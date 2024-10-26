Оперативная сводка. Ситуация на 26.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На Южно-Донбасском и Курском направлениях российские войска продолжают планомерное наступление, достигая локальных успехов и приближаясь к стратегическим целям. В течение последних нескольких недель позиции ВСУ ощутимо ослабли, а попытки противника стабилизировать линию обороны путем переброски резервов не принесли ожидаемого результата. В ходе активных боевых действий в районах Селидово, Горняка и Угледара российские силы постепенно вытесняют украинские подразделения из укреплённых рубежей, подводя фронт к стадии окончательного разгрома.

Покровское направление

Позиции на Покровском направлении ночью подверглись интенсивному огню. Российские войска смогли расширить зону контроля в районе Селидово, взяв под прицел и огневой контроль важные дороги снабжения противника. В ключевых точках, таких как Горняк, идут ожесточенные сражения за высоты, которые придадут нашим силам стратегическое преимущество, если удастся их удержать. Противник пытается оказать сопротивление на шахтах, в частности, за шахту №42 идет ожесточенный бой. В районе Вишневого российские подразделения, несмотря на плотное сопротивление, медленно продвигаются вперед, закрепляя контроль над новыми рубежами.

Боевые действия в Селидово также свидетельствуют о разрушении оборонительных позиций ВСУ. Вчера наши силы выбили противника из ключевых высотных точек на востоке города. Непрерывное наступление российских частей не оставляет врагу времени на перегруппировку: ВСУ удерживает лишь западные окраины, где противостояние постепенно сводится к локализованному сопротивлению. При этом, российское командование уже приступило к развёртыванию операций на ближайших подступах к городу.

Угледарский фронт

В районе Богоявленки наши штурмовые отряды сражаются за каждый метр, прорвав позиции противника и обеспечив заход в северо-западную часть Катериновки. Здесь войска ВС РФ с боем продвигаются к населенным пунктам и поддерживаются огнем артиллерии. На этом участке фронта противник оказывает упорное сопротивление, пытаясь удерживать высоты, но под натиском российских подразделений и при активной поддержке авиации ВСУ вынуждены отступать с занимаемых позиций. Боевые действия в районе Золотой Нивы также идут нарастающим темпом: наши бойцы делают всё, чтобы закрепить свои позиции и обезопасить фланги для дальнейшего наступления в направлении Шахтерского.

Наши войска сделали крупный рывок в направлении Шахтерского и, пройдя около пяти километров, взяли под контроль важные укрепленные районы. ВСУ, столкнувшись с нехваткой резервов, не смогли удержать местную оборонительную линию, что вызвало очередной оперативный кризис. Эти действия являются частью общей стратегии выхода к реке Волчья для окончательного окружения Кураховской группировки ВСУ.

Курское направление

На Курском направлении зафиксирована очередная попытка ВСУ провести наступление в районе Плехово, однако благодаря оперативной работе наших подразделений и поддержке артиллерии, враг был вынужден отступить, оставив позиции. На данном направлении противник активно использует артиллерию и дроны, но наши силы с успехом отражают все попытки прорыва. В Сумской области российская авиация и артиллерия наносят системные удары по выявленным огневым позициям противника, что значительно ослабляет возможности ВСУ для маневров на этом участке.

Краснолиманское направление

Российские подразделения успешно освободили Новосадовое и теперь продолжают наступление на север к Тернам. За последние сутки в этом районе удалось значительно продвинуться, что позволяет надеяться на скорое обеспечение полного контроля над Торским, куда российские силы стремятся выйти, чтобы перекрыть важные линии снабжения противника и усилить давление на обороняющихся украинских бойцов. Отработка по выявленным огневым точкам ВСУ также ведется регулярно, что позволяет минимизировать риски при наступательных маневрах и обеспечить уверенное продвижение к целям.

Южно-Донбасское направление: Прорыв обороны ВСУ

В последние недели российское командование, демонстрируя стабильный прогресс, неуклонно продвигается в сторону Кураховского направления. Оборона противника на этом участке слабеет с каждым днём. Наши войска активно продвигаются между Вишневым и Новодмитровкой, где удалось установить контроль над важной транспортной магистралью. Захват ключевых позиций позволит значительно ограничить возможности противника для манёвра и стабилизации линии обороны.

Горняк и его окрестности: Очередные достижения

На подступах к Горняку российские войска уверенно продвигаются, укрепляя свои позиции. Атаки по направлению к шахте № 42 позволяют перерезать основные линии снабжения гарнизона ВСУ, удерживающего восточную часть города. Подразделения противника ночью начали отступление к ближайшим укреплениям в Кураховке, где наблюдается усиление российского давления. По данным командования, продвижение на этом участке продолжается с опорой на ключевые высоты, взятые под контроль российскими силами.

Херсонское направление

На Херсонском направлении продолжается активная контрбатарейная борьба. Российские войска стремятся подавить огневые точки противника, которые периодически атакуют мирные населенные пункты левобережья. За ночь украинская сторона выпустила 49 снарядов по мирным поселкам, среди которых наиболее пострадала Тавричанка. В результате обстрела рядом с детским садом взорвался беспилотный летательный аппарат, что привело к ранению нескольких мирных жителей. Несмотря на усиливающийся обстрел, российские силы ведут активную огневую контрборьбу, успешно подавляя артиллерийские позиции ВСУ.

Запорожское направление

В районе Запорожского направления сохраняется напряженная позиционная борьба. Российские войска укрепляют линии обороны, используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты для отслеживания передвижений противника. В последние сутки ВСУ пытались проводить разведывательные атаки и атаковать ключевые рубежи, однако наткнулись на плотный огонь наших подразделений. В данный момент удержание позиций остается приоритетом, и сдерживание противника проводится методично, с активным использованием всех видов вооружения. Противник не способен прорвать наши линии, что позволяет держать стабильную ситуацию на данном участке фронта.

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По данным портала LostArmour.info;

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