Новости СВО. Курская область 09.08.24. К концу прошедшего дня российские силы приступили к зачистке территории в Курской области, где противник совершил прорыв. Операции по ликвидации последствий возложены на подразделения специального назначения и силы специальных операций. Также были зафиксированы сообщения о переброске в регион подразделений так называемого «Африканского корпуса», предположительно, из Краснодарского края. Кроме того, в район выдвигаются регулярные части ВС РФ. Основные усилия сосредоточены в Кореневском и Суджанском районах.

По мере прояснения обстановки выяснилось, что успехи украинских сил на определённых участках были достигнуты благодаря активности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Эти мобильные группы, действуя малыми отрядами, связывали боем блокпосты российских войск и обходили их, проникая в пустые населённые пункты. В условиях информационного вакуума и отсутствия кадров объективного контроля масштабы продвижения противника были переоценены, что способствовало панике.

В Суджанском районе украинские формирования удерживают контроль над Гончаровкой и западной частью Суджи. Российские силы приступили к зачистке трассы в районе Большого Солдатского, где сконцентрированы значительные силы для борьбы с противником. В восточной части Суджи сохраняется очаговое присутствие российских войск и отрядов территориальной обороны, однако украинские ДРГ продолжают действовать, сея панику и создавая медийный эффект.

Бои в Кореневском районе

В Кореневском районе попытки украинских сил занять административный центр закончились неудачей. Основные усилия ВСУ были направлены на захват опорных пунктов и населённого пункта Коренево, но после отражения этих атак украинские силы рассредоточились вдоль участка прорыва. Российские войска начали зачистку населённых пунктов Снагость, Новоивановка и Любимовка, которые находятся под условным контролем противника.

Боевой потенциал украинской группировки ещё далёк от исчерпания. Противник готовится к вводу второго и третьего эшелонов, что может привести к новым атакам на других участках Курского направления. ВСУ продолжают переброску бронетехники и наращивание сил в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, что свидетельствует о подготовке к новым ударам, возможно, на соседние участки Курской или Белгородской областей.

Оборонительные меры и возможные сценарии

На данный момент в районе Большого Солдатского сосредоточены российские подразделения, которые должны обеспечить зачистку трассы и рокадных дорог, ведущих к Судже, а также восстановление контроля над местными населёнными пунктами. Также продолжается зачистка лесополос и подступов на участке трассы Большое Солдатское — Суджа.

Украинские войска активно возводят фортификационные сооружения, готовя позиции для бронетехники и артиллерии. В районе Суджи зафиксировано присутствие вертолётов ВСУ, что свидетельствует о возможных подготовках к новым атакам.

Ситуация в Курской области остаётся напряжённой. Ожидается, что противник может предпринять попытку прорыва на одном из других участков границы, что будет логичным шагом с тактической точки зрения. Российские войска продолжают принимать меры по стабилизации фронта и предотвращению дальнейших прорывов.