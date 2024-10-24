Курская область. ВСУ теряют пехоту и технику. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 24.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении продолжаются ожесточённые бои вдоль всей линии фронта, с активными действиями противника, направленными на прорыв российской обороны в приграничных районах. В частности, наиболее напряжённые участки находятся в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах Курской области. Российские войска успешно отражают многочисленные атаки ВСУ, одновременно продвигаясь на отдельных направлениях. Несмотря на значительные усилия противника по укреплению своих позиций и контратакам, наши части сохраняют инициативу на большинстве ключевых участков фронта.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 24.10.24. Карта СВО

Ситуация в Суджанском районе

В Суджанском районе украинские войска предприняли попытку атаковать позиции ВС РФ в окрестностях Плехово, однако эта атака была успешно отражена российскими частями. Информация о полном освобождении села пока не подтверждена, но наши войска продолжают наносить удары по противнику, включая использование беспилотных летательных аппаратов. Так, в районе Заолешенки ударный беспилотник «Иноходец» уничтожил танк ВСУ, что значительно ослабило боеспособность украинских подразделений в этом районе.

Российская авиация и артиллерия продолжают активные удары по объектам критической инфраструктуры противника на территории Украины, в частности в городах Сумы и Белополье. В результате ударов по энергетическим объектам, около 20 тысяч человек остаются без электричества, что серьёзно дестабилизирует обстановку в тылу украинских войск.

Обстановка в Глушковском районе

В Глушковском районе украинские формирования продолжают удерживать позиции южнее села Новый Путь в районе железнодорожного полотна. Российские войска неоднократно предпринимали попытки зачистки данного участка, однако подтверждённых данных об окончательном освобождении пока не поступало. Несмотря на это, противник постепенно теряет контроль над местностью, в то время как российская артиллерия и беспилотные системы продолжают наносить удары по его укреплениям и пехоте.

В лесном массиве у Нового Пути была уничтожена группа пехоты ВСУ, что серьёзно ослабило возможности противника для дальнейших наступательных действий. Уничтожение ключевых опорных точек украинских войск в этом районе существенно ослабит их боевые позиции, что создаёт благоприятные условия для последующего продвижения российских войск на этом направлении.

Бои в Кореневском районе

В Кореневском районе противник пытается расширить «горловину» котла на линии Зеленый Шлях — Нижний Клин, ведя активные боевые действия с применением бронетехники. За последние сутки российские войска успешно отразили три мощные атаки ВСУ, вынудив их отступить. Однако, украинские части продолжают подтягивать резервы и готовиться к новым контратакам.

Особенно активные бои ведутся севернее на подступах к Калинову Логу, а также в районах урочищ Должик и Россошное. Здесь наши бронетанковые подразделения продвигаются вперёд, постепенно сжимая кольцо вокруг группировок противника, пытающегося удержать свои позиции. Сейчас идут ожесточённые сражения в районе балки Верхняя Блошка, а также в урочищах Крепенец и Казацкий лес. Российские войска уверенно наступают, уничтожая живую силу и технику противника с помощью артиллерийских и авиационных ударов.

Российские войска также активно действуют в районе Новоивановки, где ВСУ предприняли несколько попыток контратак с использованием бронетехники. Однако, все их попытки были успешно отражены, и наши подразделения продвинулись на восток, взяв под контроль населённые пункты Любимовка, Толстый Луг, Ольговка, Зеленый Шлях и части Новоивановки.

В целом, бои на Курском направлении продолжаются с переменным успехом для обеих сторон. Противник несёт значительные потери в живой силе и технике, особенно после массированных ударов российской артиллерии и авиации.

0 x Если у Вас есть информация по боевым действиям на Курском направлении, пожалуйста поделитесь ею в комментариях. В приграничных районах российские войска продолжают удерживать инициативу, отражая атаки противника и продвигаясь вперёд на отдельных направлениях. Однако, украинские формирования активно подтягивают резервы, что позволяет им удерживать часть позиций и проводить локальные контратаки. Судя по концентрации сил, бои в этих районах продолжатся в ближайшие дни с новой силой.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

В результате продолжающихся боевых действий на Курском направлении российские войска продолжают наносить серьёзные удары по противнику, успешно отражая атаки ВСУ и контратакуя. В районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово подразделения ВС РФ нанесли значительные потери 21-й, 22-й, 41-й и 47-й механизированным бригадам ВСУ, а также подразделениям 17-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригад. Враг потерял до 40 человек, один танк и три боевые машины пехоты, включая БМП «Bradley» американского производства.

На этом участке фронта российские силы отбили две контратаки на направлениях Плёхово и Покровский, а также сорвали три попытки контратак в районе Зеленого Шляха. В ходе столкновений три украинских военнослужащих сдались в плен.

С помощью армейской авиации и артиллерии были нанесены точные удары по скоплениям живой силы и техники противника в населённых пунктах Гоголевка, Дарьино, Косица, Лебедевка, Новоивановка, Новый Путь и других. Значительный ущерб был нанесён механизированным и десантно-штурмовым подразделениям ВСУ, включая их резервы в Сумской области. В общей сложности потери противника за сутки составили более 280 военнослужащих. Уничтожено 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, несколько боевых машин пехоты и семь бронированных машин.

25 943 человека, а также значительное количество техники: 175 танков, 989 боевых бронированных машин, 224 артиллерийских орудия, включая пусковые установки HIMARS и системы MLRS. 0 x Критичные потери ВСУ, есть мысли по этому поводу? С начала боевых действий на Курском направлении общие потери ВСУ составили, а также значительное количество техники:, включая пусковые установкии системы

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Карта боевых действий. Курская область — 24.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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