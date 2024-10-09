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Курская область. Продвижение противника остановлено. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 6:10 09.10.2024

Курская область. Ситуация на 09.10.24. сегодня. Карта СВО.Боевые действия на Курском направлении продолжаются с высокой интенсивностью, а российские войска продолжают развивать наступательные операции, выдавливая противника с занятых рубежей. Основные усилия ВС РФ сосредоточены на штурме Любимовки, ключевого населённого пункта на севере Кореневского района. Здесь бои ведутся с большой интенсивностью, а 106-я дивизия ВДВ России уже закрепилась на более чем половине посёлка. ВСУ упорно сопротивляются, но российские войска продолжают продвигаться, закрепляя свои позиции и уничтожая боевую технику противника.

Контратаки украинских войск в этом районе были отбиты, что позволило российским войскам укрепить свои позиции и уничтожить несколько единиц бронетехники противника. Однако погода вносит свои коррективы, началась грязь и дожди, стало затруднительно проводить разведку с воздуха.

Любимовка. 08.10.24. Карта СВО

Любимовка. 09.10.24. Карта СВО

В районе Любимовки российские войска продолжают успешные наступательные действия. За последние сутки подразделения 106-й дивизии ВДВ заняли более 50% территории этого населённого пункта. ВСУ активно сопротивляются, однако под ударами российских войск и авиации вынуждены отступать. В ходе боёв была уничтожена техника противника, включая бронеавтомобиль Roshel Senator. Потери украинских сил составили около 200 человек, среди которых также иностранные наёмники. Контратаки ВСУ были полностью отбиты, а российские подразделения продолжают планомерное продвижение вперёд.

В Глушковском районе продолжаются ожесточённые артиллерийские дуэли. ВСУ предпринимают попытки атаковать российские позиции в районе приграничных лесных массивов. Особенно активно боевые действия ведутся на подступах к Весёлому. Украинские войска пытаются перерезать стратегическую трассу 38Н-052, однако их усилия подавляются российской артиллерией. За сутки уничтожены несколько миномётных и артиллерийских расчётов противника, что значительно ослабило их возможности по ведению огня.

В районе Плехово российские войска постепенно продвигаются вперёд, захватывая ключевые позиции ВСУ. Бои идут в лесополосах и на окраинах населённого пункта. Противник оказывает сопротивление, однако в результате успешных действий российской армии несколько важных объектов были взяты под контроль. Украинские войска несут потери, оставляя технику и позиции. По предварительным данным, уничтожено до 15 военнослужащих противника и несколько единиц техники.

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Курская область. 08.10.24. Картс СВО

Курская область. 09.10.24. Карта СВО

На Суджанском направлении ВСУ предпринимают попытки контратаковать российские позиции в районах Черкасского Поречного и Плехово. Все атаки были отражены российскими подразделениями. Особо успешными оказались авиаудары по тыловым объектам ВСУ, что привело к уничтожению склада боеприпасов к югу от Осоевки. В результате детонации склад был полностью уничтожен, что лишило противника значительных запасов вооружений. Потери ВСУ на этом направлении составили до 22 человек и несколько единиц бронетехники.

В Кореневском районе продолжаются активные наступательные действия российской армии. Противник предпринял попытку атаки на позиции ВС РФ с использованием бронетехники в районе Обуховки, однако российские войска успешно отбили атаку, уничтожив одну БМП и до 10 человек живой силы. В ходе боёв был захвачен флаг одного из украинских подразделений, что стало символической победой для российских войск.

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По данным портала LostArmour.info;

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