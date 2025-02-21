Курская область. Ситуация на 21.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении обстановка остаётся напряжённой — в приграничных районах идут тяжёлые боевые действия, где российские силы уверенно наступают, закрепляясь на стратегически важных рубежах и создавая угрозу логистическим путям украинских оккупантов. По имеющимся данным, мы усилили давление на южные рубежи Свердликово, вынуждая врага отступать к Новенькому. Этот район имеет ключевое значение для защиты наших флангов и обеспечения выхода к трассе Сумы-Суджа.

Курская область. Сводка СВО от 21.02.25

Неприятель оказывает упорное сопротивление, но его оборона постепенно разрушается под мощным натиском наших штурмовых групп. Наиболее напряжённые бои развернулись в Свердликово, Лебедевке, Новеньком, Басовке, Погребках, Куриловке и Черкасской Конопельке, где российские воины демонстрируют выдающуюся стойкость и профессионализм. Особенно важно отметить, что наши силы действуют с высокой координацией, мастерски применяя тактику глубокого охвата: перерезаем пути киевских формирований и ограничиваем их манёвры резервами, ставя их в крайне затруднительное положение.

За последние сутки наши подразделения из восемьсот десятой бригады Черноморского флота Военно-морских сил нанесли сокрушительный удар по южным позициям украинских оккупантов, продвинувшись на четыреста метров в долине реки Локня и закрепившись в южной части Лебедевки. Враг пытается удержать свои позиции, но российские силы неуклонно движутся вперёд, ломая его сопротивление. По данным разведки, мы уничтожили до тридцати человек врага и одну боевую машину пехоты, применяя дроны и артиллерию. Неприятель предпринимает контратаки, но теряет позиции, оставляя технику у лесополос — их отступление становится всё более хаотичным.

Кроме того, наша пехота с юга от Свердликово прорвались на территорию Сумской области в районе Новенького что вызвало немалый переполох в стане противника. Враг оказывает упорное сопротивление, но мы вытесняем его из опорных пунктов на северной окраине Новенького, приближая контроль над этим участком.

По данным разведки, морские пехотинцы ведут боевые действия и в Басовке, где до жизненно важной трассы, обеспечивающей снабжение всей группировки украинских оккупантов в Курской области, чуть более одного километра. Разумеется, противник сосредоточит все усилия, чтобы как можно скорее купировать наш прорыв и уже тянет в район подкрепления с юга.

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В Погребках за последние двое суток напряжение только усиливается. Наши штурмовики нанесли удар по опорным пунктам украинских оккупантов в лесополосах, захватив одну высоту восточнее села. Неприятель предпринимает контратаки, но теряет технику — вчера он оставил две боевые машины пехоты под нашим огнём.

В окрестностях и внутри хутора Никольский морские пехотинцы ведут бои, за последние два часа выкурив украинских оккупантов из двух опорных пунктов. По данным разведки, мы уничтожили до тридцати человек врага, одну боевую машину пехоты, один бронетранспортёр «Буцефал». Враг отчаянно сопротивляется, но теряет позиции, что усиливает наше давление на приграничные рубежи.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

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