Курская область. Российские войска продвигаются к Судже. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 21.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении продолжаются ожесточённые бои, с акцентом на несколько районов — Кореневский, Глушковский и Суджанский. Российские войска продолжают сдерживать попытки украинских подразделений прорвать государственную границу и развивают наступление в стратегически важных точках.

Общая обстановка на Курском направлении остаётся напряжённой, но с заметным преимуществом российских войск. ВС РФ постепенно продвигаются, закрепляясь на новых рубежах и нанося серьёзные потери украинским силам. В ближайшие дни можно ожидать дальнейшего продвижения в сторону Малой Локни и возможного окружения значительных сил ВСУ в этом районе.

Суджа — Коренево. Ожидается, что в течение недели российские войска смогут замкнуть окружение и установить контроль над оставшимися ключевыми точками на данном участке фронта. x Если у Вас есть информация по боевым действиям на Курском направлении, пожалуйста поделитесь ею в комментариях. Значительное влияние на ситуацию оказывает успешное подавление украинских ДРГ и блокирование важнейших снабженческих путей противника, таких как трасса. Ожидается, что в течение недели российские войска смогут замкнуть окружение и установить контроль над оставшимися ключевыми точками на данном участке фронта.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 21.10.24. Карта СВО

Бои за Суджанский район

В Суджанском районе ведутся ожесточённые бои. Российские подразделения продолжают наступление на нескольких ключевых направлениях, включая хутор Зелёный Шлях и село Плехово, которые были освобождены от украинских подразделений. Солдаты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии продолжают зачистку этих населённых пунктов, отбивая контратаки украинских сил.

На юго-западе от Суджи российские войска продвинулись на 2,5 км², и в ближайшие дни планируют замкнуть окружение вокруг украинской группировки у села Малая Локня. Враг пытается удержать рубежи в районе Леонидово и Викторовки, однако российские военные уже близки к окончательному прорыву.

На трассе Суджа — Коренево украинские силы предприняли попытку вернуть контроль над важной для них дорогой, используя американские бронетранспортёры Stryker. Однако атака была успешно отбита, и трасса остаётся под контролем ВС РФ, что серьёзно ограничивает снабжение украинских подразделений.

Особенно серьёзные бои разворачиваются в районе Черкасской Конопельки, где российские силы уже пятые сутки продвигаются, планируя замкнуть «котёл» вокруг украинской группировки. В районе села Малая Локня идут ожесточённые столкновения, однако ВСУ пока удерживают свои позиции севернее трассы. Российская авиация и артиллерия продолжают активную работу, нанося удары по укреплённым позициям противника.

Кореневский район

Ситуация в Кореневском районе остаётся напряжённой. Продолжаются бои в районе населённого пункта Любимовка, однако значительная часть этой территории уже перешла под контроль российских войск. Южнее этого района фиксируется активное использование украинскими формированиями беспилотников с системами автоматического захвата целей, что затрудняет дальнейшее продвижение. Тем не менее, российские силы закрепляются на новых позициях и продолжают давление на ВСУ.

На сегодняшний день украинские силы оказались в сложной ситуации: большая часть подразделений севернее Викторовки фактически отрезана от основных путей снабжения, что значительно осложняет их действия на фронте.

Стоит отметить, что противник активно использует БПЛА различных типов для разведки и нанесения ударов, что добавляет сложности в зачистке местности. Однако ВС РФ эффективно нейтрализуют эти угрозы с помощью средств радиоэлектронной борьбы и средств ПВО.

ВСУ отходят из Любимовки под огнём нашей артиллерии

Ситуация в Глушковском районе

Недалеко от населённого пункта Волфино в Глушковском районе, группа украинской пехоты численностью около 20 человек попыталась прорваться через государственную границу на американских бронеавтомобилях International MaxxPro. Однако их передвижение было обнаружено и остановлено огнём российской артиллерии. Примерно 10 бойцов противника были уничтожены, остальные отступили. Это уже не первая попытка украинских ДРГ пересечь границу на этом участке — предыдущие атаки были также безуспешными.

Тёткино и Волфино, где российские подразделения успешно подавляют активность украинских диверсантов, уничтожая их с помощью ударов с дронов и артиллерии. Это серьёзно подрывает способность ВСУ продвигаться в данном направлении. x Если у ВАС есть информация из Тёткино, поделитесь ею в комментариях Продолжаются тяжёлые бои и в районе населённых пунктов, где российские подразделения успешно подавляют активность украинских диверсантов, уничтожая их с помощью ударов с дронов и артиллерии. Это серьёзно подрывает способность ВСУ продвигаться в данном направлении.

Проблемы и дезертирство среди украинских сил

С украинской стороны активно обсуждаются случаи отказа выполнять приказы командиров среди подразделений территориальной обороны. В частности, около 150 человек одной из бригад отказались выполнять поставленные задачи и вернулись на территорию Украины. Эти события ослабляют моральный дух украинских сил, что может в будущем сыграть ключевую роль в изменении боевой обстановки.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают активные действия по разгрому украинской группировки, проникшей на территорию Курской области. В течение суток подразделения группировки войск «Север» нанесли значительный урон формированиям ВСУ, действовавшим в районах населённых пунктов Колмаков, Любимовка, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и других. В боях участвовали механизированные, десантно-штурмовые и бригады морской пехоты Украины, включая 22-ю, 47-ю и 115-ю бригады, которые понесли ощутимые потери.

Ударами армейской авиации и артиллерии была уничтожена живая сила и техника украинских войск в районах Волфино, Викторовка, Гуево, а также на других участках фронта. В результате действий российских войск уничтожено свыше 310 украинских солдат, девять единиц бронетехники, включая боевые машины пехоты, семь бронемашин, шесть артиллерийских орудий, несколько автомобилей, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

x Критичные потери ВСУ, есть мысли по этому поводу? Общая численность потерь украинских сил на Курском направлении за время боевых действий достигла более 25 тысяч военнослужащих.

Помимо этого, уничтожено 167 танков, 964 боевые бронированные машины, 210 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS, шесть американских установок MLRS, 50 станций радиоэлектронной борьбы и 22 единицы инженерной техники. Российские силы продолжают развивать успех и наносят удары по ключевым объектам противника, затрудняя его дальнейшие действия на данном участке.

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Карта боевых действий. Курская область — 21.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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