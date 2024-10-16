Курская область. Ситуация на 16 октября. Карта СВО

Курская область. Ситуация на 16.10.24, сегодня. Карта СВО. Наступающая осенняя распутица вносит серьезные коррективы в ход боевых действий на Курском направлении. Постоянные дожди и туманы значительно усложняют работу операторов дронов, что приводит к перебоям в разведке и снабжении войск. Размокшие дороги затрудняют движение техники, однако одновременно с этим дают возможность российским силам ротировать передовые подразделения и укреплять опорные пункты. Несмотря на погодные сложности, армия РФ продолжает наращивать темп наступления, особенно на линии Новоивановка — Малая Локня. Противник ожесточённо сопротивляется.

С начала боевых действий на Курском направлении ВС РФ освободили 468 кв. км территорий, что демонстрирует стабильный темп наступления. Особенно значительные успехи были достигнуты в сентябре, когда среднесуточный темп освобождения территорий увеличился до 15,6 кв. км, что значительно превышает августовские показатели. В октябре российская армия сохраняет темп, освободив уже 40 кв. км за период второго этапа контрнаступления. Ожидается, что с улучшением погодных условий, темпы наступления возрастут ещё больше.

Курская область 16.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Российские войска продолжают успешное наступление на Курском направлении, удерживая инициативу и нанося удары по позициям противника. Недавно они полностью очистили от украинских сил населённые пункты Весёлое, Медвежье, Обуховка и прилегающие территории. Эти успехи создают предпосылки для формирования новых окружений вражеских подразделений, что значительно ослабляет оборонительные возможности ВСУ на данном участке.

Новоивановка и Малая Локня

После активных боев за Любимовку и Толстый Луг, основные усилия российской армии смещаются в направлении Новоивановки и Малой Локни. В Новоивановке российские силы почти полностью выбили противника, оставив под контролем ВСУ лишь восточную окраину. Противник понимает важность этого рубежа и продолжает подтягивать резервы. В то же время, в Малой Локне ВСУ пока удерживают оборону, однако с потерей позиций в Новоивановке ситуация для них может осложниться. В случае прорыва российской армии в районе Леонидово, ВСУ окажутся в опасности быть окруженными.

Бои за Леонидово

Леонидово становится следующей важной точкой для российской армии. Если удастся захватить это село, появится возможность выйти во фланг украинским силам, обороняющим Малую Локню, что значительно усилит позицию российской армии. Противник продолжает предпринимать контратаки, чтобы удержать этот важный рубеж, но перспективы его дальнейшего сопротивления здесь остаются сомнительными.

Контратака ВСУ на Зеленый Шлях

Вчера в течении дня украинские силы предприняли мощную контратаку вдоль суджанской трассы, направленную на возвращение Зеленого Шляха. По предварительным данным, в атаке участвуют до роты пехоты, поддерживаемой несколькими танками. Это одна из самых сильных контратак противника за последние несколько дней. Если им удастся захватить этот населённый пункт, это может значительно осложнить российское наступление в этом районе.

Погода продолжает играть важную роль на Курском направлении. Распутица затрудняет перемещения как для ВС РФ, так и для ВСУ, но в долгосрочной перспективе этот фактор больше вредит украинским войскам, которые оказываются в уязвимом положении из-за нарушения их коммуникаций. В таких условиях угроза окружения ВСУ в нескольких районах, включая Леонидово и Малую Локню, становится всё более реальной. Российские войска продолжают использовать сложившуюся ситуацию для укрепления своих позиций и медленного, но уверенного продвижения.

В ближайшие дни ключевыми точками останутся Новоивановка, Леонидово и Малая Локня. Успех на этих участках откроет новые возможности для окружения ВСУ и дальнейшего продвижения российской армии на этом направлении.

Курская область — потери противника

По данным Министерства обороны РФ за время активных боевых действий на Курском направлении украинская сторона понесла значительные потери. По последним данным, уничтожено более 23 150 военнослужащих противника, а также 158 танков, 72 боевые машины пехоты и 100 бронетранспортеров. Кроме того, российские силы уничтожили 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля и 189 артиллерийских орудий. Потери включают также 37 установок реактивных систем залпового огня (включая девять HIMARS и шесть MLRS, произведённых в США), девять пусковых установок зенитных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин и 48 станций радиоэлектронной борьбы. Противник потерял девять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и три системы ПВО, а также 22 единицы инженерной техники, среди которых 13 машин разграждения и установка разминирования УР-77. Также уничтожены три бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Эти потери значительно ослабляют боевые возможности противника, что позволяет российским войскам сохранять инициативу на данном направлении.

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Карта боевых действий. Курская область — 16.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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