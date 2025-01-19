Противник о ситуации на фронте сегодня. 19.01.25. Карта и сводка СВО

Что говорит противник. Ситуация на 19.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Российские войска продолжают активные действия на Покровском направлении. Успешно завершён штурм Котлино, в прошлом Дмитрово, где наши подразделения закрепились в центре и на северной окраине.

Противник, отступая, подорвал здания и стволы шахты. Продвижение продолжается, наши войска давят по посадкам севернее Котлино в сторону Гришино, где сосредоточены резервы противника, а также командные пункты и пункты управления беспилотниками, которые поражаются нашими КАБами. Бои также идут в районе балки между Зверево и Леонтовичи.

«Русские прут как танки!» 19.01.25. Сводка СВО

На Днепропетровском направлении В районе Успеновки продолжаются ожесточённые бои. Север и восточные окраины находятся под нашим контролем, в центре и на западной улице идёт борьба. Украинские источники жалуются на высокую активность нашей авиации, дронов и эффективность ударов. Как отмечают они сами: «Нижнее небо очень грязное». Похожая ситуация наблюдается южнее, в районе Надеждинки, Новоандреевки и Серебрянного (Срибного).

В этих малых населённых пунктах, по словам противника, «за 2–3 улицы идут бои по несколько дней, а посадки стали ареной для неожиданных прорывов русских штурмовых групп». В Новоандреевке наши бойцы атакуют с юга, севера и востока.

Севернее Зелёного и Даченского идут ожесточённые бои за высоту. Украинские силы применяют бронетехнику и активно используют дроны. Противник признаёт сложность удержания позиции из-за открытых подходов: «Позиции русских продвигаются медленно, но уверенно».

В Лысовке наши войска восстановили контроль над западной частью и укрепляют позиции. На направлении Бельгийка — Новоукраинка украинская сторона вынуждена использовать наиболее боеспособные подразделения, но сдерживать натиск становится всё труднее.

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Российская армия уверенно продвигается в Харьковской области. Штурмовые действия в районе Тихого на Волчанском направлении завершились закреплением в южной части села.

Продвижения зафиксированы также в районе Зеленого Гая, на направлении к Боровой. На всём участке фронта артиллерия ВС РФ продолжает наносить огневое поражение опорным пунктам ВСУ, уничтожая бронетехнику и живую силу.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40726 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20658 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20764 орудия полевой артиллерии и минометов, 30459 единиц специальной военной автомобильной техники.

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