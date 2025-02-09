Покровское направление. Что происходит сегодня. Карта и сводка СВО

Покровское направление. Ситуация на 09.02.25, Новости сегодня. Карта СВО. На Покровском направлении украинские формирования начали активные действия, пытаясь выбить наши подразделения из стратегически важных пунктов Котлино и Песчаного.

Противник задействовал значительные силы, включая бронетехнику, артиллерию и удары беспилотников. Операция координируется непосредственно главкомом ВСУ Александром Сырским, в бой введены несколько элитных подразделений, что указывает на серьёзность намерений противника.

Покровское направление. Сводка СВО от 09.02.25

В районе Котлино противник смог закрепиться в южной части села, используя лесополосы вдоль дороги Т-0406 для манёвра. Однако ключевые объекты — включая станцию и промзону — остаются под нашим контролем. Украинское командование задействовало 425-й штурмовой полк «Скала», который известен своей подготовленностью, опытом и решительностью.

Боевые действия продолжаются в районе станции Удачное. Наши части пытаются продвигаться в сторону шахты №1, встречая организованное сопротивление противника. Враг, накопивший резервы в районе шахтоуправления непрерывно контратакует, и имеет частичный успех.

На днях противник провёл разведку боем в направлении Песчаного, чтобы определить слабые места нашей обороны.

А сегодня механизированные группы ВСУ предпринимают попытки прорыва в центр этого населенного пункта, но встречают организованное сопротивление наших частей.

Бой идет ожесточённый, при поддержке FPV-дронов, бронетехники и 155-мм артиллерии НАТО. Несмотря на усилия противника, мы удерживаем позиции на этом участке.

Однако, упорство ВСУ говорит о важности овладения посёлком для обеспечения накопительного плацдарма к началу широкомасштабного наступления.

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Южнее Котлино и Песчаного идут напряжённые бои в районе Новосергеевки.

Противник, наступая со стороны Днепропетровское области, пытается срезать горловину западного выступа, чтобы взять наши войска в окружение. Это создаёт реальную угрозу для всей группировки ВС РФ на данном направлении. Наши части готовятся к контрудару.

Есть и хорошие новости. Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись из населенного пункта Серебряное (Срибное) в восточную часть села Запорожье на глубину более 500 метров, приближаясь из Донецкой народной республики к Днепропетровской области.

Однако, судя по наряду сил на Покровском направлении, грядущее сражение может стать крупнейшим за три года войны. Наши войска перебрасываются из района Великой Новоселки для усиления обороны и удержания позиций на критических участках.

Замысел противника прост. Завладев плацдармом в Песчаном и вернув Успеновку, решительным ударом отрезать западный выступ, вернув себе контроль над утерянными территориями и обеспечить безопасность шахт в этом районе накануне переговоров.

Таков их план.

Так как нет коксующегося угля — нет стали для тяжелого машиностроения, что ставит крест на Украине, как на производителе и экспортере вооружений и собственно всего прочего. Поэтому, драться они будут отчаяно.

За последние дни артиллерия ВСУ работает практически непрерывно, не жалея боеприпасов. Это создаёт серьёзное давление на наши позиции. Особенно активно используются системы залпового огня, что указывает на подготовку к масштабной операции.

Общая Ситуация ведёт к грандиозному встречному сражению. Противник сосредоточил около 12 бригад, включая три артиллерийских. Их действия координируются через лучшие подразделения беспилотников. От исхода битвы будет зависеть судьба всего региона.

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Курская область. Сводка СВО от 08.02.25

Перспектива развития событий на Курском направлении зависит от действий обеих сторон. Противник активно готовится к новым атакам, стягивая силы в Сумской области и накапливаясь вокруг Суджи. Наши части, в свою очередь, готовятся к отражению возможных ударов, используя авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

Особое внимание уделяется укреплению обороны вдоль реки Псёл, которая пока остаётся важным естественным препятствием для украинских войск.

Торецк освобождён

В результате активных наступательных действий подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» освобожден город Дзержинск (Торецк) Донецкой Народной Республики. Этот стратегический пункт стал воротами в оккупированную Киевом северную часть ДНР, где находятся крупные города Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Город давался нелегко. Наши воины методично продвигались, тесня противника с разных направлений: с востока — со стороны Пивничного (Кирова) и Пивденного (Ленинского), а затем надавили с юга и юго-запада через Нью-Йорк (Новгородское). Решающий удар был нанесён сегодня после захвата шахты «Торецкая», которая превратилась в руины после семимесячных боёв.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.

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