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Оперативные сводки СВО

Курская область. Противник пытается контратаковать. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 9:47 26.10.2024

Курская область. Ситуация на 26.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении продолжаются активные боестолкновения, где российские силы уверенно отражают попытки ВСУ закрепиться на позициях и развивать контратаки. Основные столкновения сосредоточены в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах, где противник, несмотря на значительные потери, стремится удерживать ранее занятые позиции и предпринимает попытки деблокирования окружённых группировок. Российская армия успешно удерживает инициативу, блокируя украинские подразделения и нанося удары по критически важным для снабжения точкам.

Численность украинских потерь в Курской области, согласно данным российских источников, достигает 23 000 человек, включая около 1 000 единиц техники. Сложившаяся ситуация в районе Погребки — Ольговка — Новоивановка приближается к состоянию полного окружения, что делает маловероятным успешное деблокирование группировки ВСУ в этом районе.

ВСУ активно используют опытных бойцов, перебрасывая их с других участков фронта, что говорит о критическом положении, но недостатке резервов. Войска России продолжают удары по линиям снабжения и боеприпасам украинских частей. Данные, полученные от пленённых украинских солдат, подтверждают нарушение координации в их рядах и нарастающую панику внутри окружённой группировки.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 26.10.24. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 22.10.24. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 26.10.24. Карта СВО

Глушковский район

Курская область. Кореневский район. 22.10.24. Карта СВО

Курская область. Кореневский район. 26.10.24. Карта СВО

В Глушковском районе в районе села Новый Путь российские силы блокировали попытки украинских частей закрепиться на позициях. Одной из ключевых потерь украинской стороны стало уничтожение шведской БМП CV9040, которая подорвалась на противотанковой мине. Попытка ВСУ развить успех в этом районе провалилась: российские силы эффективно используют разведку и артиллерийскую поддержку, сдерживая продвижение противника. Также в районе Павловки отмечено уничтожение 21-й омбр ВСУ под ударами артиллерии, что существенно ослабило атакующий потенциал украинских подразделений в этом секторе.

Кореневский район: бои за Новоивановку и Зеленый Шлях

Кореневский район остаётся одним из основных направлений атаки для обеих сторон. Активные бои идут в районе Новоивановки и Зеленого Шляха, где ВС РФ отражают частые атаки ВСУ с применением разведывательных беспилотников и бронетехники. По данным, за последние дни в районе Любимовки был уничтожен украинский БТР М113 при попытке продвижения к позициям российской армии.

Ключевой задачей украинских частей остаётся удержание Новоивановки и окрестных участков, но текущие ресурсы и подкрепления противника здесь исчерпываются, что делает возможным закрепление российских войск на данных позициях.
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Суджанский район: противостояние на линии госграницы

Суджанский район. 22.10.24.

Курская область. Суджанский район. 26.10.24. Карта СВО

В Суджанском районе продолжаются тяжёлые бои за контроль над стратегическими пунктами вдоль государственной границы. Один из значимых эпизодов — захват села Дарьино, временно удерживаемого ВСУ. Российские подразделения проводят зачистку лесополосы к северо-западу от этого населённого пункта, что подтвердилось кадрами с высадкой российского десанта. Тем не менее, в районе села Плехово противник также предпринял неудачную попытку продвинуться, и российские силы отразили атаку, уничтожив бронеавтомобиль International Maxx Pro вместе с находящимся в нём личным составом.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

Российские вооруженные силы на Курском направлении продолжают уверенное ведение боевых действий против группировки ВСУ, которая пыталась проникнуть на территорию Курской области. Силы ВС РФ нанесли значительные потери врагу, подавляя попытки ВСУ удержать позиции и совершить прорывы.

Боевые действия на ключевых участках

Группировка войск «Север» активно действует на передовых позициях, поражая формирования 22-й, 41-й, 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. ВС РФ отражали пять контратак противника на подступах к населённым пунктам Александрия, Новоивановка и Плёхово, уничтожив до 30 украинских военнослужащих. Танк, две боевые машины и автомобиль были выведены из строя, ещё трое военных ВСУ сдались в плен.

Отражение прорыва и потери противника

На другом направлении, в районе Нового Пути, предотвращена попытка украинских подразделений прорваться через границу. Потери противника составили около 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Враг бросает бронетехнику на прорыв кольца на Курском фронте: уничтожение колонны ВСУ

 

Атаки авиацией и артиллерией

В дополнение к наземным операциям, армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ. Под огонь попали части 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в населённых пунктах Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новый Путь, Олешня, Свердликово, Черкасское Поречное и других.

Оперативные удары по резервам противника

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области. Под удар попали позиции 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины. Основные удары пришлись на населённые пункты Басовка, Великая Писаревка, Журавка, Мирополье, Павловка и Шалыгино.

Суточные потери противника

Согласно данным сводки, за последние сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих. Были уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер, восемь боевых машин, три артиллерийских орудия, пять минометов и три автомобиля. Также российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и захватили в плен четверых военнослужащих противника.

Узнайте больше:  Сводка по фронтам и направлениям СВО на 25.10.24. Карта СВО

Общие потери ВСУ на Курском направлении

Курская область С начала боевых действий на Курском направлении общие потери ВСУ составили более 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1003 боевых бронированных машины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 установок РСЗО (включая девять HIMARS и шесть MLRS производства США), девять пусковых установок ПВО, 57 станций радиоэлектронной борьбы и значительное количество другой техники, включая инженерные машины и установки для разминирования.

Операция по нейтрализации формирований ВСУ на этом направлении продолжается, и российские силы удерживают контроль над обстановкой, преследуя цель полного вытеснения противника из зоны боевых действий.
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Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий. Курская область —  26.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

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