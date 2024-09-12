Курская область. Контрнаступление ВС РФ: динамика событий. Карта СВО

ДОПОЛНЕНО: 10:17:37

Второй день контраступления

Во второй день нашего контрнаступления на западном участке фронта, несмотря на снижение темпа, продвижение продолжается. Эффект неожиданности, который наблюдался в первый день, уже ослаб, и ВСУ оказали упорное сопротивление, но наши силы продолжают наступление. Основные успехи отмечены на участке прорыва от Коренево до Бяхово, где 155-я бригада морской пехоты закрепилась в Обуховке. Одновременно 51-й полк ВДВ смог окружить украинские позиции в Снагости с севера и подавить сопротивление противника к утру второго дня.

Это создаёт условия для дальнейшего удара по ключевому опорному пункту ВСУ — Любимовке, что может открыть дорогу к хутору Зелёный Шлях и привести к оперативному окружению украинских сил севернее. На южном направлении, в районе Глушково, противник попытался ударить по нашим тылам, вводя в бой танки и мотопехоту. Наши части, включая 56-й полк десантников, вступили в бой, и ситуация там остаётся напряжённой.

На других направлениях активность снизилась, и ВСУ используют это для манёвра резервами. Ожидается, что в ближайшее время интенсивность боёв на юге будет нарастать, и этот день может стать решающим.

08:43:13

Прошедшей ночью в Глушковском районе Курской области противник предпринял попытки новых прорывов госграницы, задействовал до 2 рот личного состава на бронетехнике при поддержке трех танков «Леопард» из районов н.п. Ободы и Павловка. В 6 контратаках потери противника составили до 45 человек и 13 единиц бронетехники, сообщает группа войск «Север». Авиация ВКС России и наша артиллерия нанесли массированные удары по выявленным скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах н.п. Ободы и Павловка Сумской области в целях пресечения новых попыток прорыва.