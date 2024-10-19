Курская область. Российские войска развивают успех. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 19.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении российские войска продолжают интенсивные наступательные действия, развивая успех на ряде участков, включая Кореневский, Глушковский и Суджанский районы. На ключевых направлениях наблюдаются значительные продвижения, что серьёзно осложняет положение украинских сил, удерживающих оборонительные рубежи вдоль приграничной зоны. Особое внимание уделяется стратегическим точкам, таким как Плёхово, Викторовка, Любимовка и Зелёный Шлях, где сопротивление ВСУ остаётся особенно ожесточённым.

Российские войска продолжают успешное наступление, демонстрируя высокую координацию действий и эффективность применения артиллерии, авиации и бронетехники. Противник несёт значительные потери, как в живой силе, так и в технике. Украинские силы на данном этапе ведут оборонительные бои и пытаются удержать оставшиеся рубежи, однако развивающееся наступление ВС РФ постепенно замыкает полукольца вокруг ключевых опорных точек противника.

Ситуация в Суджанском районе

Наиболее активные боевые действия продолжаются в Суджанском районе, где подразделения российской армии освободили большую часть Плёхово. Противник находится в полуокружении, теряя позиции под ударами ВС РФ. В восточной части села украинский гарнизон был вынужден отступить, так как оказался в огневом мешке. На данный момент ведутся бои за западную часть Плёхово, которая находится в серой зоне. Противник продолжает удерживать западные окраины, однако тактика обхода с трёх сторон, применяемая ВС России, ставит украинские силы в крайне невыгодное положение.

Дополнительно сообщается об освобождении Леонидово, расположенного восточнее Зелёного Шляха, что открывает дорогу для дальнейших операций против позиций ВСУ на юге.

ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление в районе Зеленого Шляха, где российские подразделения предпринимают активные штурмовые действия. Вражеские контратаки с использованием бронетехники и десанта были успешно отражены, но противник продолжает держать контроль над ключевыми дорогами и укрепляет оборону в районе Суджи. Информация о строительстве бетонных укреплений ВСУ в Судже подтверждается, однако эти фортификационные сооружения не отличаются высоким качеством.

Обстановка в Глушковском районе

В Глушковском районе российские силы заняли и зачищают Новый Путь, откуда украинские войска вынуждены были отступить к южной линии железнодорожного полотна. Здесь ВСУ оборудовали заранее подготовленную линию обороны, однако интенсивные удары российской артиллерии не позволяют противнику укрепиться на новых позициях.

Вдоль железнодорожного полотна южнее Нового Пути фиксируются попытки украинских подразделений окопаться и укрепить оборонительные линии. Однако постоянные атаки российской авиации и артиллерии постепенно ослабляют их обороноспособность.

На данный момент в районе продолжается зачистка территории, украинские силы пытаются удержать оставшиеся позиции, однако их наступательная активность заметно снизилась.

Также подтверждается, что украинские подразделения оставляют тела погибших бойцов на поле боя, что вынуждает российские войска заниматься их захоронением. В частности, сообщения с мест говорят о большом количестве оставленных тел, что свидетельствует о значительных потерях среди украинских сил.

Важным элементом в сложившейся обстановке стало обнаружение двух групп украинских сил специального назначения, которые попытались прорваться через границу в районе Волфино и Теткино. Благодаря своевременной работе российской разведки, эти попытки были сорваны: одна группа была полностью уничтожена, вторая с потерями отступила.

Авиация и артиллерия РФ продолжают наносить удары по местам скопления украинских сил, что снижает их боеспособность и не позволяет организовать контратаку на масштабном уровне.

Положение в Кореневском районе

В Кореневском районе Курской области российские бронегруппы активно продвигаются в направлении Викторовки, усиливая давление на позиции ВСУ. Наступление ВС РФ позволило прорваться на несколько километров вглубь линии обороны противника, что создало опасность окружения для украинских сил, удерживающих позиции в восточной части района.

Однако в Викторовке продолжаются бои. ВСУ удерживают позиции на подступах к селу, используя артиллерийскую поддержку и заблаговременно подготовленные оборонительные рубежи.

Освобождение Новоивановки и наступательные действия в направлении Викторовки подтвердили успех российских войск на этом участке фронта, хотя в самой Викторовке основные бои ещё не начались. ВСУ готовят рубежи обороны на подступах к селу, но давление со стороны ВС РФ продолжает расти.

По информации Министерства обороны России — Курская область

Подразделения войск группировки «Север» продолжают активные наступательные действия на Курском направлении, нанося удары по формированиям ВСУ. В ожесточённых боях в районах населённых пунктов Любимовка, Свердликово, Малая Локня, Новый Путь и Плёхово российские силы нанесли значительные потери 22-й, 47-й, 115-й механизированным бригадам, 82-й и 95-й десантно-штурмовым, 36-й бригаде морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины.

ВСУ отходят из Любимовки под огнём нашей артиллерии

Помимо этого, подразделения ВСУ предприняли две контратаки в направлении Зелёного Шляха и Любимовки, однако обе попытки были успешно отражены российскими войсками.

Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в населённых пунктах Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Кубаткин, Колмаков, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Суджа и Толстый Луг. Значительные потери понесли 17-я танковая бригада, 41-я, 47-я и 61-я механизированные, 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, а также 1-я бригада Нацгвардии и территориальные силы обороны Украины.

Также российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по позициям и резервам ВСУ в Сумской области, в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Павловка, Ревякино и Студенок. В результате этих ударов украинская армия за сутки потеряла более 505 человек, было уничтожено 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты и бронетранспортер, десять боевых бронированных машин, семь орудий (включая гаубицу М198 американского производства) и восемь автомобилей.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 24 367 человек, 167 танков, 79 боевых машин пехоты, 101 бронетранспортер, 952 боевые бронированные машины, 651 автомобиль, 200 артиллерийских орудий и 38 установок реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS. Значительные потери также отмечены в зенитных системах, радиоэлектронной борьбе и инженерной технике, включая 13 инженерных машин разграждения и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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Карта боевых действий. Курская область — 19.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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