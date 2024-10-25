Курская область. Ситуация на 25.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении российские войска продолжают успешные действия по удержанию и освобождению важных населённых пунктов. Бои ведутся по всему периметру, включая Глушковский, Суджанский и Кореневский районы Курской области. Ключевые события последних суток развернулись вокруг урочищ, населённых пунктов и позиций ВСУ, которые успешно штурмуют российские силы. Когда противник потеряет линию Николаево Дарьино, Дарьино, Свердликово, его группировка в Судже будет практически окружена, а главная дорога снабжения окажется под нашим огневым контролем.

Несмотря на значительные усилия противника по укреплению своих позиций и контратакам, наши части сохраняют инициативу на большинстве ключевых участков фронта.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 25.10.24. Карта СВО

Кореневский район: Новый Путь и Павловка

В Кореневском районе продолжаются интенсивные боевые столкновения в районе села Новый Путь. Противник предпринял очередную попытку прорыва, однако колонна ВСУ, пересекшая границу из района Павловки, была остановлена. В ходе отражения атаки российскими FPV-дронами уничтожена одна украинская ББМ, что серьёзно ослабило их боевой потенциал на данном участке. Противник потерял до 70 человек личного состава, что является значимым успехом российской армии в условиях активных боевых действий.

Также российские войска провели успешную операцию в районе села Ольговка, которое было полностью освобождено. На месте сражений обнаружены тела украинских боевиков и сожжённая западная техника. Этот успех позволяет продолжить блокирование украинских подразделений в данном районе, что усложняет их снабжение и передвижение.

Суджанский район: Малое Снятое и Киреевка

На территории Суджанского района продолжаются ожесточённые боестолкновения. Украинские формирования заняли урочище Малое Снятое, однако российские операторы беспилотных летательных аппаратов нанесли по ним точные удары. В это же время российские войска закрепились в урочище Спорный Лог и лесу Токарев, что позволяет сохранять контроль над важными позициями. Вблизи населённого пункта Киреевка идут локальные сражения, где стороны ведут взаимные атаки.

Новоивановки продолжаются встречные бои, и хотя конфигурация фронта остаётся неясной, российские войска, по некоторым данным, полностью освободили Дарьино, однако подтверждений с мест пока не поступило. 0 x Если у ВАС есть информация из Дарьино, поделитесь ею в комментариях Также в районепродолжаются встречные бои, и хотя конфигурация фронта остаётся неясной, российские войска, по некоторым данным, полностью освободили, однако подтверждений с мест пока не поступило.

Глушковский район: продолжающиеся атаки

На линии фронта российские войска продолжают продвигаться вперёд. Бои сосредоточены на южных окраинах района, где ВСУ предпринимали несколько неудачных контратак. ВКС России активно работает по позициям противника, нанося удары по ключевым объектам в Сумской области, включая населённые пункты Могрица, Беловодов и Локно. Эти удары значительно ослабили оборону ВСУ и спровоцировали новые перебои с электроэнергией в регионе.

Проблемы украинской группировки и ход операции

По имеющейся информации, около 2000 бойцов ВСУ блокированы российскими силами на разных участках фронта в Курской области. Российская армия приступила к их ликвидации, и украинские силы оказались в крайне сложной ситуации — все маршруты снабжения находятся под огневым контролем ВС РФ. Отступление практически невозможно из-за нехватки транспорта, что вынуждает украинские солдаты оставаться на позициях или попытаться бежать пешком.

Примечательно, что в плен за последние две недели сдались около 400 военнослужащих ВСУ, большинство из которых — это принудительно мобилизованные новобранцы, прошедшие ускоренную подготовку. В последние сутки сдались ещё 9 человек в результате атаки украинских сил на российские позиции в Новоивановке. Потери противника продолжают расти, и, согласно аналитическим прогнозам, к началу ноября общее количество убитых, раненых и пропавших без вести в Курской области может превысить 30 тысяч человек.

11-я бригада ВДВ продолжает выбивать ВСУ из Черкасской Конопельки в Курской области

Украинская группировка постепенно теряет боеспособность и возможность активного сопротивления. Успешные действия российской армии, особенно в Глушковском и Суджанском районах, позволяют укрепить стратегические позиции и подготовиться к следующему этапу операции по полному освобождению оккупированных территорий.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

На Курском направлении российские Вооружённые Силы продолжают успешно ликвидировать группировку ВСУ, проникшую на территорию Курской области. Подразделения группировки войск «Север» наносят удары по крупным силам противника, состоящим из 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой бригады, а также десантно-штурмовых частей 82-й и 95-й бригад и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Основные столкновения проходят в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово, где противнику был нанесён значительный урон.

За сутки ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, девять единиц бронетехники (включая американский бронетранспортёр М113), два артиллерийских орудия и две машины. Российские силы отразили три попытки контратаки украинских формирований в направлениях Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово, а также блокировали действия противника у Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки. Благодаря скоординированным ударам армейской авиации и артиллерии был уничтожен ряд резервов ВСУ, сосредоточенных в населённых пунктах Сумской области, таких как Беловоды, Великая Писаревка и Журавка.

0 x Критичные потери ВСУ, есть мысли по этому поводу? Ключевым остаётся вопрос способности украинских войск удержать свои позиции в условиях постоянных атак и нехватки резервов, что, вероятно, приведёт к новым потерям и сдаче населённых пунктов под контролем ВСУ.

С начала боевых действий потери противника на Курском направлении достигли более 26 тысяч военнослужащих. Также уничтожено 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортёра, почти тысяча боевых бронированных машин, 683 автомобиля, 226 артиллерийских орудий и 38 установок реактивных систем залпового огня, включая девять HIMARS. Эти данные свидетельствуют о значительных успехах российской армии в условиях боевых действий на данном участке, что существенно ослабляет наступательный потенциал ВСУ и их способность к активной обороне.

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Карта боевых действий. Курская область — 25.10.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

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По данным портала LostArmour.info;

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