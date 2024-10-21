Курская область. Российские войска продвигаются к Судже. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 21.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении продолжаются ожесточённые бои, с акцентом на несколько районов — Кореневский, Глушковский и Суджанский. Российские войска продолжают сдерживать попытки украинских подразделений прорвать государственную границу и развивают наступление в стратегически важных точках.
Общая обстановка на Курском направлении остаётся напряжённой, но с заметным преимуществом российских войск. ВС РФ постепенно продвигаются, закрепляясь на новых рубежах и нанося серьёзные потери украинским силам. В ближайшие дни можно ожидать дальнейшего продвижения в сторону Малой Локни и возможного окружения значительных сил ВСУ в этом районе.
Используй удобное оглавление:
- 1 Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 21.10.24. Карта СВО
- 2 Бои за Суджанский район
- 3 Кореневский район
- 4 Ситуация в Глушковском районе
- 5 Проблемы и дезертирство среди украинских сил
- 6 По информации Министерства Обороны РФ — Курская область
- 7 Карта боевых действий. Курская область — 21.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО
Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 21.10.24. Карта СВО
Бои за Суджанский район
В Суджанском районе ведутся ожесточённые бои. Российские подразделения продолжают наступление на нескольких ключевых направлениях, включая хутор Зелёный Шлях и село Плехово, которые были освобождены от украинских подразделений. Солдаты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии продолжают зачистку этих населённых пунктов, отбивая контратаки украинских сил.
На юго-западе от Суджи российские войска продвинулись на 2,5 км², и в ближайшие дни планируют замкнуть окружение вокруг украинской группировки у села Малая Локня. Враг пытается удержать рубежи в районе Леонидово и Викторовки, однако российские военные уже близки к окончательному прорыву.
На трассе Суджа — Коренево украинские силы предприняли попытку вернуть контроль над важной для них дорогой, используя американские бронетранспортёры Stryker. Однако атака была успешно отбита, и трасса остаётся под контролем ВС РФ, что серьёзно ограничивает снабжение украинских подразделений.
Особенно серьёзные бои разворачиваются в районе Черкасской Конопельки, где российские силы уже пятые сутки продвигаются, планируя замкнуть «котёл» вокруг украинской группировки. В районе села Малая Локня идут ожесточённые столкновения, однако ВСУ пока удерживают свои позиции севернее трассы. Российская авиация и артиллерия продолжают активную работу, нанося удары по укреплённым позициям противника.
Кореневский район
Ситуация в Кореневском районе остаётся напряжённой. Продолжаются бои в районе населённого пункта Любимовка, однако значительная часть этой территории уже перешла под контроль российских войск. Южнее этого района фиксируется активное использование украинскими формированиями беспилотников с системами автоматического захвата целей, что затрудняет дальнейшее продвижение. Тем не менее, российские силы закрепляются на новых позициях и продолжают давление на ВСУ.
На сегодняшний день украинские силы оказались в сложной ситуации: большая часть подразделений севернее Викторовки фактически отрезана от основных путей снабжения, что значительно осложняет их действия на фронте.
Стоит отметить, что противник активно использует БПЛА различных типов для разведки и нанесения ударов, что добавляет сложности в зачистке местности. Однако ВС РФ эффективно нейтрализуют эти угрозы с помощью средств радиоэлектронной борьбы и средств ПВО.
ВСУ отходят из Любимовки под огнём нашей артиллерии
Ситуация в Глушковском районе
Недалеко от населённого пункта Волфино в Глушковском районе, группа украинской пехоты численностью около 20 человек попыталась прорваться через государственную границу на американских бронеавтомобилях International MaxxPro. Однако их передвижение было обнаружено и остановлено огнём российской артиллерии. Примерно 10 бойцов противника были уничтожены, остальные отступили. Это уже не первая попытка украинских ДРГ пересечь границу на этом участке — предыдущие атаки были также безуспешными.
Проблемы и дезертирство среди украинских сил
С украинской стороны активно обсуждаются случаи отказа выполнять приказы командиров среди подразделений территориальной обороны. В частности, около 150 человек одной из бригад отказались выполнять поставленные задачи и вернулись на территорию Украины. Эти события ослабляют моральный дух украинских сил, что может в будущем сыграть ключевую роль в изменении боевой обстановки.
По информации Министерства Обороны РФ — Курская область
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают активные действия по разгрому украинской группировки, проникшей на территорию Курской области. В течение суток подразделения группировки войск «Север» нанесли значительный урон формированиям ВСУ, действовавшим в районах населённых пунктов Колмаков, Любимовка, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и других. В боях участвовали механизированные, десантно-штурмовые и бригады морской пехоты Украины, включая 22-ю, 47-ю и 115-ю бригады, которые понесли ощутимые потери.
Ударами армейской авиации и артиллерии была уничтожена живая сила и техника украинских войск в районах Волфино, Викторовка, Гуево, а также на других участках фронта. В результате действий российских войск уничтожено свыше 310 украинских солдат, девять единиц бронетехники, включая боевые машины пехоты, семь бронемашин, шесть артиллерийских орудий, несколько автомобилей, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
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Карта боевых действий. Курская область — 21.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО
По данным портала LostArmour.info;
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