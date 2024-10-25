Оперативная сводка. Ситуация на 25.10.24, Новости сегодня. Карта СВО.Текущая оперативная обстановка на основных фронтах и направлениях СВО характеризуется заметной активностью российской армии и удержанием инициативы на нескольких стратегически важных участках. В первую очередь, на Запорожском и Угледарском направлениях наблюдается усиление ударной активности российской артиллерии и авиации, что вынуждает противника сосредотачивать ресурсы на укреплении оборонительных рубежей. По оценкам западных аналитиков, именно здесь могут развиваться значительные изменения в тактике российской армии, что свидетельствует о возможных подготовительных действиях к наступлению, которое станет ответом на длительную позиционную борьбу последних месяцев.

Покровское направление

Ситуация на Покровском направлении развивается крайне динамично и благоприятно для российских сил. На территории Селидово российские подразделения продвинулись с востока и юга к центральной части города, подняв флаги над несколькими высотками. Противник контролирует лишь северные и северо-восточные окраины города, и их ситуация становится всё более затруднительной. В Горняке украинские части массово оставляют свои позиции, что привело к быстрому продвижению российских войск в этом районе. На линии Новоселидовка-Измайловка российские войска смогли взломать оборону ВСУ в нескольких местах, что также позволяет закрепляться на ранее занятой территории.

Торецкое направление

В районе Торецка возобновился штурм шахты «Центральная», которая является важным стратегическим объектом. Российские силы атакуют как с востока, так и с запада, постепенно продвигаясь к шахте. На южных окраинах Щербиновки российские части закрепились, и часть штурмовых отрядов движется вдоль реки, приближаясь к заданной цели.

Часовоярское направление

На Часовоярском направлении ведутся интенсивные бои как в самом городе, так и на флангах. Основные сражения сосредоточены на южной стороне, что позволяет российским силам выстраивать позиции для перерезания снабжения ВСУ. С наступлением распутицы противнику станет сложнее поддерживать гарнизон, что создаёт предпосылки для осадного положения.

Часовоярское направление остаётся важным участком для обеих сторон. Здесь ведутся активные боевые действия внутри города и на флангах, что может привести к постепенному осадному положению украинских гарнизонов. Вдоль линии снабжения противника происходят артиллерийские удары, особенно эффективные в условиях начавшейся распутицы, что ослабляет возможности ВСУ поддерживать тыловые коммуникации.

Северское направление

На Северском направлении наблюдаются продолжительные изматывающие сражения по всему фронту. К северу от Северска был уничтожен пункт управления беспилотниками украинской армии в результате авиационного удара. Эта операция существенно ограничила возможности ВСУ по проведению разведки и атак на этом участке фронта.

Запорожское направление

На Запорожском фронте происходят в основном позиционные бои. Активная работа дронов ВСУ отмечена в районе Каменки, где разведывательные операции украинской армии преследуют цель выявить позиции российских подразделений. В северной части Работино усиливается российская артиллерия и активизируется работа реактивных систем залпового огня (РСЗО). По оценкам западных аналитиков, на этом направлении возможно крупное наступление российских войск, однако, согласно имеющимся данным, пока оно не началось.

Угледарское направление

На Угледарском направлении идут тяжелые бои. Российские подразделения достигли успехов южнее Богоявленки, где они смогли отбить несколько позиций у ВСУ. Интенсивные сражения отмечены также западнее Максимильяновки и в районе Золотой Нивы. В результате удара российской авиации по позициям ВСУ в районе Курахово была уничтожена точка управления беспилотниками, на которой находилось около пятидесяти операторов и инструкторов. Упорные сражения также продолжаются в районе Катериновки и южнее Богоявленки, что создаёт давление на украинские оборонительные рубежи.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении российские войска продолжают выравнивать линию фронта вдоль реки Журавка, достигая северных окраин Тернов. Удержание позиций на восточном берегу реки для ВСУ нецелесообразно, и они сосредотачиваются на укреплении западного берега, который обладает большей тактической значимостью.

Купянское направление

На Купянском направлении российские отряды ведут активные боевые действия в центре Кругляковки, одновременно развивая наступление на Котляровку. В районе Купянска-Узлового российские ВКС нанесли авиаудар по мосту через реку Оскол, что затрудняет снабжение ВСУ.

Харьковское направление

На Харьковском участке фронта существенных изменений не наблюдается. Ведутся позиционные бои в районе Волчанска и Липцев, где обе стороны укрепляют свои позиции. Ситуация остаётся статичной, и пока не предвидится значительных продвижений.

Херсонское направление

На Херсонском направлении продолжается текущая боевая работа. ВСУ активно минируют пойму реки Днепр, что усложняет маневры для российской армии, но и ограничивает действия украинских подразделений.

Херсонский фронт остаётся зоной интенсивного взаимодействия между противоборствующими сторонами. Обстрелы и минирование местности ВСУ делают обстановку на этом направлении динамичной, где действия российской армии направлены на сдерживание вражеских манёвров. Новая Каховка — один из ключевых населённых пунктов в этом районе — регулярно подвергается обстрелам, что негативно сказывается на гражданской инфраструктуре и обстановке в тылу.

Перспективы развития ситуации на фронтах определяются подготовительными действиями российской армии к возможным крупномасштабным операциям. Наращивание артиллерийского и авиационного давления, а также усиление штурмовых действий на определённых направлениях говорят о стремлении российской стороны перейти от позиционной борьбы к наступательным манёврам, особенно в Покровском и Угледарском районах.

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По данным портала LostArmour.info;

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