Курская область. ВСУ теряют контроль над ситуацией. Карта СВО

Курское направление. Ситуация на 01.10.24. Карта СВО. Курская область продолжает оставаться ареной интенсивных боевых действий, несмотря на кажущееся затишье. Противник пытается удержаться на ряде участков, однако российские войска эффективно нейтрализуют вражеские попытки атак и укрепляют свои позиции. Противник предпринял попытку наступления на село Веселое, выдвинув несколько бронемашин с северной части населённого пункта. Атака была быстро отражена, машины и пехота уничтожены российскими войсками. Противнику не удалось закрепиться в районе, и его попытки остаются безрезультатными. Российская оборона на данном участке продолжает действовать слаженно и уверенно, не допуская прорывов ВСУ.

На направлении Медвежьего также зафиксированы боевые столкновения. ВСУ пытались атаковать со стороны села Ободы, однако колонна противника была уничтожена российскими силами. Закрепиться в Медвежьем врагу не удалось. Накаты противника носят эпизодический характер, силы ВСУ иссякают, а возможность для контрнаступления отсутствует. Освобождение Обуховки стало важной победой на этом участке фронта. Противник был вытеснен, что позволило расширить зону контроля российской армии. Обстановка в районе Ольговки и Семеновки остается напряженной. Вражеские силы укрываются в зеленых массивах, стараясь избегать прямого столкновения, чтобы минимизировать потери от ударов авиации и артиллерии ВС РФ.

Курская область 01.10.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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На участке Плехово и Гуево продолжаются удары по выявленным позициям ВСУ. Российская артиллерия и авиация ведут активные боевые действия, уничтожая ротационные и эвакуационные группы противника. Это значительно осложняет положение ВСУ, которые несут большие потери и теряют возможность эффективно укреплять свои позиции. Село Плехово, расположенное южнее Суджи, продолжает оставаться в зоне активных боев. Российские войска ведут успешные операции по окружению данного населенного пункта с целью полностью отрезать его от границы и ликвидировать силы ВСУ. Противник признаёт ухудшение ситуации на этом направлении.

В районе Глушково также фиксируются атаки российских подразделений. Основная цель – отбросить украинские войска за пределы границы, лишив их возможности вести дальнейшие боевые действия на территории Курской области. Украинские силы продолжают удерживать некоторые позиции, но наступательные действия российской армии ставят их в сложное положение.

Что говорит противник

По словам украинских военных, плохое знание местности осложняет их оборону. Вражеские источники подтверждают, что на участках у Плехово, Борков и Спального ВСУ понесли ощутимые потери, что ещё больше усиливает давление российской армии. Эффективная работа российских разведывательных дронов, таких как «Суперкам» и «Зала», создает дополнительные трудности для противника.

Украинские источники сообщают, что ВС РФ наращивают свои силы в регионе. По оценкам военных экспертов, в зоне боевых действий может находиться до 40-55 тысяч российских военнослужащих. Ожидается, что в октябре и ноябре российская армия продолжит усиливать свои позиции на Курском направлении, что, вероятно, приведёт к вытеснению ВСУ из региона.

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Карта боевых действий. Курская область — 01.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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