Золотую Ниву, однако темп наступления российских сил снизился. Особенно сложная обстановка сложилась к востоку от Угледара, где продолжаются ожесточённые сражения за территорию шахты «Южнодонбасская №3». В то же время на окраинах Красногоровки российские силы продвигаются вперёд, зачищая территорию от украинских подразделений. В районе Константиновки российские войска расширяют зону контроля к северу и югу, атакуя украинские позиции в направлении Антоновки.
Покровское направление
В районе Селидово развиваются тяжёлые бои. Введённые в строй резервы ВСУ позволяют им удерживать рубежи, но под давлением ВС РФ украинские силы вынуждены отступать. Особенно активные действия разворачиваются между Селидово и Украинском, где российские войска продвинулись на глубину до 2 км севернее города. С юга Украинск практически окружён, и ВСУ вынуждены отступать к его западной окраине. В районе Горняка идут бои в северных кварталах города. Продвижение российских войск открывает перспективу окружения крупных сил ВСУ, что создаст угрозу для противника.
Покровское и Кураховское направление
Покровское направление. Карта СВО. 12.09.24
Торецкое направление
В Торецке не стихает огонь. Бои продолжаются в восточной части города, где российские штурмовые подразделения продвигаются вдоль железнодорожной линии, углубляясь в городскую застройку. Важно отметить интенсивные сражения за Нелеповку и Дружбу, где ВС РФ стремятся захватить ключевые населённые пункты для укрепления своих позиций.
Южно-Донецкое направление
На Южно-Донецком направлении село Урожайное стало центром ожесточённых боевых действий. Российские подразделения продолжают удерживать свои позиции и развивают наступление на северо-запад в направлении Великой Новоселки. Одновременно на других участках идут бои за5 укрепления ВСУ. В районе Водяного после успешных штурмовых действий российские войска полностью освободили населённый пункт, захватив ключевые позиции. Враг концентрирует усилия на подготовке обороны на шахте «Южнодонбасская №3».
Часовярское и Северское направления
На участке Часова Яра сохраняется позиционная борьба, серьёзных изменений не зафиксировано. На флангах ведутся ограниченные действия, а авиационные удары наносятся по украинским позициям на этом участке фронта. К югу от Северска российские силы продолжают продвигаться в районах Переездного, Выемки и Ивано-Дарьевки, где отмечаются локальные боевые действия.
Херсонское направление
На Херсонском направлении активизировалась воздушная поддержка российских сил, которая в течение последних суток наносила удары по объектам ВСУ. Российские дроны успешно поразили пункты размещения, антенны, автомобили и бронетехнику украинских подразделений. В ответ украинская армия открыла огонь по мирным жителям, обстреляв как минимум 10 населённых пунктов на берегу Днепра. Очередная атака на гражданские цели свидетельствует о попытке ВСУ нарушить жизнь мирного населения в прифронтовой зоне, нанося удары по инфраструктуре и жилым кварталам.
Запорожское направление
В зоне боевых действий севернее Работино идёт интенсивная артиллерийская дуэль. Взаимные удары дронов усилили огневую мощь обеих сторон. Российские бомбардировщики продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ в тылу противника, применяя ФАБы для разрушения ключевых точек обороны врага. Авиация остаётся важным элементом в обеспечении прорыва оборонительных линий ВСУ.
Купянское направление
На Купянском участке идут ожесточённые бои к западу от Песчаного, однако значительного продвижения пока не достигнуто. В то же время российская авиация нанесла точечные удары по пунктам размещения ВСУ в районе Петропавловки, расположенной между Синьковкой и Купянском.
Харьковское направление
На Харьковском фронте продолжаются позиционные бои в районе Волчанска и Глубокого, однако ситуация остаётся без изменений. Обе стороны удерживают позиции, не совершая значительных манёвров.
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По данным портала LostArmour.info;
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