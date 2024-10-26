Глушковский район В Глушковском районе в районе села Новый Путь российские силы блокировали попытки украинских частей закрепиться на позициях. Одной из ключевых потерь украинской стороны стало уничтожение шведской БМП CV9040, которая подорвалась на противотанковой мине. Попытка ВСУ развить успех в этом районе провалилась: российские силы эффективно используют разведку и артиллерийскую поддержку, сдерживая продвижение противника. Также в районе Павловки отмечено уничтожение 21-й омбр ВСУ под ударами артиллерии, что существенно ослабило атакующий потенциал украинских подразделений в этом секторе. Кореневский район: бои за Новоивановку и Зеленый Шлях Кореневский район остаётся одним из основных направлений атаки для обеих сторон. Активные бои идут в районе Новоивановки и Зеленого Шляха, где ВС РФ отражают частые атаки ВСУ с применением разведывательных беспилотников и бронетехники. По данным, за последние дни в районе Любимовки был уничтожен украинский БТР М113 при попытке продвижения к позициям российской армии. 0 x Если у ВАС есть информация из Кореневского района, поделитесь ею в комментариях Ключевой задачей украинских частей остаётся удержание Новоивановки и окрестных участков, но текущие ресурсы и подкрепления противника здесь исчерпываются, что делает возможным закрепление российских войск на данных позициях. Суджанский район: противостояние на линии госграницы В Суджанском районе продолжаются тяжёлые бои за контроль над стратегическими пунктами вдоль государственной границы. Один из значимых эпизодов — захват села Дарьино, временно удерживаемого ВСУ. Российские подразделения проводят зачистку лесополосы к северо-западу от этого населённого пункта, что подтвердилось кадрами с высадкой российского десанта. Тем не менее, в районе села Плехово противник также предпринял неудачную попытку продвинуться, и российские силы отразили атаку, уничтожив бронеавтомобиль International Maxx Pro вместе с находящимся в нём личным составом. По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

Российские вооруженные силы на Курском направлении продолжают уверенное ведение боевых действий против группировки ВСУ, которая пыталась проникнуть на территорию Курской области. Силы ВС РФ нанесли значительные потери врагу, подавляя попытки ВСУ удержать позиции и совершить прорывы.

Боевые действия на ключевых участках

Группировка войск «Север» активно действует на передовых позициях, поражая формирования 22-й, 41-й, 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. ВС РФ отражали пять контратак противника на подступах к населённым пунктам Александрия, Новоивановка и Плёхово, уничтожив до 30 украинских военнослужащих. Танк, две боевые машины и автомобиль были выведены из строя, ещё трое военных ВСУ сдались в плен.

Отражение прорыва и потери противника

На другом направлении, в районе Нового Пути, предотвращена попытка украинских подразделений прорваться через границу. Потери противника составили около 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Враг бросает бронетехнику на прорыв кольца на Курском фронте: уничтожение колонны ВСУ

Атаки авиацией и артиллерией

В дополнение к наземным операциям, армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ. Под огонь попали части 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в населённых пунктах Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новый Путь, Олешня, Свердликово, Черкасское Поречное и других.

Оперативные удары по резервам противника

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области. Под удар попали позиции 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины. Основные удары пришлись на населённые пункты Басовка, Великая Писаревка, Журавка, Мирополье, Павловка и Шалыгино.

Суточные потери противника

Согласно данным сводки, за последние сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих. Были уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер, восемь боевых машин, три артиллерийских орудия, пять минометов и три автомобиля. Также российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и захватили в плен четверых военнослужащих противника.

Общие потери ВСУ на Курском направлении

С начала боевых действий на Курском направлении общие потери ВСУ составили более 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1003 боевых бронированных машины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 установок РСЗО (включая девять HIMARS и шесть MLRS производства США), девять пусковых установок ПВО, 57 станций радиоэлектронной борьбы и значительное количество другой техники, включая инженерные машины и установки для разминирования.

0 x Критичные потери ВСУ, есть мысли по этому поводу? Операция по нейтрализации формирований ВСУ на этом направлении продолжается, и российские силы удерживают контроль над обстановкой, преследуя цель полного вытеснения противника из зоны боевых действий.

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По данным портала LostArmour.info;

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