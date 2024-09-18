Ожесточённые бои в Курской области: ВДВ срывают наступление ВСУ

Курская область. Обстановка на вечер 18.09.24. 20:15:04 Карта СВО. Курское направление остаётся одной из ключевых зон боевых действий, где ВСУ предпринимают активные попытки наступления, используя современную западную технику. Основные события развернулись в Глушковском и Кореневском районах, где украинские силы столкнулись с ожесточённым сопротивлением российских подразделений, в том числе ВДВ.

Глушковский район: атаки противника в Медвежьем и Краснооктябрьском

Противник активизировался в Глушковском районе, атаковав в районе Медвежьего. Согласно украинским источникам, им удалось занять небольшой опорный пункт, что частично подтверждается кадрами объективного контроля.

Кроме того, населённые пункты Краснооктябрьское и Волфино, по последним данным, находятся либо в «серой зоне», либо перешли под контроль противника. На видео, зафиксировавшем удар по транспорту с боеприпасами, видно, что противник пытался доставить боеприпасы в Краснооктябрьское из района Нового пути.

Кореневский район: продвижение российских войск

В Кореневском районе российские войска продвинулись к югу от Обуховки. Кадры с использованием зажигательной смеси, сбрасываемой с беспилотников над лесными посадками, подтверждают значительное продвижение ВС РФ на линии Викторовка—Обуховка. Однако освобождение населённых пунктов Успеновка, Николаево-Дарьино и Дарьино пока не подтверждено. Также сообщается о боях к юго-востоку от Коренево и успехах на полях к северу от города.

Суджанский район: обстановка без изменений

В Суджанском районе активных изменений на поле боя не наблюдается. Российская артиллерия продолжает вести огонь по позициям противника в окрестностях населённых пунктов Орловка, Малая Локня, Мартыновка и Плехово. В то же время, сообщений о масштабных атаках или продвижениях нет. Единственным исключением стало отбитое наступление ВСУ под Борками, после чего были опубликованы кадры зачистки этого района.

Украинские войска предприняли серьёзную попытку прорыва через российскую границу, атаковав позиции ВС РФ в районе Нового пути в направлении Глушково. Сегодня было опубликовано видео с российского дрона, на котором запечатлена горящая натовская техника после отражения атаки.

Впервые зафиксировано совместное использование немецких танков Leopard 2 и шведских БМП CV90, сопровождаемых инженерными машинами для преодоления минных полей и заграждений типа «Зубы дракона».

После пересечения первой линии обороны украинские силы начали продвигаться с пехотой на бронетехнике. Однако несмотря на первоначальный успех, атака была сорвана российскими подразделениями ВДВ. ВСУ потеряли значительное количество техники и пехоты, оставшиеся в живых вынуждены были отступить.

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По данным портала LostArmour.info;

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