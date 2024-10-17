Курская область. ВСУ ожесточенно сопротивляются. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 17.10.24, сегодня. Карта СВО. На Курском направлении боевые действия приобретают новый виток напряжённости. Основные столкновения идут в районе населённых пунктов Любимовка, Толстый Луг и Зелёный Шлях, где украинские войска пытаются удерживать свои позиции и не допустить полного окружения. Тем временем российские войска продолжают наступление, пытаясь создать условия для окружения противника и окончательной зачистки территории. Украинские силы предпринимают отчаянные но пока безуспешные попытки деблокировать свои подразделения из оперативного окружения. Обстановка остаётся сложной, однако инициатива всё больше склоняется в сторону российских сил, что создаёт предпосылки для дальнейшего развития наступления.

Погодные условия также играют значительную роль в ходе боевых действий. Дожди и туманы значительно усложняют работу беспилотных летательных аппаратов и снабжение войск, особенно в условиях разрушающейся инфраструктуры дорог. Это создаёт дополнительные трудности для украинских сил, которые сталкиваются с логистическими проблемами и риском попадания в котлы из-за ухудшения снабжения.

Курская область 17.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Российские войска продолжают развитие наступления с целью укрепить свои позиции в районе Русского Поречного и захватить контроль над ключевыми коммуникациями. Одновременно с этим российские подразделения пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Нечаева и Нижнего Парового. Эти населенные пункты являются важными узлами для дальнейшего продвижения на юг и создания плацдарма для операций в глубине вражеской обороны.

Наиболее ожесточённые бои продолжаются в районе Любимовки, где украинский гарнизон практически окружён, но продолжает оказывать сопротивление. Украинские силы, расположенные в соседнем Толстом Луге, пытаются контратаковать и деблокировать свои подразделения, однако в настоящее время их шансы на успешное выведение войск из окружения стремительно уменьшаются. Толстый Луг находится в так называемой «серой зоне», где обе стороны продолжают активные действия, но ни одна из них не может установить полный контроль над территорией.

Вчера, с наступлением темноты, вблизи н.п. Свердликово нанесен ракетный удар по колонне ВСУ, движущейся в направлении н.п. Зеленый Шлях (9,5 км от границы), где в настоящий момент разворачиваются ожесточенные бои. Удар наносили ОТРК и РСЗО «Торнадо». Уничтожено до 70 человек живой силы ВСУ и до 10 ББМ.

Ситуация в Любимовке остаётся критической для украинских войск. Несмотря на отчаянные контратаки с двух направлений, ВСУ сталкиваются с риском полного окружения гарнизона в этом районе. Особенно напряжённые бои ведутся к югу и юго-востоку от Толстого Луга, который остаётся в «серой зоне» — местности, находящейся под постоянным огнём обеих сторон. Однако, по итогу прошедшего дня, Любимовка практически полностью зачищена штурмовиками 106 ВДД ВДВ, разрозненные группы ВСУ отошли в посадки района р. Сейм.

Российский БТР-82 заблудился и выехал к украинским танкам в Курской области, в районе Зеленого Шляха. Экипаж выжил, один из танков ВСУ был затем уничтожен сбросами с БПЛА.

На восточном фланге

На восточном участке российские войска продолжают наступление на Новоивановку. Под контролем украинских частей остаётся лишь восточная окраина населённого пункта, а российские силы достигли Леонидово, что создаёт угрозу для фланговой обороны украинских подразделений в районе Малой Локни. В случае успеха здесь российские войска могут замкнуть котёл и окружить значительные силы противника. Тем не менее, украинское командование активно перебрасывает резервы в этот район, стараясь стабилизировать линию фронта. Продвижение российских войск в Леонидово позволяет угрожать тылам украинской группировки в Малой Локне, что создаёт предпосылки для окружения части сил ВСУ. Серьёзным успехом стало занятие новых позиций в районе села Черкасская Конопелька.

Украинские войска также попытались прорваться из оперативного окружения в районе Зелёного Шляха, атаковав с двух сторон — со стороны Малой Локни и Свердликово. Однако российские части отбили эти контратаки, сохранив свои позиции. Важной стратегической целью для ВС РФ является трасса Зелёный Шлях — Малая Локня, которая остаётся под контролем украинских сил. Успех на этом направлении позволит российским войскам значительно ухудшить снабжение и манёвренность противника.

Противник предпринял атаку в районе Плехово с целью выбить ВС РФ с ранее занятых ими позиций у реки Псел. Накат был отражен российскими войсками при поддержке авиации и артиллерии.

На северо-востоке

На северо-востоке вдоль трассы на Коренево продолжаются боевые столкновения, однако отсутствие населённых пунктов и сложные погодные условия делают этот район менее активным в плане боевых действий. Российские силы сосредоточены на продвижении в других секторах, пытаясь создать угрозы для украинских коммуникаций и разрезать их силы на несколько изолированных группировок. Ещё севернее, на участке Ольговка — Коренево, активные боевые действия пока не привели к изменениям линии фронта. Украинские подразделения с помощью бронегрупп продолжают удерживать позиции к югу от Ольговки, но российские силы постепенно накапливают силы для дальнейших атак.

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Карта боевых действий. Курская область — 17.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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