Угледар в кольце: пути отхода ВСУ отрезаны. Карта СВО

Угледар. Ситуация на 01.10.24 сегодня. Карта СВО. Близится полное освобождение Угледара. ВСУ получили команду на отход, но российские войска перекрыли все дороги к этому городу, оставив одну в качестве коридора для тех, кто готов сдаться – в направлении Павловки. В самом Угледаре идут тяжелые бои, и ВС РФ контролируют значительную территорию на западе, юге и востоке города. Одновременно с этим расширяется зона контроля севернее – со стороны Пречистовки – к Новоукраинке, а со стороны Водяного – к Богоявленке. Авиация, артиллерия и дроны атакуют опорные пункты ВСУ по линии Богоявленка-Новоукраинка, за которой укреплений практически нет до самого Курахово. К западу от Пречистовки бои идут вблизи села Золотая Нива, а к востоку от Курахово российские передовые части пробиваются южнее села Катериновка.

Угледар окружен с трёх сторон

По оперативной информации наши войска начали заход в Угледар с запада и взяли под контроль территорию городской больницы. Прорыв с запада в Угледар оказался успешным: наши бойцы выбили ВСУ из многоэтажек и водрузили флаг России.

Пока всё внимание ВСУ было сосредоточено на атаках в восточной части Угледара, бойцы 5-й гвардейской танковой и 430-го мотострелкового полка при поддержке других подразделений группировки «Восток» стремительным рывком заняли западную окраину города. Враг не смог ничего противопоставить этому манёвру, и наши бойцы прорвались в многоэтажки на западе. Хотя город ещё не освобождён, его судьба однозначно предрешена.

После захода российской армии в западную часть Угледара для отступления ВСУ остаётся узкая полоса между кварталами шириной 500-700 метров. Через эту лазейку остатки гарнизона могут попытаться выйти, но шансов на выживание у них гораздо больше, если сдадутся в плен.

Российские войска продолжают продвижение на нескольких участках Южнодонецкого направления. Под контроль ВС РФ перешли несколько высоток на западной окраине, и в Сети появились кадры с флагами России над многоэтажными домами на Молодежной улице. На юге города под контроль ВС РФ также перешёл спально-лечебный корпус. Таким образом, остаётся только центральная часть города, оставшиеся дороги в которую находятся под огневым контролем. На восточных окраинах города продолжаются бои, и малые группы противника пытаются отходить на север, однако в целом оборону пока удаётся удерживать.

На рубеже Константиновка — Водяное российские войска также продвинулись, взяв опорный пункт к югу от Катериновки и лесополосы к югу и северу от балки Солененькая. Севернее Константиновки фиксировались атаки ВС РФ. К западу от Пречистовки российские войска значительно продвинулись в направлении Золотой Нивы, и в ближайшее время начнутся бои за село.

Что говорит противник

Ситуация в Угледаре очень тяжёлая, как отмечает в своём телеграм-канале украинский военный Станислав Бунятов. Он цитирует пост бойца 72-й ОМБр ВСУ, который сообщает, что штурм Угледара войсками РФ идёт с трёх сторон: Водяное, Пречистовка и Павловка. Российские подразделения уже проникли на юг и запад города, и обстановка там критическая. Пешая дорога хорошо пристреляна из миномётов и артиллерии, и ВС РФ запускают много дронов, контролируя весь путь. Если из города выходят группами по 10 человек, то живыми доходят лишь 4-6.

Командование обещает ротацию, но оттягивает её уже неделю, так как эвакуации нет — БМП даже не успевают доехать до Угледара, по ним сразу работают. Много тяжёлых 300, которых вынести пешком под дронами нереально, также множество 200 лежат просто по дорогам. Продовольствие и боеприпасы на исходе, и единственный вариант для оставшегося гарнизона видят в планомерном оставлении позиций с боями.

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Карта боевых действий. Угледар — 01.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

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