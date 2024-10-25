Селидово. Что известно к этому часу. Карта СВО

Селидово. Ситуация на вечер 25.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. Обстановка вокруг Селидово на Покровском направлении продолжает накаляться, что свидетельствует о намерении российской армии закрепить контроль над стратегическими позициями города и обеспечить кольцо окружения ВСУ. За последние сутки интенсивные бои охватили ряд участков: российским силам удалось продвинуться на юге города, в его центральную часть, а также закрепиться на западных и северных флангах. На фоне критических потерь ВСУ вынуждены перегруппироваться и усиливать оборону, что создает потенциальную угрозу дальнейшего ослабления их позиций.

Однако, если российским войскам удастся завершить захват ключевых опорных точек и перекрыть оставшиеся пути снабжения, вероятным станет полный вывод или уничтожение украинских сил в городе. Сложившиеся условия и активные наступательные действия свидетельствуют о приближении критической фазы операции, которая может развиться в значительное изменение ситуации на фронте.

x Если у ВАС есть информация из Селидово, поделитесь ею в комментариях ВСУ уже получило запоздалый приказ о выходе из зоны боевых действий в городе, но выходить им предется по довольно узкому коридору, полями, под огнём нашей артиллерии, градов и недреманным оком дроноводов. Ночь будет жаркая и для многих последняя.

Селидово. Ситуация по состоянию на 25.10.24. Карта СВО

Юг и центр города: продвигающиеся атаки и контроль высотных объектов

На южных рубежах Селидово российские войска удерживают инициативу, заняв значительную часть высотных строений в центре. Этот контроль позволяет реализовать преимущества в огневом воздействии, что существенно затрудняет любые попытки украинской стороны восстановить оборонительные линии. Продвижение российской армии на этом участке также создает риски блокирования путей отступления ВСУ, что может привести к их изоляции в центральной части города.

Северная часть города: удержание высотных точек ВСУ

Украинские подразделения сосредоточены в северной части Селидово, закрепившись в высотных постройках, которые играют ключевую роль в поддержании оборонительных позиций. Однако, с каждым часом позиционная борьба истощает их резервы и ресурсы, что, вынудило командование ВСУ принять решение о выводе войск. Тем не менее, удержание северных высотных точек позволяет украинским силам временно сдерживать наступательные действия, хотя обстрелы и штурмы с юга и востока постепенно выдавливают их подразделения к окраинам.

Бои за Вишнёвое: ключ к блокаде и перспективам окружения

Прорыв российских штурмовых групп на западную окраину Вишнёвого представляет практически фатальную опасность для ВСУ, так как это направление остается единственной возможностью поддержания линии снабжения между Селидово и другими участками фронта. В случае дальнейшего продвижения российских сил в этом направлении ВСУ рискуют утратить последние пути отступления, что создаст перспективу полного окружения их группировки в Селидово.

Западные окраины и шахтные терриконы: перспективы контроля над транспортными узлами

На западных окраинах Селидово, в районе населённого пункта Горняк, бои сосредоточены вокруг шахты №42, включая её терриконы, которые представляют собой стратегически выгодные позиции для контроля местности. Российские части успешно продвигаются в этом районе, шаг за шагом уменьшая возможности манёвра украинской армии. Российские силы смогли закрепиться на этом участке и ВСУ будет практически невозможно восстанавливать снабжение через ближайшие транспортные узлы. Агония гарнизона Селидово приближается и финал уже ясен.

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