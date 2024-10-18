Курская область. Котёл замыкается, ВСУ теряют позиции. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 18.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. Сегодняшняя обстановка на Курском направлении характеризуется продолжающимися ожесточёнными боями, особенно в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые затруднили логистику и передвижения войск, российская армия продолжает успешное продвижение, освобождая всё больше территорий и создавая условия для окружения украинских подразделений. Основные усилия сосредоточены на стратегически важных направлениях, где ведутся активные боевые действия, направленные на блокирование снабжения ВСУ и завершение котлов.

Бои в Глушковском районе

В Глушковском районе основные боестолкновения сосредоточены в районе села Новый Путь, где противник, несмотря на потери, продолжает оказывать сопротивление. ВС РФ продвигаются, стремясь окончательно освободить район. В южной части района украинские силы готовят оборонительные позиции вдоль железнодорожного полотна, что говорит о намерении противника удерживать позиции как можно дольше. По данным с мест, большая часть территории Глушковского района уже под контролем российских войск, и продолжаются операции по зачистке остатков украинских подразделений. Примечательно, что украинские войска пытаются закрепиться на оставшихся позициях, но под давлением российских сил их возможности быстро сокращаются. Однако присутствие ВСУ в районе остаётся значимым фактором, требующим постоянного внимания.

Преимущества российской армии в этом районе заключаются в грамотной работе артиллерии и авиации, которая активно подавляет линии обороны противника. Украинские силы продолжают терять технику и личный состав, что ослабляет их возможности для эффективного сопротивления. При этом ВС РФ наращивают темп наступления, создавая угрозу для линий снабжения ВСУ.

Обстановка в Кореневском районе

В Кореневском районе украинские формирования пытались контратаковать в районе Зелёного Шляха и соседних селений, однако их действия оказались безуспешными. По предварительным данным, противник понёс серьёзные потери в живой силе и технике, после чего был вынужден отступить. Особое внимание привлекает район Толстого Луга, где формируется «полукотел», и украинские войска оказались в уязвимом положении с узкой линией отхода. Российские войска продолжают наступление, сужая горловину и создавая угрозу полного окружения сил противника.

Попытки ВСУ освободить окружённые подразделения провалились, что свидетельствует о серьёзных проблемах в организации обороны украинских войск. Противник испытывает трудности с логистикой, что ослабляет его способность к сопротивлению. ВС РФ используют этот момент для наращивания наступательных действий с целью дальнейшего вытеснения противника из района.

Особенно тяжёлые потери ВСУ понесли в боях у Любимовки, где российские войска освободили несколько населённых пунктов, включая Старую Сорочину и Александрию. ВСУ понесли серьёзные потери в технике, включая несколько БМП и танков, а также около 18 украинских солдат были ликвидированы.

Бои в Суджанском районе

В Суджанском районе противник также терпит поражения. В окрестностях Русской Конопельки украинские силы попытались провести атаку, но были отброшены, понеся серьёзные потери. Особое внимание сейчас уделяется району Плехово, где украинские войска находятся на грани окружения. ВС РФ методично сужают кольцо, отрезая противника от путей снабжения и создавая условия для полного освобождения села.

В районе Малой Локни идут ожесточённые бои за контроль над стратегически важной трассой. Украинские войска пытаются удерживать позиции, однако российские части успешно развивают наступление, контролируя большую часть территории Новоивановки и ведя штурм Леонидово. Ожидается, что в ближайшее время российские войска смогут взять под контроль эти населённые пункты, что значительно ослабит позиции ВСУ в этом районе.

По данным с мест, украинские подразделения, находящиеся в Ольговском лесу, попали под угрозу окружения. Российские войска постепенно берут под контроль трассу Зелёный Шлях — Малая Локня, отрезая пути отхода ВСУ. Это создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления и окончательного вытеснения противника.

Противник пытается выходить из образующихся котлов

Важность контроля за логистикой

Ключевым моментом в операциях на Курском направлении остаётся контроль над логистикой противника. ВС РФ продолжают наносить удары по линии снабжения украинских войск, что серьёзно осложняет их боевые возможности. Успешные действия российской армии по срыву снабжения ВСУ позволяют создать условия для дальнейшего окружения и уничтожения противника.

В ближайшие дни можно ожидать активизации боевых действий, особенно в районе Суджи, где ВС РФ стремятся расширить зону контроля и завершить окружение украинских подразделений. Улучшение погодных условий создаст благоприятные предпосылки для развития наступления российских войск.

По информации Министерства обороны России — Курская область

Подразделения группировки «Север» продолжают активные наступательные действия, нанося значительные потери украинским силам. В районе населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плёхово российские войска успешно атаковали позиции ВСУ, лишив противника возможности удерживать стратегически важные рубежи.

За последние сутки в результате боёв в районе Зелёного Шляха, Толстого Луга, Нижнего Клина и Русской Конопельки российскими подразделениями было отражено шесть контратак. Потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства, а также боевая бронированная машина. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Также, ударами российской артиллерии и авиации были поражены скопления украинской техники и живой силы в населённых пунктах Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Косица, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Никольский, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Правда, Свердликово, Суджа, Черкасское Поречное и других.

Согласно отчётам, за сутки ВСУ потеряли более 250 человек. Уничтожены 15 единиц бронетехники, включая пять танков, две БМП, восемь боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия. Среди уничтоженных орудий были две гаубицы М777 американского производства и одна британская гаубица L119. Также были ликвидированы пусковая установка РСЗО и четыре миномета.

В ходе продолжительных боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 23 850 военнослужащих, 165 танков, 77 БМП, 100 БТР, 942 боевые бронированные машины, 193 артиллерийских орудия, а также значительное количество другой техники, включая 38 пусковых установок РСЗО, 9 HIMARS и 6 MLRS производства США.

Наступательные операции продолжаются, и российские войска продолжают преследовать цель полного окружения и уничтожения противника на ключевых участках фронта.

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По данным портала LostArmour.info;

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