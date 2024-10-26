Курская область. Противник пытается контратаковать. Карта СВО

Численность украинских потерь в Курской области, согласно данным российских источников, достигает 23 000 человек, включая около 1 000 единиц техники. Сложившаяся ситуация в районе Погребки — Ольговка — Новоивановка приближается к состоянию полного окружения, что делает маловероятным успешное деблокирование группировки ВСУ в этом районе.
ВСУ активно используют опытных бойцов, перебрасывая их с других участков фронта, что говорит о критическом положении, но недостатке резервов. Войска России продолжают удары по линиям снабжения и боеприпасам украинских частей. Данные, полученные от пленённых украинских солдат, подтверждают нарушение координации в их рядах и нарастающую панику внутри окружённой группировки.
Используй удобное оглавление:
- 1 Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 26.10.24. Карта СВО
- 2 Глушковский район
- 3 Кореневский район: бои за Новоивановку и Зеленый Шлях
- 4 Суджанский район: противостояние на линии госграницы
- 5 По информации Министерства Обороны РФ — Курская область
- 6 Карта боевых действий. Курская область — 26.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО
Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 26.10.24. Карта СВО
Российские вооруженные силы на Курском направлении продолжают уверенное ведение боевых действий против группировки ВСУ, которая пыталась проникнуть на территорию Курской области. Силы ВС РФ нанесли значительные потери врагу, подавляя попытки ВСУ удержать позиции и совершить прорывы.
Боевые действия на ключевых участках
Группировка войск «Север» активно действует на передовых позициях, поражая формирования 22-й, 41-й, 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. ВС РФ отражали пять контратак противника на подступах к населённым пунктам Александрия, Новоивановка и Плёхово, уничтожив до 30 украинских военнослужащих. Танк, две боевые машины и автомобиль были выведены из строя, ещё трое военных ВСУ сдались в плен.
Отражение прорыва и потери противника
На другом направлении, в районе Нового Пути, предотвращена попытка украинских подразделений прорваться через границу. Потери противника составили около 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
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Атаки авиацией и артиллерией
В дополнение к наземным операциям, армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ. Под огонь попали части 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в населённых пунктах Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новый Путь, Олешня, Свердликово, Черкасское Поречное и других.
Оперативные удары по резервам противника
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области. Под удар попали позиции 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины. Основные удары пришлись на населённые пункты Басовка, Великая Писаревка, Журавка, Мирополье, Павловка и Шалыгино.
Суточные потери противника
Согласно данным сводки, за последние сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих. Были уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер, восемь боевых машин, три артиллерийских орудия, пять минометов и три автомобиля. Также российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и захватили в плен четверых военнослужащих противника.
Общие потери ВСУ на Курском направлении
С начала боевых действий на Курском направлении общие потери ВСУ составили более 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1003 боевых бронированных машины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 установок РСЗО (включая девять HIMARS и шесть MLRS производства США), девять пусковых установок ПВО, 57 станций радиоэлектронной борьбы и значительное количество другой техники, включая инженерные машины и установки для разминирования.
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Карта боевых действий. Курская область — 26.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО
По данным портала LostArmour.info;
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