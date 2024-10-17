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Курская область. ВСУ ожесточенно сопротивляются. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 5:37 17.10.2024

Курская область. Ситуация на 17.10.24, сегодня. Карта СВО. На Курском направлении боевые действия приобретают новый виток напряжённости. Основные столкновения идут в районе населённых пунктов Любимовка, Толстый Луг и Зелёный Шлях, где украинские войска пытаются удерживать свои позиции и не допустить полного окружения. Тем временем российские войска продолжают наступление, пытаясь создать условия для окружения противника и окончательной зачистки территории. Украинские силы предпринимают отчаянные но пока безуспешные попытки деблокировать свои подразделения из оперативного окружения. Обстановка остаётся сложной, однако инициатива всё больше склоняется в сторону российских сил, что создаёт предпосылки для дальнейшего развития наступления.

Погодные условия также играют значительную роль в ходе боевых действий. Дожди и туманы значительно усложняют работу беспилотных летательных аппаратов и снабжение войск, особенно в условиях разрушающейся инфраструктуры дорог. Это создаёт дополнительные трудности для украинских сил, которые сталкиваются с логистическими проблемами и риском попадания в котлы из-за ухудшения снабжения.

Курская область 17.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курская область. Толстый Луг. 17.10.24. Карта СВО

Курская область. Толстый Луг. 17.10.24. Карта СВО

Российские войска продолжают развитие наступления с целью укрепить свои позиции в районе Русского Поречного и захватить контроль над ключевыми коммуникациями. Одновременно с этим российские подразделения пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Нечаева и Нижнего Парового. Эти населенные пункты являются важными узлами для дальнейшего продвижения на юг и создания плацдарма для операций в глубине вражеской обороны.

Наиболее ожесточённые бои продолжаются в районе Любимовки, где украинский гарнизон практически окружён, но продолжает оказывать сопротивление. Украинские силы, расположенные в соседнем Толстом Луге, пытаются контратаковать и деблокировать свои подразделения, однако в настоящее время их шансы на успешное выведение войск из окружения стремительно уменьшаются. Толстый Луг находится в так называемой «серой зоне», где обе стороны продолжают активные действия, но ни одна из них не может установить полный контроль над территорией.

Вчера, с наступлением темноты, вблизи н.п. Свердликово нанесен ракетный удар по колонне ВСУ, движущейся в направлении н.п. Зеленый Шлях (9,5 км от границы), где в настоящий момент разворачиваются ожесточенные бои. Удар наносили ОТРК и РСЗО «Торнадо». Уничтожено до 70 человек живой силы ВСУ и до 10 ББМ.

Ситуация в Любимовке остаётся критической для украинских войск. Несмотря на отчаянные контратаки с двух направлений, ВСУ сталкиваются с риском полного окружения гарнизона в этом районе. Особенно напряжённые бои ведутся к югу и юго-востоку от Толстого Луга, который остаётся в «серой зоне» — местности, находящейся под постоянным огнём обеих сторон. Однако,  по итогу прошедшего дня, Любимовка практически полностью зачищена штурмовиками 106 ВДД ВДВ, разрозненные группы ВСУ отошли в посадки района р. Сейм.

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Российский БТР-82 заблудился и выехал к украинским танкам в Курской области, в районе Зеленого Шляха. Экипаж выжил, один из танков ВСУ был затем уничтожен сбросами с БПЛА.

На восточном фланге

Курская область. Черкасская Конопелька. 17.10.24. Карта СВО

Курская область. Черкасская Конопелька. 17.10.24. Карта СВО

На восточном участке российские войска продолжают наступление на Новоивановку. Под контролем украинских частей остаётся лишь восточная окраина населённого пункта, а российские силы достигли Леонидово, что создаёт угрозу для фланговой обороны украинских подразделений в районе Малой Локни. В случае успеха здесь российские войска могут замкнуть котёл и окружить значительные силы противника. Тем не менее, украинское командование активно перебрасывает резервы в этот район, стараясь стабилизировать линию фронта. Продвижение российских войск в Леонидово позволяет угрожать тылам украинской группировки в Малой Локне, что создаёт предпосылки для окружения части сил ВСУ. Серьёзным успехом стало занятие новых позиций в районе села Черкасская Конопелька.

Украинские войска также попытались прорваться из оперативного окружения в районе Зелёного Шляха, атаковав с двух сторон — со стороны Малой Локни и Свердликово. Однако российские части отбили эти контратаки, сохранив свои позиции. Важной стратегической целью для ВС РФ является трасса Зелёный Шлях — Малая Локня, которая остаётся под контролем украинских сил. Успех на этом направлении позволит российским войскам значительно ухудшить снабжение и манёвренность противника.

Противник предпринял атаку в районе Плехово с целью выбить ВС РФ с ранее занятых ими позиций у реки Псел. Накат был отражен российскими войсками при поддержке авиации и артиллерии.

На северо-востоке

На северо-востоке вдоль трассы на Коренево продолжаются боевые столкновения, однако отсутствие населённых пунктов и сложные погодные условия делают этот район менее активным в плане боевых действий. Российские силы сосредоточены на продвижении в других секторах, пытаясь создать угрозы для украинских коммуникаций и разрезать их силы на несколько изолированных группировок. Ещё севернее, на участке Ольговка — Коренево, активные боевые действия пока не привели к изменениям линии фронта. Украинские подразделения с помощью бронегрупп продолжают удерживать позиции к югу от Ольговки, но российские силы постепенно накапливают силы для дальнейших атак.

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Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий. Курская область —  17.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

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