Новости СВО. Обстановка на 23.06.24. Карта СВО

Новости СВО сегодня — Карта СВО 23 июня 2024 года — сводка событий с фронтов СВО на Украине. Обстановка на различных направлениях остается динамичной и требует постоянного мониторинга.

На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска успешно удерживают свои позиции, несмотря на активные контратаки ВСУ. Противник пытается использовать дроны и средства радиоэлектронной борьбы, но это не приносит значительных результатов. В северной части города продолжаются уличные сражения, напоминающие масштабные битвы Второй мировой войны.

На других участках фронта, таких как Купянское и Северское направления, российские силы готовятся к наступлению, активно нанося удары по резервам противника. В районе Авдеевки, Красногоровки и Торецка ведутся интенсивные боевые действия, где наши войска стремятся улучшить свои позиции и отрезать пути снабжения противника.

Ситуация остается сложной, но российские войска продолжают продвигаться вперед, укрепляя свои позиции и создавая условия для дальнейшего наступления.

Информация дополняется, следите за обновлениями на КрымPRESS!

Карта боевых действий на Украине сегодня. Новости СВО — 23.06.24 (Харьковское направление)

Увеличить карту

Большая карта — ЗДЕСЬ.

Новости СВО на Украине сегодня — 23.06.24

Харьковское направление

На Волчанском направлении ситуация остается крайне напряженной. ВСУ продолжают попытки контратак, но пока без существенных успехов. Наши войска продолжают удерживать свои позиции, несмотря на жесткие столкновения, которые идут буквально за каждый дом. Особенно ожесточенные бои идут в северной части города, где ситуация напоминает масштабные уличные сражения Второй мировой войны. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении — до 100 метров. Противник пытается использовать свое преимущество в дронах и радиоэлектронной борьбе, но это не приносит ему решающего преимущества.

Волчанск сегодня (Харьковское направление)

Однако, украинские войска, несмотря на понесенные потери, сумели продвинуться на северном участке Волчанска. По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ отбили несколько позиций на северо-востоке города и продвинулись вдоль улицы Соборной. На улицах Гоголя и Олеся Досвитного также наблюдается активность украинских войск.

ВСУ нарастили частоту применения высокоточных американских бомб JDAM-ER, что создает дополнительные сложности для российских войск. Несмотря на авиаудары, российские подразделения закрепились в нескольких производственных зданиях на территории агрегатного завода, удерживая стратегически важные позиции.

На Липцовском направлении из-за больших потерь противник активных действий не предпринимал. ВСУ накапливает людские и материальные резервы для проведения контрнаступательных действий. В случае успеха противник сможет отодвинуть российские войска с господствующих высот в районе Липцов, что значительно снизит угрозу Харькову. С военной точки зрения это будет значительное достижение, однако с точки зрения пропаганды и восприятия среди западных партнеров такой успех будет труднее подать как значительную победу. А между тем на Липцовском направлении после неудачной попытки прорыва в сторону населенного пункта Глубокое интенсивность контратак со стороны ВСУ снизилась. Противник подтягивает резервы и готовится к новому удару.

Прилёт ФАБ-3000М54 по вражеской цели в н.п. Липцы

По данным канала «Файтбомбер», удар наносился по пункту временной дислокации ВСУ, который располагался в многоэтажном доме. Отклонение бомбы от цели составило порядка десяти метров. На эффективность удара это не повлияло, «поскольку радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 составляет 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров».

Что эффективнее — ФАБ-1500 или ФАБ-3000: разбор «Военной хроники» Первое и второе применение, предположительно, ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Липцах (Харьковская область) породили споры на тему эффективности уже используемых авиабомб. В чём плюсы и минусы ФАБ-3000? По сравнению с ФАБ-1500 самая мощная авиабомба в зоне СВО обладает почти вдвое большим количеством взрывчатки — 1400 кг. Ещё 1600 кг приходится на литой корпус. Литой корпус дробится при подрыве и превращается в поражающие элементы. Обломки крупной фракции способны раздробить даже небольшие здания, не говоря уже о технике или боекомплекте, размещённом как в здании, так и открытым способом. С учётом того что ФАБ-3000 оснащена универсальным модулем планирования, значительно повышается её точность: ФАБ-3000 с помощью блока навигации можно «укладывать» в цель с отклонением 5—20 м. С учётом мощности боевой части смещение относительно цели при подрыве не играет практически никакой роли. Поэтому при поражении высокозащищённых объектов в промзонах целесообразность использования ФАБ-3000 неоспорима. Основная проблема авиабомбы — масса. При весе 3 т фронтовые бомбардировщики Су-34 могут нести только одну такую авиабомбу. Это существенно повышает требования для электроники УМПК и требует получения точных разведданных об объекте, по которому бомба будет применяться. Более того, для обеспечения высокой дальности сброса и точности планирующей ФАБ-3000 модуль УМПК должен располагать значительно большими размерами и несущей площадью крыла, а также большей площадью аэродинамических рулей, что заметно увеличивает радиолокационную заметность бомб и их носителей. За один боевой вылет экипаж самолёта может поражать только одну цель. Это значительно сокращает возможности и снижает гибкость оперативно-тактической авиации по сравнению с использованием на подвесах двух — четырёх авиабомб ФАБ-1500, с помощью которых у одного экипажа Су-34 имеется возможность нарушить целостность обороны противника в полосе обороны в несколько километров. Чтобы поразить несколько целей, в качестве носителя придётся задействовать дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который из-за большей радиолокационной заметности более уязвим для систем ПВО противника. См. — Новости СВО на Украине сегодня. (Харьковское направление — Карта СВО)

Карловка и Красногоровка

На Авдеевском направлении без значительных изменений. В Карловке продолжаются интенсивные бои, продвижение наших войск трудно оценить из-за плотных боевых действий. Российские войска стремятся отрезать пути снабжения группировки противника в Яснобродовке. Это заметно осложняет положение ВСУ на этом участке фронта. В самой Яснобродовке также идут ожесточенные бои, без значительных изменений в позициях. Наши войска смогли улучшить свои позиции между Александрополем и Нью-Йорком, что стабилизировало обстановку к западу от Горловки.

Российские войска завершили зачистку позиций противника в районе Сокола и взяли несколько новых позиций, крупный опорный пункт и вышли на восточную окраину села Евгеновка с севера. Ожидается дальнейшее продвижение как на запад, так и на юг, чтобы лишить противника возможности эффективно обороняться на рубежах у Васильевки. Это позволит обеспечить фланги для дальнейшего наступления на Соледар, Северск и Покровск.

В Красногоровке продолжаются тяжелые городские бои, противник удерживает свои позиции, но наши войска активно наступают. В районе дороги Угледар-Константиновка наши силы выбили ВСУ с нескольких позиций, что может способствовать дальнейшему продвижению. Сообщают о боях на западных окраинах Максимильяновки западнее Георгиевки.

Торецк — Новости СВО

Южнее Торецка наши войска продолжают активные действия. На направлении Майорское-Торецк наши войска укрепились в нескольких опорных пунктах. В районе Шумов произошла мощная атака, в результате которой противник был отброшен с передовых позиций. Наши войска заняли высоту, которая позволяет контролировать местность на многие километры вперед. ВСУ потеряли позиции, которые удерживали с 2014 года и ВС РФ близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк. Наши подразделения ведут наступление в направлении Дружбы и Ленинского.

Работающий на ГУР военно-аналитический ресурс DS публикует сводку из нового района наступления российских войск за Горловкой.

«В последние дни район поселка Северное стал новой крайне горячей точкой. Достоверная причина провала обороны пока неизвестна. По состоянию на конец 21 июня русские еще продвинулись вдоль улицы параллельной железной дороге. Кроме того, они заняли село Шумы, насосную станцию ​​и отвал 1. Также россияне замечены и у отвала 2, стрелковые бои в том районе не утихают. Армия России будет стремиться развить тактический успех, взыскав дополнительные резервы в данный район. Их цель очевидна – занять Торецк», – подытоживают украинские военные пропагандисты.

На участке Озаряновка-Дружба, по некоторым данным, российские войска начали вытеснять противника с передовых позиций на восточном берегу канала Северский-Донец — Донбасс. Там под контролем противника находится или уже находилось несколько лесополос, занятых около года назад

От КПВВ «Майорск» и железнодорожной станции Майорская в направлении Дружбы также, по предварительной информации, есть продвижение вдоль железной дороги и трассы Т-05-18. По информации некоторых источников, передовые отряды вышли к улицам Куйбиышева (Полевая) и Железнодорожной (Зализничная) в Дружбе а также Калиновой и Индивидуальной в Кирово (Пивничное). Однако подтверждающих кадров объективного контроля пока нет, хотя продвижение и выглядит вполне логичным. Тем более, что южнее под контроль ВС РФ перешел поселок Шумы, однако статус нескольких посадок севернее пока остается неясным.

Западнее населенного пункта находятся две искусственных высоты — террикон шахты Восточная и отвал шахты Северная. Минувшим днем появилась информация о взятии под контроль укрепрайонов на них, однако и здесь пока отсутствуют кадры объективного контроля. В Ленинском(Пивденном) также идут бои, однако пока информация оттуда поступает противоречивая. По одним данным, под контроль российских сил перешло около половины населенного пункта, а по другим — бои идут уже на окраинах соседнего Артемово (Зализное).

Между Широкой Балкой и Новгородским (Нью Йорк) также идут бои, однако и здесь пока не ясен масштаб продвижения ВС РФ, а сообщений о продвижениях к Новгородскому со стороны Новоселовки пока не появлялось.

На участке между Новобахмутовкой и Новокалиново некоторые источники сообщали о продвижениях ВС РФ, однако пока это действительности не соответствует.

У трассы Н-20 находятся несколько крупных укрепрайонов противника с серьезно проминированным предпольем, и штурмовые действия здесь требуют серьезной подготовки.

К северу от Архангельского и Новокалиново продолжаются бои. Российские штурмовые группы продвигаются посадками в районе административных границ Гродовской и Ильиновской территориальных общин, вклиниваясь в оборону противника между Зеленым Полем и Калиново.

Направление Часов Яр

На Артемовском направлении продолжаются интенсивные бои за Часов Яр. Наши войска продолжают атаки, особенно в микрорайоне Канал, и продвигаются к городу с юга.

Основная часть микрорайона «Канал» перешла под контроль наших войск. Занят завод «Гидрожелезобетон». За последние дни удалось полностью зачистить лесной массив севернее. В районе Калиновки 200-я ОМСБР заняла центральную часть населённого пункта и частично зачистила прилегающий лес южнее. Однако поступающая информация об откате противника за канал «Северский Донец — Донбасс» с мест пока не подтверждается.

Часть урочища Орлова также перешла под контроль ВС РФ, но в лесном массиве к северу от железной дороги продолжаются бои. После выхода российских войск к трассе О0506 будет сформирован глубокий карман между Калиново и южной окраиной Богдановки, что ухудшит тактическое положение находящихся там подразделений ВСУ.

Украинские военные сетуют, что ситуация в Часов Яре близка к критической. Этому способствуют не только большие потери, но и работа ВКС РФ. Лобовые атаки ежедневно идут на территории мкр. Канал. По сообщениям с мест, ВС РФ продвигаются к городу с юга, со стороны сел у Торецка. Как раз оттуда, где наши прорвались на днях в районе КПП Майорское.

Дополнено — 11:26 (23.06.24)

По словам украинских бойцов, защищающих город, ситуация на поле боя пришла к тому, что ни одна из сторон не понимает, где находятся передовые позиции противника. ВС РФ постоянно пребывают в движении: сначала проводят разведку боем малыми группами, после чего совершают попытки более крупных штурмов.

Генштаб ВСУ для усиления обороны в район Часового Яра передислоцировал части 24-й ОМБр имени короля Даниила. По словам командира одного из мехбатов бригады с позывным «Джокер», ситуация в городе критически тяжелая. Российские штурмовые группы постоянно устраивают массированные лобовые штурмы, а также пытаются обойти населенный пункт с севера и юга. Россияне бомбят город авиабомбами, системами ТОС, кидают в бой большое количество дронов.

Купянское и Северское направления

В районе Купянска и Боровой наши силы активно готовятся к наступлению. Артиллерия и авиация наносят удары по резервам и штабам противника, что свидетельствует о планировании активных действий в ближайшее время.

На Северском участке фронта также без значительных изменений. Наши войска продолжают удерживать свои позиции, не давая противнику перебросить подкрепления на другие участки фронта. Здесь активно работают для сдерживания противника и обеспечения стабильности на этом направлении.

Запорожский фронт — Новости СВО

На Запорожском фронте наши подразделения атаковали в районе Нестерянки и Новопокровки. Враг наносит удары по энергетическим объектам на нашей территории, в СМИ появились сообщения о возможных планах ВСУ предпринять контрнаступательные действия на данном участке фронта. Наши ТОС работают в районе н.п. Пятихатки.

Херсонское направление

На Херсонском участке фронта без существенных изменений. Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра с использованием ФАБов, ОДАБов и ракет. Появилась информация о вспышке холеры среди военных и гражданских в Херсоне. Если не принять меры, ситуация может стать опасной для местных жителей. Российские силы стремятся поддерживать санитарные меры и контролировать распространение инфекции, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Что говорит противник — новости СВО

Украине запрещено атаковать ключевые аэродромы России американским оружием — Washington Post

Киеву разрешено применять дальнобойное оружие только в 100-километровой зоне за пределами Украины, что недостаточно для атаки важнейших аэродромов России, сообщает WP со ссылкой на свои источники в Киеве. ВСУ ограничены как в виде вооружений, так и в дальности стрельбы, что снижает их возможности для ударов по РФ и сдерживания атак российских планирующих бомб, сообщили украинские чиновники.

При этом источники WP в США цифру в 100 км не подтверждают. А в Пентагоне ранее заявили, что «согласились разрешить Киеву стрелять из американского оружия по России там, где российские войска пытаться захватить украинскую территорию. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, та имеет возможность нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней через границу». Но военные ВСУ «считают, что у них нету такой свободы действий, о которой говорят представители Белого дома и Пентагона».

Эстония укрепляет границы и готовится к возможному конфликту с Россией — Le Figaro

Эстония усиливает защиту своей границы с Россией, опасаясь повторения «белорусского сценария» с мигрантами. В лесистых и болотистых районах на юге страны установлен двухметровый забор с колючей проволокой, который сложно преодолеть или повредить. К концу лета здесь будут установлены камеры и тепловизоры, а патрули начнут использовать дроны для наблюдения.

Вместе с другими балтийскими странами Эстония разрабатывает проект «стены дронов» для защиты воздушного пространства. На систему обнаружения выделено €13 млн, а ещё €50 млн предусмотрено для ответных мер в случае нарушения границ. К 2027 году Эстония планирует потратить €1,3 млрд на пополнение запасов боеприпасов, включая дроны-камикадзе, дальнобойную артиллерию для комплексов HIMARS и системы ПВО средней дальности, а также приобрести САО Caesar и ЗРК Mistral.

По словам полковника Мати Тикерпуу, командующего 2-й пехотной бригадой, в случае нападения эстонская армия должна быстро остановить врага из-за небольшой территории страны. Для этого будут созданы бункеры, вырыты окопы и установлены оборонительные сооружения, такие как «зубы дракона» и противотанковые мины. Тикерпуу отметил, что во время мобилизации страна станет уязвимой, поэтому раннее оповещение о нападении позволит лучше подготовиться.

Задержаны на границе при попытке массового прорыва в Молдавию

Пограничники ВСУ в сотрудничестве с СБУ, ДБР и подразделением «ГрР» провели спецоперацию на границе с Молдовой. В районе Обжилы (Украина) – Плоть (Молдова) были остановлены 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопровождающий автомобиль), в которых находились 47 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, а также 7 организаторов побега.

Просмотры: 150