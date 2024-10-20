Курская область. Формирование тактических котлов. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 20.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. Курское направление продолжает оставаться одной из ключевых точек конфликта на линии соприкосновения. Обострение боевых действий, активизация ВС РФ и затруднительное положение украинских сил показывают динамику на этом участке фронта. Наступление российских войск сопровождается формированием нескольких оперативных «котлов», что усиливает давление на ВСУ в нескольких районах Курской области, включая Кореневский, Глушковский и Суджанский районы.

В ближайшие дни ожидается дальнейшая активизация боевых действий в районе Суджи и её окрестностей, что станет ключевым этапом в наступлении ВС РФ на этом направлении.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 20.10.24. Карта СВО

Суджанский район

Ситуация в Суджанском районе продолжает накаляться. ВС РФ начали активные боевые действия по формированию второго тактического котла в районе Мартыновки. Наступательные действия российских подразделений ведутся с целью выхода на ключевые позиции в Судже. Уже сейчас украинские силы начали возводить фортификационные сооружения с помощью мобильных бетонных мини-заводов, переброшенных в город. По данным разведки, эти сооружения стали объектами атак российских БПЛА и вертолётов.

Отмечено успешное отражение нескольких украинских контратак в направлении Леонидово, где ВС РФ уничтожили полевой склад украинской армии в районе Кругленького. Это ослабило линии снабжения украинских подразделений, которые продолжают нести серьёзные потери как в личном составе, так и в технике.

Российские подразделения продолжили продвижение в районе Казачьей Локни, где операторы БЛА нанесли точечные удары по бронетехнике противника, а также частично зачистили район Плехово, однако официальные данные о полном контроле над этим населённым пунктом пока не поступили. Продвижение российских войск осложнено упорным сопротивлением украинских сил, но общее положение остаётся стабильным — инициатива на стороне российских частей.

Кореневский район

Российские части активно действуют в районе Любимовки, где продолжаются зачистки ближайших лесных массивов и полей. В данный момент российские подразделения практически завершили КТО в этом районе, обеспечив полный контроль над этой территорией. Продвижение идёт уверенно, при этом ВСУ не смогли оказать серьёзного сопротивления. Несмотря на полуокружение, украинским подразделениям не удалось выйти из района Любимовки, что значительно ослабляет их позиции на этом направлении.

На сегодняшний день украинские силы оказались в сложной ситуации: большая часть подразделений севернее Викторовки фактически отрезана от основных путей снабжения, что значительно осложняет их действия на фронте. Наступательные действия российских войск продолжаются с существенными успехами — за последние сутки российские силы продвинулись на 7 км, что позволило захватить несколько ключевых населённых пунктов.

ВСУ отходят из Любимовки под огнём нашей артиллерии

Глушковский район

В Глушковском районе зафиксированы успехи российских войск. Особое внимание заслуживает захват шведской бронемашины CV 9040C в районе Весёлого. Эта бронемашина была оставлена украинскими войсками практически в исправном состоянии, что позволяет её использовать в дальнейшем для детального изучения российскими военными специалистами. Этот трофей является важным элементом в контексте захвата иностранной техники и её последующего анализа.

Попытка украинского спецназа проникнуть через границу в районе Тёткино и Краснооктябрьский завершилась неудачей. Операции по прорыву были пресечены российскими силами, потери украинских бойцов составили 7 убитых и 5 раненых.

За прошедшие сутки потери врага — более 270 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе 3 БМП, БТР, 5 ББМ, 4 орудия и 3 автомобиля.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 24 637 человек, 167 танков, 82 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 957 боевые бронированные машины, 654 автомобиль, 200 артиллерийских орудий и 38 установок реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS. Значительные потери также отмечены в зенитных системах, радиоэлектронной борьбе и инженерной технике, включая 13 инженерных машин разграждения и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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Карта боевых действий. Курская область — 20.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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