Сводка по фронтам и направлениям СВО на 28.10.24. Карта СВО

Оперативная сводка СВО. Ситуация на 28.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. За прошедшие сутки на фронте произошли значительные события, которые подчеркивают активность российских вооруженных сил и их успешные действия против противника. За прошедшие сутки наша ПВО уничтожила более 100 БПЛА самолётного типа противника. Из них более 20 были сбиты над Брянской областью.

Около десяти БПЛА атаковали Воронежскую область, где, по сообщениям, произошёл пожар на спиртзаводе, в результате которого 1 человек пострадал. Пожар затронул здание и одну ёмкость, известны повреждения двух жилых домов и одной хозяйственной постройки. ВС России наносили удары «Геранями» по объектам противника в Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Киевской областях. Это свидетельствует о широкой географии операций, направленных на разрушение инфраструктуры противника.

Ситуация в зоне конфликта на 28.10.24. Карта и Сводка СВО

Бои в Брянской области

В Брянской области, в районе нежилого приграничного населенного пункта Манев, наши пограничники и ВС России успешно пресекли попытку прорыва ВСУ границы силами до 15 человек. Понеся потери, враг отступил и укрылся в лесном массиве, после чего был накрыт плотным артиллерийским огнем, о чем сообщает группировка войск «Север».

Ситуация в Курской области

Сводка СВО. В Курской области идут бои в районе населенных пунктов Новоивановка и Плехово. Противник подтянул новые резервы и предпринял 8 безуспешных попыток контратак: 5 в районе Новоивановки и по одной в районах Плехово и Русская Конопелька. Потери противника составили до 50 человек личного состава. ВКС России наносят удары объёмно-детонирующими авиабомбами вблизи Гуево. Ракетным ударом ОТРК поражён пункт дислокации резервов 82-й одшбр ВСУ в районе Юнаковки.

Купянское направление

На Купянском направлении расширяется зона контроля ВС России у Кругляковки, а также на северо-запад от Стельмаховки. Это создаёт угрозу для противника, так как выступ фронта к реке Оскол увеличивается и формирует условия для развития наступления наших войск на юго-запад от Берестового.

Сводка СВО — Угледарское направление

На Угледарском фронте продолжается активная операция. На данный момент освобождена Богоявленка, и наши войска ведут зачистку. Остатки украинских войск пытаются удержать позиции, но с каждым днём ситуация для них становится всё более критичной. Наступление ВС РФ продолжается и левее, между Золотой Нивой, Шахтерским, Новоукраинкой и Пречистовкой.

Севернее Угледара Армия России заняла Богоявленку, в которой ВСУ рассчитывали сдерживать натиск наших войск, а также Шахтёрское и Новоукраинку, заняв «карман» между ними. Эта позиция позволит создать дополнительные условия для дальнейшего продвижения.

Селидово-Кураховское направление

Сводка СВО. На Кураховском направлении произошел значительный прорыв, который охватывает линию Шахтерское—Новоукраинка—Богоявленка. Впервые за всю историю текущих боевых действий вся эта линия была прорвана всего за два дня. По имеющимся данным, на данный момент все три населенных пункта находятся под контролем наших войск, что создает уникальную возможность для дальнейшего наступления.

Ситуация для украинских сил ухудшается: их гарнизон в Кураховке оказался в оперативном окружении. Это привело к панике, схожей с тем, что наблюдалось ранее в Горняке и Селидово. Часть украинских военнослужащих начала оставлять свои позиции, открывая фланги. В условиях нехватки резервов противник вынужден прибегать к помощи теробороны, что, как показывает практика, только усугубляет ситуацию, создавая новые уязвимости.

Группировка, находящаяся в Кураховке, практически обречена, и вопрос о том, будут ли сдаваться остальные, становится все более актуальным. Наше командование наращивает усилия на направлении Новодмитровки, которая, вероятно, сегодня должна перейти под наш контроль, и далее на юг.

Кроме того, мы продолжаем преследовать украинские части за Селидово на запад и приближаемся к Грирорьевке. Наша цель — выйти к реке Волчья, значительно западнее Кураховки. Это стратегически важный шаг, который позволит обрезать все коммуникации противника с севера. Если группировка «Восток» также сумеет ограничить связи врага с юга, это станет катастрофой для всей Кураховской группировки.

Сейчас для наших войск открываются отличные перспективы для рывка к реке Волчья в районе населенного пункта Константинополь. По прямой до него осталось всего 16 километров, что делает возможным дальнейшее продвижение с минимальными потерями. В этом районе практически отсутствуют серьезные оборонительные позиции, только наспех выкопанные окопы, что также играет нам на руку.

Если наши силы из группировки «Центр» смогут успешно осуществить бросок к реке с севера, пройдя 10-12 километров, это приведет к окружению всей группировки противника в Кураховке. Ситуация для украинских сил становится критической, и как мы сможем воспользоваться этой возможностью, покажет ближайшая неделя.

Покровское направление

На Покровском направлении наблюдаются значительные успехи. Успешно освобождено Селидово, где сейчас происходит процесс зачистки после 19 дней упорной обороны, а также населенный пункт Вишневое. Эти достижения создают условия для расширения наступления как на юг в сторону Курахово, так и на север к Покровску. Министерство обороны России подтвердило освобождение Измайловки.

Группировки вооруженных сил Российской Федерации, обходя соседнюю Новоселидовку, где бои ведутся в центре, продолжают движение на юг к Ильинке. В северной части Новодмитровки наши войска расширили зону контроля вдоль трассы от Селидово к Старым Тернам на западной стороне Кураховского водохранилища. Это продвижение на юг открывает нашим силам путь в тыл гарнизону ВСУ в Курахово, что противник пытается предотвратить, активно обороняясь в Новодмитровке. С севера, от Зоряного, наши войска успешно ворвались в северную часть Кураховки. После освобождения Горняка и Максимильяновки судьба Кураховки представляется предрешенной. Как только этот населенный пункт будет взят под контроль, перед нашей армией откроется оперативное пространство вплоть до Старых Тернов, находящихся всего в 2,5 км от основной трассы снабжения Курахово. Это будет линия атаки на Курахово с севера. На юго-восточных подступах наши силы выровняли фронт у Островского и приблизились к водохранилищу, а также двум ротным опорным пунктам на юго-востоке города. Следим за развитием ситуации, однако разведывательные данные указывают на то, что ВСУ не намерены удерживать ни плацдарм южнее Курахово, ни сам Курахов. Новые рубежи обороны противник, похоже, только начинает копать. Сводка СВО — Запорожская область Сводка СВО. В Запорожской области БПЛА противника атаковал электроподстанцию села Чубаревка Пологовского муниципального округа. Без электроснабжения остались более полутора тысяч абонентов. В Каменке-Днепровской ВСУ ударили БПЛА по частному домовладению, повредив остекление, фасад и кровлю. Также зафиксирована атака беспилотника по центральной площади города. Ситуация на Херсонском и Запорожском участках На Херсонском участке без значимых изменений. На Запорожском тоже без перемен: продолжается битва дронов и артиллерии. С мест сообщают, что ВСУ возводят три линии рубежей вокруг города Запорожья. На стыке с Угледарским фронтом, у Левадного и балки Грушевая, ВС РФ продвинулись на глубину около 2 км на участке шириной 10 км. Удары по Белгородской области ВСУ продолжают обстреливать мирные объекты в Белгородской области. Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. В Шебекинском муниципальном округе, в селе Муром, в результате атаки беспилотника повреждены остекление и кровля частного дома. В посёлке Маслова Пристань дрон сдетонировал при попадании в частный дом. В селе Вязовое Краснояружского района вследствие атаки дрона уничтожен один частный дом. Анализируя сообщения противника: На текущий момент для Украины наблюдаются тревожные тенденции на фронте в Донбассе Вооружённые Силы Российской Федерации в выходные дни фактически захватили два ключевых города в Донецкой области — Селидово и Горняк. Эти события существенно приближают российские войска к одной из главных целей операций в данном регионе — обходу с запада Кураховского укрепрайона, который является важнейшим опорным пунктом обороны ВСУ, поддерживающим фронт к юго-западу от Донецка. x Если у ВАС есть информация по обстановке, поделитесь ею в комментариях Потеря Горняка, расположенного на господствующих высотах, усложняет удержание Украиной северных подходов к Кураховскому водохранилищу. Это делает ситуацию крайне напряжённой и открывает путь для дальнейших российских атак в направлении Константинополя, а также Андреевки, которые находятся на важной транспортной артерии, соединяющей Курахово с Запорожской областью. Узнайте больше: Курская область. Ситуация на 28.10.24. Карта СВО Курская область. Обострение обстановки и последние новости Курская область. Противник пытается контратаковать Карта боевых действий СВО — 28.10.24 сегодня, онлайн. Сводка СВО <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> По данным портала LostArmour.info; Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь. НОВОСТИ СВО — СВОДКИ Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

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