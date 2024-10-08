Курская область: Что происходит на границе с Украиной? Карта СВО

Курская область. Ситуация на 08.10.24. сегодня. Карта СВО. На Курском направлении обстановка остаётся напряжённой, с активными боевыми действиями на нескольких ключевых участках. Российские войска, группировка «Север», продолжают выполнять задачи по освобождению приграничных районов Курской области и зафиксировали значительные успехи.

В Кореневском районе ВС России продвинулись в южной части урочища Культура и на западной окраине Любимовки на участке шириной до 5,7 километра. Бои разной степени интенсивности продолжаются в направлениях Успеновки и Кремяного. Штурмовые группы «северян» активно взаимодействуют с расчётами беспилотных летательных аппаратов и артиллерией, что позволяет им успешно продвигаться к государственной границе и наносить удары по позициям противника.

В Глушковском районе артиллерия и авиация ВКС России осуществили плановые огневые удары по выявленным целям ВСУ в приграничной зоне. За сутки на данном участке фронта потери противника составили до 14 человек, уничтожено две боевые бронированные машины, миномет и два пункта управления БПЛА. Также в районе Дибровой российские ВКС уничтожили гаубицу M777, которая вела огонь из лесного массива. Удары также были нанесены по местам концентрации ВСУ в Волфино, Бондаревщине и Катериновке.

На юге Суджанского района российские войска с тяжёлыми боями продвинулись в районе населённого пункта Плехово, отразив одну контратаку ВСУ численностью до полувзвода пехоты, из которых было уничтожено шесть единиц личного состава ВСУ. Общее продвижение российских войск в Курской области за сутки составило до 2000 метров, что подчеркивает эффективность действий на этом участке фронта.

Курская область 08.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Согласно данным Минобороны России, за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 000 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, включая 13 инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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Карта боевых действий. Курская область — 08.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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