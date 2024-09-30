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Курская область. Нарастающие бои в приграничных районах. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 5:20 30.09.2024

Курское направление. Ситуация на 30.09.24. Карта СВО. События на Курском направлении продолжают разворачиваться с высокой интенсивностью, обостряясь в нескольких ключевых районах. Бои ведутся на нескольких участках, где ВСУ активно пытаются прорвать позиции российских войск, но натыкаются на плотную оборону. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Глушковском районе, где враг пытается продвинуться за счёт бронегрупп и беспилотников.

ВСУ продолжают настойчивые попытки атаковать позиции российских войск в районе села Весёлое. Противник использует не только бронегруппы, но и активно задействует беспилотники и артиллерию. Ночью и утром украинские бронегруппы предприняли несколько атак с флангов, пытаясь обойти село с запада. Вражеская бронетехника, включая несколько БМП, была уничтожена, а их попытки прорыва захлебнулись. Российская армия нанесла серьёзные потери врагу, уничтожив несколько единиц техники и более 50 бойцов ВСУ. Минобороны РФ сообщает, что за последние два дня отражено шесть попыток прорыва у села Новый Путь, где противник понёс тяжёлые потери.

КУрское направление. Суджанский район. 30.09.24. Карта СВО

Суджанский район. 30.09.24. Карта СВО

ВСУ продолжают удерживать контроль над селом Новый Путь, однако российская авиация и артиллерия активно работают по резервам врага. Последние дни украинские подразделения не смогли продвинуться ни на шаг, и ситуация для них становится критической. Уже неоднократно подтверждалась информация о значительных потерях среди новобранцев ВСУ, которые после прибытия на фронт терпят катастрофические потери.

Село Обуховка, расположенное рядом с Волфино, находится в серой зоне, где продолжаются ожесточённые столкновения. Несмотря на упорные попытки врага прорвать оборону, российские войска сохраняют контроль над ключевыми позициями в этом районе. ВС РФ уверенно отражают атаки и постепенно укрепляют свои позиции.

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Контратака под Ольговкой

На участке под Ольговкой началась активная фаза штурма. Российские подразделения выбили противника из села и продвигаются дальше, к Кремяной, где продолжаются героические бои. Наши группы долгое время удерживают оборону в окружении, не позволяя врагу продвинуться вглубь территории. Успех в Ольговке позволит российским войскам выровнять линию фронта и начать наступление на село Любимовка, что станет важным тактическим шагом.

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Курское направление. 20.09.24. Карта СВО

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Атака ВС РФ южнее Плёхово большим количеством бронетехники по направлению к демаркационной линии

 

Обстрел бронеколонны со стороны ВСУ. Продвижение ВС РФ более 5 км от посёлков Борки и Плёхово к территории Украины.

Тёткино и Волфино

Украинские диверсионные группы продолжают попытки проникнуть на территорию России в районе Тёткино и Волфино. Противник активно использует миномёты и дроны, однако их атаки отбиваются подразделениями ВС РФ. Бои здесь продолжаются ежедневно, но ситуация остаётся под контролем.

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По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

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