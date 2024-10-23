Курская область. Ситуация на 23.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении продолжается противостояние, где российские войска успешно отражают атаки ВСУ и предпринимают активные контратаки для вытеснения противника. Основные очаги боевых действий сосредоточены в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах, где наблюдается высокая интенсивность столкновений. Российские силы продолжают вести наступательные операции, уничтожая бронетехнику, артиллерию и живую силу ВСУ, не позволяя противнику закрепиться на ключевых рубежах. Боевые действия сопровождаются активным использованием авиации и беспилотников. Важно отметить участие в этих операциях элитных подразделений российской армии, таких как морская пехота и воздушно-десантные войска.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 23.10.24. Карта СВО

Суджанский район

В Суджанском районе сохраняется высокая напряженность боевых действий. Противник предпринял несколько попыток вернуть ранее утраченные позиции в районе Малой Локни и Суджи, задействовав штурмовые группы без поддержки бронетехники. Эти атаки были успешно отбиты силами российской морской пехоты. В частности, бойцы 810-й бригады смогли удержать позиции в районе Малой Локни, а морские пехотинцы 155-й бригады пресекли попытки ВСУ продвинуться в северо-восточном направлении от Суджи.

Существенное значение имела активная работа российских ПВО, которые сбили несколько беспилотников и четыре ракеты противника в небе над Курской областью. Это предотвратило возможные разрушения и жертвы среди гражданского населения.

На подступах к Михайловке идут интенсивные бои, в то время как российские войска продолжают наступательные действия в районе Черкасской Конопельки. Разведданные указывают на активное наращивание сил обеих сторон, что говорит о неизбежности новых сражений в ближайшее время. Враг, по данным разведки, готовится к упорной обороне, особенно в районе Суджи, что предвещает ожесточенные бои в ближайшем будущем.

Глушковский район

В Глушковском районе продолжаются ожесточенные столкновения в окрестностях Нового Пути, где украинские силы организовали оборонительные позиции вдоль железнодорожного полотна. Бои за этот важный участок фронта остаются напряженными, но подтверждений полного освобождения села пока нет. Российские войска продолжают активно использовать артиллерию и авиацию, чтобы прорвать оборону противника и освободить стратегически важные участки.

Особое внимание уделяется району Плехово, где российские подразделения «Север» продвигаются и уничтожают скопления резервов ВСУ. Ударом оперативно-тактических ракет был уничтожен крупный резерв украинской армии в районе Юнаковки, в результате чего противник понес значительные потери в живой силе и технике. Эти удары ослабили наступательные возможности украинских формирований и позволили российским силам удерживать инициативу на данном участке фронта.

Кореневский район

В Кореневском районе продолжаются упорные бои за контроль над ключевыми населенными пунктами и транспортными узлами. Главной точкой противостояния стал рубеж Кремяное — Новоивановка — Нижний Клин, где украинские формирования предприняли несколько атак, включая действия в районе Зеленого Шляха. Атаки ВСУ носили яростный характер, противник попытался продвинуться при поддержке бронетехники, однако российские операторы БЛА своевременно выявили колонну и передали данные артиллерии. В результате, как минимум, один танк и несколько единиц бронетехники ВСУ были уничтожены. Особенно важными стали удары российской артиллерии и авиации, которые нанесли противнику серьезные потери. В частности, высадившийся десант ВСУ на юге Зеленого Шляха был уничтожен.

Обстановка в районе Толстого Луга и Любимовки остается под завесой «тумана войны», но подтверждаются сообщения о значительном прогрессе российских войск на этих направлениях, где также идет зачистка лесных массивов. При этом интенсивные бои продолжаются и в Мартыновке, где российские войска смогли добиться успехов, выбивая украинские силы с занимаемых позиций.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

На Курском направлении российские войска продолжают успешные наступательные действия, нанося серьёзные потери украинским формированиям. В течение последних суток подразделения ВС РФ вели бои в районах Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Нового Пути, отражая контратаки противника и ликвидируя его технику. ВСУ потеряли до 70 человек, был уничтожен один танк и три американские БМП «Bradley».

В результате артиллерийских и авиационных ударов российской стороны, были поражены подразделения 22-й, 47-й, 61-й механизированных и других бригад ВСУ в населённых пунктах Гоголевка, Гуево, Дарьино, Куриловка, Плёхово и других.

Потери ВСУ — Курская область

Потери противника составили более 340 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, включая три танка и пять боевых машин пехоты. Кроме того, уничтожены 11 автомобилей, две станции РЭБ и пять артиллерийских орудий. За сутки шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Общие потери ВСУ на Курском направлении с начала боевых действий достигли более 25 600 человек, включая 172 танка, 89 БМП, 982 боевых бронированных машины и 221 артиллерийское орудие, среди которых и западные системы, такие как HIMARS и MLRS.

Танки ВСУ прорывались к Зелёному Шляху на Курском фронте, но их встретил наш спецназ

В районе н.п. Зеленый Шлях — Новоивановка продолжаются ожесточённые бои, враг бросает в наступление бронегруппы. Большая группа танков и бронемашин уничтожена здесь нашими частями за последние дни.

Украинские войска на Курском направлении продолжают бросать в бой хорошо оснащённые части, несмотря на значительные потери. Даже такие дорогостоящие единицы, как американские танки «Абрамс», которые изначально берегли, теперь активно используются в контратаках. Однако, как показывают сводки российской группировки войск «Север», эти попытки не приносят успеха. Противник несёт огромные потери, но всё ещё сохраняет оборонительные возможности, перебрасывая технику через границу.

Удержание этих позиций обходится Киеву крайне дорого, особенно с учётом предвыборного давления и необходимости поддерживать лицо перед западными кураторами.

Российские войска продолжают успешные действия по отражению атак и уничтожению бронетехники противника. Противник несет тяжелые потери, однако сохраняет возможность наращивать силы, особенно в районах крупных населенных пунктов. Особое внимание следует уделить районам Новоивановки и Плехово, где российские силы достигли значительных успехов. Ближайшие дни обещают быть решающими в борьбе за ключевые рубежи на этом направлении.

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Карта боевых действий. Курская область — 23.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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