Курская область. Ситуация на 14.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На северном участке Сумской области российские подразделения недавно пересекли международную границу, продвигаясь в направлении западнее Журавки (к северу от Сум). Эти манёвры направлены на ликвидацию украинского выступа в Курской области. Отмечается, что наши войска активизировались к востоку от Николаево-Дарьино, стремясь обойти украинские позиции с юга.

Однако, данные с поля боевых действий остаются противоречивыми. Например, заявления о продвижении в районе Проходы (к северо-востоку от Сум) пока не подтверждены. В то же время активность подразделений российских мотострелков в этом районе может свидетельствовать о подготовке к более крупным операциям.

Курское направление. Сводка СВО от 14.01.25

Ключевым эпицентром противостояния остаются Погребки (северо-западнее Суджи). Несмотря на заявления украинской стороны, что село находится под их контролем, на местах идут ожесточённые бои. Важно отметить, что наши передовые части, включая 34-ю мотострелковую бригаду и десантников из 11-й ВДВ, активно действуют в этом районе. Ситуация здесь меняется ежедневно, и обе стороны пытаются закрепиться.

Противник проводит серии контратак на всех направлениях, где российские силы ранее продвигались. Такой подход может быть обусловлен приказом украинского командования удерживать позиции любой ценой. Особенно тяжёлые бои развернулись:

в районе Махновки , где северная часть остаётся за противником;

, где северная часть остаётся за противником; за хутор Косица (южнее Русского Поречного), который уже несколько раз переходил из рук в руки.

Эти действия украинской стороны лишь усиливают вязкость боёв, затрудняя возможности для более масштабного прорыва.

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Бои на данном направлении носят изматывающий характер, причём обе стороны сталкиваются с серьёзными трудностями в обеспечении устойчивого контроля над ключевыми пунктами. Очевидно, что противник мобилизовал все доступные резервы для удержания своих позиций, что лишь увеличивает интенсивность противостояния.

На данном этапе главным для нас остаётся удержание инициатива в своих руках, чтобы не допустить расширения украинского контроля в районе Курской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 51430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1539 боевых бронированных машин, 1456 автомобилей, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

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