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Курская область. В фокусе день Третий. Хроника событий

Курская область. В фокусе день Третий. Хроника событий

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 0:13 09.08.2024

Новости СВО. Курская область 09.08.24. К концу прошедшего дня российские силы приступили к зачистке территории в Курской области, где противник совершил прорыв. Операции по ликвидации последствий возложены на подразделения специального назначения и силы специальных операций. Также были зафиксированы сообщения о переброске в регион подразделений так называемого «Африканского корпуса», предположительно, из Краснодарского края. Кроме того, в район выдвигаются регулярные части ВС РФ. Основные усилия сосредоточены в Кореневском и Суджанском районах.

По мере прояснения обстановки выяснилось, что успехи украинских сил на определённых участках были достигнуты благодаря активности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Эти мобильные группы, действуя малыми отрядами, связывали боем блокпосты российских войск и обходили их, проникая в пустые населённые пункты. В условиях информационного вакуума и отсутствия кадров объективного контроля масштабы продвижения противника были переоценены, что способствовало панике.

В Суджанском районе украинские формирования удерживают контроль над Гончаровкой и западной частью Суджи. Российские силы приступили к зачистке трассы в районе Большого Солдатского, где сконцентрированы значительные силы для борьбы с противником. В восточной части Суджи сохраняется очаговое присутствие российских войск и отрядов территориальной обороны, однако украинские ДРГ продолжают действовать, сея панику и создавая медийный эффект.

Курская область. Обстановка на 09.08.24.

Курская область. Карта СВО. 09.08.24

Курская область. Карта СВО. 09.08.24

Бои в Кореневском районе

В Кореневском районе попытки украинских сил занять административный центр закончились неудачей. Основные усилия ВСУ были направлены на захват опорных пунктов и населённого пункта Коренево, но после отражения этих атак украинские силы рассредоточились вдоль участка прорыва. Российские войска начали зачистку населённых пунктов Снагость, Новоивановка и Любимовка, которые находятся под условным контролем противника.

Боевой потенциал украинской группировки ещё далёк от исчерпания. Противник готовится к вводу второго и третьего эшелонов, что может привести к новым атакам на других участках Курского направления. ВСУ продолжают переброску бронетехники и наращивание сил в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, что свидетельствует о подготовке к новым ударам, возможно, на соседние участки Курской или Белгородской областей.

Оборонительные меры и возможные сценарии

На данный момент в районе Большого Солдатского сосредоточены российские подразделения, которые должны обеспечить зачистку трассы и рокадных дорог, ведущих к Судже, а также восстановление контроля над местными населёнными пунктами. Также продолжается зачистка лесополос и подступов на участке трассы Большое Солдатское — Суджа.

Украинские войска активно возводят фортификационные сооружения, готовя позиции для бронетехники и артиллерии. В районе Суджи зафиксировано присутствие вертолётов ВСУ, что свидетельствует о возможных подготовках к новым атакам.

Ситуация в Курской области остаётся напряжённой. Ожидается, что противник может предпринять попытку прорыва на одном из других участков границы, что будет логичным шагом с тактической точки зрения. Российские войска продолжают принимать меры по стабилизации фронта и предотвращению дальнейших прорывов.

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ДОПОЛНЕНО — 00:40

Поступают новости о начале зачистки лесополос, рокадных дорог и подступов на участке трассы Большое Солдатское — Суджа со стороны переброшенных в регион российских подразделений специального назначения из числа «пожарных команд».

 

Как и ожидалось, часть ДРГ ВСУ (не путать с основными силами), задачей которых были расширение и фиксация в глубину зоны контроля, упёрлись в оборону ВС РФ села Снагость в Кореневском районе (в 11 км к северо-западу от границы). Такая же по численности и составу ДРГ ранее была накрыта артиллерией примерно в 10 км к северу от Суджи.

Судя по численности групп, это всё ещё силы первого эшелона, без привлечения резервов. Силы второго эшелона ВСУ в тех краях пока не замечены, но это не значит, что ВСУ не будут вводить их в бой.

Складывается ощущение, что командование операцией или срочно меняет план действий, или раздумывает над поиском/выполнением какого-то альтернативного варианта. (Два майора).

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В Курской области зафиксировали прибытие одного из взводов подкрепления, включая реактивные установки.

 

Следим за развитием событий…

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 09.08.24

Авдеевское направление

На Авдеевском фронте российские войска выбили противника из Сергеевки. В одном из видеороликов видно, как российский военнослужащий устанавливает флаг на фоне захваченной американской ремонтно-эвакуационной машины. Основные бои сейчас продолжаются в районе села Желанное, где большая часть территории уже контролируется российскими силами. От Желанного войска продвигаются к Новогродовке и вдоль железной дороги к Новожеланному. На запад от Весёлого российские силы выбили ВСУ из опорных пунктов и подошли к окраинам Гродовки, заняв территорию заброшенного кирпичного завода. В районе Лисичного был зачищен ещё один опорный пункт ВСУ.

Торецкое направление

На этом участке ВСУ стремятся переломить ситуацию, добившись локальных успехов. Российским войскам пришлось отступить из некоторых позиций на севере Новгородского (Нью-Йорка) в районе школы. Также противнику удалось ослабить огневой контроль над дорогой через Нелеповку, куда ранее отступали украинские силы из окружения. Тем не менее, российские войска сумели отбить две контратаки и добиться небольшого продвижения в сторону Розовки (Александрополя).

Херсонское направление

На этом направлении продолжается интенсивное противостояние артиллерий и дронов. Российские войска активно используют артиллерийские системы «Гиацинт-Б», что позволило нанести удар по пункту временной дислокации (ПВД) противника в заброшенном доме на правом берегу Днепра. Также был поражён склад боеприпасов в Антоновке. Во время анализа трофеев после высадки украинских диверсионных групп на Тендеровскую косу были обнаружены средства связи и навигации, которые могут быть полезны для дальнейшего использования специалистами. Сообщается также, что в районе Каховского округа были замечены истребители F-16.

Запорожское направление

На этом участке фронта ведётся скоординированная работа российских артиллерийских подразделений и операторов дронов. Основные удары наносятся по опорным пунктам ВСУ в районе Вербового и Работино. В районе Малой Токмачки был уничтожен американский бронетранспортёр, что свидетельствует о продолжающейся активной работе по подавлению сил противника.

Южно-Донецкое направление

Российские войска достигли определённых успехов на северо-востоке от Урожайного, продвинувшись вперёд. В районе Пречистовки был поражён ещё один пункт дислокации ВСУ. Это направление остаётся важным для обеспечения дальнейшего продвижения российских войск.

Донецкое направление

На этом фронте российские войска значительно продвинулись по широкому фронту, начиная от линии соприкосновения под Угледаром и вплоть до трассы Угледар — Константиновка. В частности, российские силы движутся к населённому пункту Водяное, а также вдоль лесополосы вблизи шахты Южнодонбасская-3. В Константиновке российские войска закрепились на востоке села, что усиливает их позиции на этом направлении.

Артёмовское направление

На этом участке продолжаются локальные бои. Российские силы ведут зачистку опорных пунктов ВСУ в Часов Яре, однако линия фронта остаётся без значительных изменений.

Северское направление

Российские войска продвигаются по южной окраине Переездного, а также продвинулись на 400 метров к северу от Белогоровки вдоль реки Северский Донец. В районе Спорного российские разведчики уничтожили огневые точки и склад с боеприпасами противника.

Краснолиманское направление

На этом участке фронта российские войска продвигаются со стороны Грековки. Однако Кременная ежедневно подвергается неизбирательным обстрелам со стороны ВСУ. Местные жители сообщают о тяжёлых условиях, так как противник обладает преимуществом в дронах и не испытывает нехватки боеприпасов.

Купянское направление

Российские войска ведут бои за выравнивание фронта на участке Берестовое — Стельмаховка, стремясь замкнуть силы противника в «огневой мешок» западнее Новоселовского.

Харьковское направление

Сообщается об освобождении села Сотницкий Казачок. Российская артиллерия и FPV-дроны активно работают по позициям противника в селе Ивашки, однако в остальном ситуация на этом фронте остаётся стабильной.

Удары российской авиации

Российские ВКС продолжают наносить удары по силам ВСУ в Сумской области. Применяются ФАБы и ракеты для ударов по местам скопления и дислокации, а также по технике противника. Один из таких ударов был нанесён по позициям ВСУ в Лимане.

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО на Украине 09.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

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По данным портала LostArmour.info;

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