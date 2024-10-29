Сводка по фронтам и направлениям СВО на 29.10.24. Карта СВО

Оперативная сводка СВО. Ситуация на 29.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. По мере активных боевых действий на нескольких направлениях, российские войска достигли значительных успехов, углубив продвижение на Угледарском фронте и укрепив позиции на Купянском и Покровском направлениях. Войска России сумели занять ключевые позиции и расширить зоны контроля, что создает угрозу для противника и улучшает оперативное положение. Особое внимание уделено позициям в Часов Яре и Торецке, где ВС РФ наращивают усилия по окружению и блокированию коммуникаций врага.

Ситуация в Курской области

В Курской области российские подразделения ведут ожесточенные бои с противником на направлениях Новоивановка и Плехово. Противник подтянул резервы, попытавшись осуществить восемь контратак, из которых пять были направлены на Новоивановку. Потери ВСУ составили около 50 человек, а ВКС России успешно наносили удары объемно-детонирующими авиабомбами в районе Гуево. Также, ракетным ударом поражён пункт дислокации резервов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Юнаковки.

На Купянском направлении

Российская армия продолжает укреплять свои позиции, взяв под контроль основную часть Кругляковки. Бои продолжаются также в районе Колесниковки, где российская авиация наносит удары по позициям ВСУ в Богуславке и Купянске. Противник вынужден отступать, постепенно теряя контроль над возводимыми переправами у Купянска. Коридор от Песчаного до реки Оскол расширяется на север и юг, создавая плацдарм для дальнейших наступательных действий.

На Угледарском фронте

Здесь российские войска смогли успешно вскрыть оборону врага по линии Шахтерское – Новоукраинка – Богоявленка, выбив основные силы ВСУ из этих сел. Взятие под контроль Катериновки позволило российским силам сместить линию боев к Елизаветовке. Этот прорыв угрожает тылам ВСУ, открывая путь к Константинополю. Противник, потеряв оборонительные рубежи, оказался в сложной ситуации, особенно на участке между Золотой Нивой, Шахтерским, Новоукраинкой и Пречистовкой.

Сводка СВО — На Запорожском участке

Запорожское направление характеризуется позиционными боями. ВСУ сосредоточили силы на возведении трех линий обороны с целью превратить регион в «крепость». При этом на стыке Запорожского и Угледарского участков российские войска достигли продвижения к Левадному. Здесь, по сообщениям, российские части продвинулись на 2 км вглубь фронта на участке шириной 9 км, что усиливает давление на ВСУ.

На Покровском направлении

На Покровском фронте российские силы достигли значительных успехов, освободив Селидово и Горняк. В Селидово с административного здания был снят украинский флаг, а российские войска продолжают зачистку города. В Горняке также продолжается операция, и южнее начат штурм Кураховки. Подтверждено взятие под контроль Цукурино. Отсюда российские войска приблизились к Новодмитровке, выходя к стратегической дороге Покровск-Андреевка.

Российские войска окружили силы ВСУ под Новоукраинкой, где также идет активная зачистка позиций противника. Инженерные укрепления ВСУ, созданные за последние два года, постепенно нейтрализуются, что дает российским войскам возможность укрепить контроль над этим участком.

Российские силы расширили зону влияния на участке Селидово – Курахово, захватив ключевые высоты и позиции, создавая условия для дальнейшего продвижения на юг.

Южное направление (рубеже Вишневое — Селидово)

Российские войска продолжают развивать успех на рубеже Вишневое — Селидово, взяв под контроль несколько опорных пунктов ВСУ и продвигаясь в сторону Новодмитровки. Бои приобретают позиционный характер, и несмотря на активное сопротивление, ВС РФ закрепляют позиции, значительно усилив давление на оборонительные линии украинских сил.

Успехи на рубеже Горняк — Измайловка

На линии Горняк — Измайловка российским войскам удалось достигнуть значительных успехов. Оба населенных пункта освобождены от сил противника. В Измайловке, на западной окраине, установлен российский флаг, что символизирует завершение активных боестолкновений в этом районе.

В районе Горняка оборонительные линии противника были сломлены. За оборону отвечал один из батальонов территориальной обороны, который не смог противостоять атаке без поддержки тяжелого вооружения. Это позволило быстро занять город и обойтись без продолжительных боев в жилых кварталах. Хотя флаги были водружены только на северной окраине, уже поступили подтверждения об отступлении ВСУ с территории города, включая зоны шахт №40 и №42.

Активные боестолкновения на линии Зоряное — Кураховка

На линии Зоряное — Кураховка продолжаются активные боестолкновения. Зоряное частично освобождено, хотя около половины территории еще удерживается украинскими силами. Информация об отходе ВСУ из Кураховки пока не подтверждается. Тем не менее, потеря позиций в Горняке на севере, Александрополе на востоке и Островском на юге ставит украинские формирования перед перспективой возможного окружения, что вынуждает их пересматривать свою тактику и отходить с занятых позиций.

Подступы к Курахово

На подступах к Курахово после успехов, достигнутых на прошлой неделе, продвижение российских войск временно приостановлено. Однако по позициям ВСУ в городе регулярно наносятся авиаудары оперативно-тактическими силами. Недавно был подбит танк Leopard 1A5, что стало важным событием на этом участке фронта и усиливает позиционное давление на противника.

Торецкое направление

В Торецке бои концентрируются вокруг шахты «Центральная», где российские войска стремятся окружить и перекрыть коммуникации гарнизона ВСУ. На подступах к Щербиновке российские силы достигли локальных успехов, продвинувшись со стороны Новгородского.

Сводка СВО — Часовярское направление

В Часов Яре российские штурмовые отряды активизировали наступление на флангах. На северном фланге войска выбили противника из двух лесополос, а на южном идут упорные бои. В центре Часов Яра значительная часть города находится в серой зоне, что осложняет оборону ВСУ.

На Северском направлении

Северский участок фронта характеризуется позиционными боями. Противостояние здесь продолжается, но без значительных изменений в линии фронта.

На Краснолиманском участке

На Краснолиманском участке российские войска успешно вытесняют силы ВСУ с восточного берега реки Жеребец. Бои сконцентрированы в северной части Тернов, где идет зачистка противника.

На Харьковском направлении

Российская авиация нанесла авиаудар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Волчанске. В остальном, линия фронта остается без значительных изменений, но ведется активное наблюдение за передвижением противника.

На Слобожанском направлении

Бои продолжаются вблизи Слобожанского участка, где российские войска усилили контроль над стратегически важными позициями и проводят артиллерийские удары по передовым силам ВСУ.

На Купянско-Сватовском направлении

На Купянско-Сватовском участке российские силы удерживают и расширяют позиции вблизи Сватово и Коломийчиха. Этот фронт служит важным плацдармом для дальнейшего продвижения на северо-запад.

Сводка СВО — На Лиманском направлении

На Лиманском направлении российские войска ведут позиционные бои, укрепляя оборонительные рубежи. Здесь также ведется активное наблюдение за перемещением резервов противника, которые попадают под регулярные авиационные удары.

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По данным портала LostArmour.info;

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