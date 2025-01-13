Покровское направление. Ситуация на 13.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Сложившаяся динамика на Покровском направлении указывает на постепенное вытеснение противника с ключевых позиций и создание условий для дальнейшего продвижения. Ошибки украинского командования, истощение резервов и успешные действия российских подразделений становятся ключевыми факторами в определении судьбы региона.

Покровское направление. Сводка СВО от 13.01.25

Российские подразделения активно развивают наступление на Удачное и Котлино. В районе Зверево штурмовые группы закрепились на стратегической высоте, что позволило занять опорный пункт и создать плацдарм для дальнейшего продвижения. Ключевым достижением стало установление контроля над участком трассы Т-0406 и железнодорожной линией между Удачным и Котлино. Это осложняет снабжение противника в данном секторе, усиливая давление на оставшиеся опорные пункты ВСУ.

Российские войска прорвались к окраинам Песчаного, взяв под полный контроль этот населённый пункт. Подобные успехи демонстрируют истощение резервов ВСУ, что открывает возможности для дальнейшего охвата Покровска с запада. Эти действия изолируют Покровск с запада, подготавливая почву для окружения города. На данный момент противник не располагает резервами для стабилизации ситуации, что подтверждается попытками экстренных контратак малыми группами.

На высотах севернее Зелёного и Даченского продолжаются упорные бои. Противник проводит периодические контратаки, стремясь вернуть утраченные позиции, но российские подразделения сохраняют преимущество. Особенно заметен прогресс в районе Лысовки и Сухого Яра, где ВС РФ продвигаются к господствующим точкам местности. Этот участок остаётся одним из ключевых для удержания противником линии обороны.

В районе Барановки и Тарасовки отмечены ожесточённые столкновения, противник использует бронетехнику для удержания важных перекрёстков, однако несёт значительные потери. На Восточных подступах к Красноармейску, в районе Нововасильевки и Солёного российские войска заняли новые позиции. Активные штурмы продолжаются вдоль трассы Покровск – Константиновка, где автодорога взята под огневой контроль ВС РФ. На западной окраине Ясеневого штурмовые подразделения России продолжают давление на позиции противника.

Южнее, на Кураховском направлении ВС РФ освободили село Янтарное. В этом районе активизировались боевые действия, и противник упорно пытается восстановить утраченные позиции.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40215 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20512 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20545 орудий полевой артиллерии и минометов, 30218 единиц специальной военной автомобильной техники.

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