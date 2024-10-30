Кураховское направление

Вчера российские войска начали массированное наступление на восточную часть Курахово со стороны водохранилища, сумев закрепиться в городской зоне. В ответ ВСУ ввели подкрепления, пытаясь выбить наши силы, что привело к интенсивному встречному сражению. Однако решающее давление мы оказываем западнее, на рубеже Шахтёрского — Новоукраинки — Богоявленки. Здесь российские подразделения развивают наступление, продвигаясь на север вдоль основной трассы, выходящей из Ясной Поляны.

На участке южнее Новоукраинки были выбиты последние оборонительные позиции ВСУ. По имеющимся данным, противник спешно покинул оборону, оставив без сопротивления линии, удерживаемые территориальной обороной. Успех наших частей на этом участке позволяет выдвинуться к окраинам Трудового, где ожидается новое столкновение. Примечательно, что серьёзных укреплений в этом районе нет, и с высокой вероятностью противник, после короткой стычки, будет вынужден отступить за линию реки Сухие Ялы к Успеновке.

Этот манёвр российской армии усложнит положение для ВСУ в Елизаветовке, которая при отступлении противника будет охвачена с северо-запада. Разрыв в линии обороны ВСУ, возникший между Шахтёрским и Богоявленкой, создаёт серьёзные угрозы для целостности линии фронта и, судя по всему, становится трудным для командования ВСУ, чтобы быстро и эффективно купировать последствия прорыва.

По информации, поступающей с позиций противника, темпы нашего наступления на данном направлении напоминают стремительные прорывы начала 2022 года: наши части продвигаются, не встречая значительного сопротивления. Сдерживающим фактором остаются минные поля и использование ВСУ дронов, однако интенсивность боевых действий и скорость нашего наступления показывают, что армия России здесь достигла существенного успеха.

В текущих условиях, дальнейшее удержание Курахово становится опасным для ВСУ, и с каждым днём возрастает вероятность оперативного окружения. В сложившейся обстановке противнику необходимо рассмотреть эвакуацию, чтобы избежать полного разрушения их боеспособности на этом участке фронта.

Сводка СВО — Селидово-Кураховское направление

На Селидово-Кураховском направлении продолжается дестабилизация позиций ВСУ. Южнее реки Волчья наши части активно развивают наступление, вводя всё новые силы в разрыв линии обороны противника, что усиливает общий эффект прорыва. Обстановка севернее Волчьей, включая район Курахово, для ВСУ менее критична, но также вызывает серьезные опасения.

После зачистки городов Горняк и Селидово, российские подразделения провели перегруппировку и приступили к решительным манёврам в тылу Кураховской группировки. Вчерашние боевые действия позволили нашим войскам выбить ВСУ с их укреплённых позиций севернее Ильинки, что укрепило огневой контроль над последней дорогой, связывающей Курахово с остальными украинскими силами.

В самом Курахово бои продолжаются, противник медленно отступает, осознавая, что удержать этот город становится всё сложнее. В условиях угрозы окружения ВСУ могут попытаться эвакуировать войска из города, чтобы избежать судьбы двух украинских батальонов, ранее попавших в окружение в Горняке.

Кроме того, наши войска наращивают давление на Новодмитровку, продвигаясь на запад и юго-запад в обход Курахово и с целью перерезать важные коммуникации севернее Волчьей. Одновременно усиливаются атаки на Новоалексеевку, где задача наших подразделений состоит в обеспечении фланговой защиты наступления через Новодмитровку на Андреевку.

Таким образом, несмотря на то, что на северной части направления ситуация для противника пока не столь катастрофична, как на юге, положение ВСУ здесь остаётся критическим. Угроза окружения и усиление огневого контроля над дорогами к Курахово делают оборону этого района практически нежизнеспособной для противника.

На Угледарском фронте Здесь российские войска успешно заняли Ясную Поляну к юго-западу от Курахово. Источники сообщают, что противник удерживает лишь северную часть Новоукраинки, однако российские силы уже продвинулись западнее Богоявленки, создавая угрозу окружения подразделений ВСУ в этом районе. На данном направлении фиксируются интенсивные бои также за Катериновку, где наши войска продвигаются, стремясь развить успех после обвала фронта ВСУ. Продолжение наступления в сторону Трудового демонстрирует высокие темпы действий Армии России, которые оказывают значительное давление на позиции ВСУ. Сводка СВО — Часовярское направление На ЧасовЯрском направлении российские силы продолжают планомерное продвижение, постепенно отражающееся на оперативных картах. Наши войска занимают высотные позиции южнее Часова Яра, что позволяет брать под огневой контроль основные маршруты снабжения гарнизона ВСУ в этом городе. Продвигаясь вперёд, подразделения ВС РФ подходят всё ближе к ключевым дорогам, которые ведут на Константиновку — важный пункт снабжения противника. Преимущество на высотах обеспечивает нам обзор, позволяющий отслеживать и при необходимости блокировать пути подвоза. Ожидается, что с получением визуального и огневого контроля над дорогами, по которым снабжается группировка ВСУ в Часовом Яре, ситуация для противника значительно усложнится. Таким образом, текущие действия на ЧасовЯрском направлении постепенно создают для ВСУ угрозу потери основных логистических путей, что может привести к снижению боеспособности их гарнизона. На Купянском направлении Российские силы ведут ожесточённые бои за удержание позиций в Колесниковке и Кругляковке после решительных наступательных действий. Сейчас идёт закрепление и расширение зоны контроля в направлении Загрызово и Лозовой. В районе Грековки противник оставил одну из своих позиций под интенсивным огнём российской артиллерии и отступил на резервные позиции к Дружелюбовке. В ходе столкновений уничтожена американская боевая машина М113. Российские подразделения продолжают укрепляться на позициях, ведя штурмовые действия и расширяя контроль. Отмечается, что противник отступил на резервные позиции под натиском российской артиллерии и авиации. Торецкое направление В Торецке (Дзержинске) продолжаются ожесточённые бои в городской застройке. Этот район остаётся одной из самых горячих точек на фронте, так как городская местность значительно затрудняет продвижение и требует тщательной координации действий. На Херсонском участке Обстановка на Херсонском направлении остаётся стабильно напряжённой, российские силы продолжают удерживать ключевые позиции, обеспечивая защиту от потенциальных попыток прорыва противника. Сводка СВО — На Северском направлении Российские войска продолжают развивать наступление на Белогоровку с востока и севера, оказывая давление на противника. Противник вынужден наращивать свои резервы для предотвращения окружения, но ситуация остаётся напряжённой. На Краснолиманском направлении Российские силы продолжают продвижение в районе Тернов, принуждая противника отступить на резервные позиции. Эта территория является важным узлом обороны для ВСУ, и её потеря значительно ослабит их возможности на данном участке. На Харьковском фронте На этом участке российская артиллерия и авиация активно работают по объектам противника в Волчанске и его окрестностях. Постоянные удары затрудняют передвижение и снабжение украинских частей, а также вызывают значительное истощение резервов ВСУ.

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По данным портала LostArmour.info;

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