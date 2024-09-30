Курское направление. Ситуация на 30.09.24. Карта СВО. События на Курском направлении продолжают разворачиваться с высокой интенсивностью, обостряясь в нескольких ключевых районах. Бои ведутся на нескольких участках, где ВСУ активно пытаются прорвать позиции российских войск, но натыкаются на плотную оборону. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Глушковском районе, где враг пытается продвинуться за счёт бронегрупп и беспилотников.

ВСУ продолжают настойчивые попытки атаковать позиции российских войск в районе села Весёлое. Противник использует не только бронегруппы, но и активно задействует беспилотники и артиллерию. Ночью и утром украинские бронегруппы предприняли несколько атак с флангов, пытаясь обойти село с запада. Вражеская бронетехника, включая несколько БМП, была уничтожена, а их попытки прорыва захлебнулись. Российская армия нанесла серьёзные потери врагу, уничтожив несколько единиц техники и более 50 бойцов ВСУ. Минобороны РФ сообщает, что за последние два дня отражено шесть попыток прорыва у села Новый Путь, где противник понёс тяжёлые потери.

ВСУ продолжают удерживать контроль над селом Новый Путь, однако российская авиация и артиллерия активно работают по резервам врага. Последние дни украинские подразделения не смогли продвинуться ни на шаг, и ситуация для них становится критической. Уже неоднократно подтверждалась информация о значительных потерях среди новобранцев ВСУ, которые после прибытия на фронт терпят катастрофические потери.

Село Обуховка, расположенное рядом с Волфино, находится в серой зоне, где продолжаются ожесточённые столкновения. Несмотря на упорные попытки врага прорвать оборону, российские войска сохраняют контроль над ключевыми позициями в этом районе. ВС РФ уверенно отражают атаки и постепенно укрепляют свои позиции.

Контратака под Ольговкой

На участке под Ольговкой началась активная фаза штурма. Российские подразделения выбили противника из села и продвигаются дальше, к Кремяной, где продолжаются героические бои. Наши группы долгое время удерживают оборону в окружении, не позволяя врагу продвинуться вглубь территории. Успех в Ольговке позволит российским войскам выровнять линию фронта и начать наступление на село Любимовка, что станет важным тактическим шагом.

Курская область 30.09.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Атака ВС РФ южнее Плёхово большим количеством бронетехники по направлению к демаркационной линии

Обстрел бронеколонны со стороны ВСУ. Продвижение ВС РФ более 5 км от посёлков Борки и Плёхово к территории Украины.

Тёткино и Волфино

Украинские диверсионные группы продолжают попытки проникнуть на территорию России в районе Тёткино и Волфино. Противник активно использует миномёты и дроны, однако их атаки отбиваются подразделениями ВС РФ. Бои здесь продолжаются ежедневно, но ситуация остаётся под контролем.

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Карта боевых действий. Курская область — 30.09.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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