Сводка СВО на 7.07.24: Наступление ВС РФ на всех направлениях

Сводка СВО на 7.07.24. Ситуация на фронтах остается крайне напряженной и динамичной. На Донецком направлении российские войска продвинулись в Красногоровке и других ключевых точках. На Южно-Донецком фронте продолжаются локальные бои за стратегически важные населенные пункты. Харьковское направление характеризуется позиционными боями и попытками форсирования рек. На Авдеевском участке российские силы освободили значительные территории и продолжают наступление. В этой сводке представлены ключевые события и тенденции на фронтах.

Донецкое направление:

В Красногоровке не утихают бои. За июнь-июль российские войска отбили у ВСУ более 10 кварталов частного сектора и большую часть многоэтажек. Сообщается об очередной неудачной контратаке ВСУ у Парасковиевки. Российские войска подошли к Константиновке и занимают позиции на расстоянии 2-3 километров от трассы на Угледар на широком участке фронта. Ранее неприступные позиции у Владимировки теперь контролируются российскими силами, которые используют бронетехнику и мотоциклы, чтобы противостоять преимуществу противника в БПЛА.

На северном фланге в районе Яснобродовки российские войска улучшили тактическое положение, закрепившись на восточных подступах к селу. К востоку от Карловки российские войска продвинулись вдоль трассы М-30, контролируя часть балки Домаха. В самой Карловке идут бои в частном секторе. В Красногоровке российские войска продвинулись на северной окраине вдоль улиц Чехова, Жукова и Матросова, взяв под контроль улицу Кирова.

Южно-Донецкое направление:

Здесь идут локальные бои за Старомайорское. Российские войска нацелены на Макаровку и штурмуют Урожайное, где идут тяжелые бои. Возможно, взятие Макаровки и охват гарнизона ВСУ станут хорошим решением, открывающим путь к Времевке.

Харьковское направление:

В целом без изменений. Позиционные бои идут у Липцов. Из Волчанска сообщают, что ВСУ активно перебрасывают резервы на правый берег, несмотря на постоянные атаки российской армии на переправы через реку Волчья. За прошедшие сутки российские войска сорвали 12 попыток форсирования реки, однако украинские силы немного потеснили российские позиции в восточной части Волчанска. В ответ российские войска потеснили противника в центральной части города. Бои продолжаются, носит встречный характер. Российские войска стремятся установить контроль над центральной частью города, а украинские силы пытаются контратаковать.

Авдеевское направление:

По оценкам экспертов, в июне российские войска освободили 44,5 кв.км территории. ВС РФ наступают к Воздвиженке, Лозоватскому и Прогрессу, продвигаясь вдоль ж/д, занимая посадки к северу и югу от нее. Освобождение села Сокол признано официально. В настоящее время проводится зачистка посёлка Восход. Российские войска контролируют посадки между Евгеновкой и Новосёловкой Первой, до реки Волчья – серая зона. Южнее российские силы движутся к дамбе Карловского водохранилища и на юг от Нетайлово.

Новоселовка Первая Российские силы подошли к окраинам Новоселовки Первой, заняв выгодные позиции для дальнейших наступлений. Продвижение войск проходит как вдоль трассы О0542, так и по полям к трассе С0518107. Это направление является стратегически важным для дальнейшего развития наступательных действий.

Сокол и Евгеновка В Соколе российские войска сумели закрепиться на его территории, что подтверждают как российские, так и украинские источники, включая Генштаб ВСУ, который признал потерю этого населенного пункта. В Евгеновке российские войска ведут бои за полный контроль над селом, взяв его в клещи. В восточной части Евгеновки идут ожесточенные столкновения, что создает угрозу для украинских позиций в соседних районах.

Восточная часть Восхода также стала местом активных боевых действий. Противник активно контратакует, используя беспилотники для разведки и ударов.

Новоалександровка и Воздвиженка В районе Новоалександровки российские войска пробивают оборону противника в направлении Воздвиженки вдоль трассы С050906 и Лозоватского через поля и лесополосы. Хотя о штурме Воздвиженки говорить пока рано, определенные успехи на подступах к этому населенному пункту уже достигнуты.

Яснобродовка и Карловское водохранилище В районе Яснобродовки и Карловского водохранилища российские войска расширили зону контроля. Украинские источники подтверждают активные действия ВС РФ, которые привели к значительным изменениям на фронте.

Прогресс Сообщается, что российские силы продвигаются к Прогрессу, практически выровняв фронт по линии Уманское-Новоселовка Первая-Евгеновка-Новоалександровка. Это позволяет создать угрозу для украинских позиций и укрепить контроль над стратегически важными пунктами.

Уманское В районе Уманского также наблюдаются активные боевые действия. Российские войска успешно продвигаются, стремясь закрепиться и расширить свои позиции.

Торецкое направление:

Российские войска продвинулись в восточной части Дружбы до реки Бахмутка. Сообщается о продвижении в Новгородском (Нью-Йорке) и контроле Юрьевки. Российские войска продавливают позиции противника в районе ж/д станции станции «Железная» (Зализная) на юго-западной окраине Новгородского (Нью-Йорк). Наступление стало новой точкой сосредоточения усилий российской армии, растягивая силы противника.

Часов Ярское направление:

После освобождения микрорайона Канал российские войска движутся в урочище Орлова, которое ВСУ используют для переброски резервов к Калиновке и западной части Богдановки. Предполагается, что в ближайшее время российские войска будут теснить ВСУ за канал у Клещеевки.

Противник оттянул бронетехнику, ротацию проводит пешком и на пикапах, активно используя FPV и дистанционное минирование местности. Российские десантники продвигаются дальше, зачищая дома и позиции противника. Рубеж очерчен каналом Северский Донец-Донбасс.

Командование ВСУ перешло к активной обороне. В лесном массиве к северу и югу от микрорайона “Канал” противник сохраняет позиции, удерживая их небольшими силами. Основной упор делается на работу расчетов ударных БЛА.

Херсонское направление:

ВСУ продолжают обстреливать островную зону зажигательными снарядами. Российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ в Высоком, в то время как украинские силы нанесли удар по центру Алешков. Информации о пострадавших нет.

Запорожское направление:

На этом фронте без значительных изменений. Российские войска стараются осложнить положение украинских сил севернее Работино.

Северское направление:

Сообщается, что российские войска подняли флаг на западной окраине Спорного и продолжают расширять фронт в западном направлении.

Краснолиманский участок:

Идут локальные бои в районах Невского, Грековки, Макеевки и Терны. Линия фронта остается без изменений.

Купянское направление:

Российские войска продвинулись на 1 км к Песчаному, также наблюдается тактическое улучшение позиций у Степной Новоселовки.

Удары по объектам инфраструктуры:

Российские войска нанесли удары по объекту энергетической инфраструктуры в Сумской области, заводу в Сумах, аэродрому и базе НПЗ в Кременчуге. В Полтавской области уничтожен С-300. Были атакованы цели в порту Южный (Одесская обл.), а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. На аэродроме Мартыновка (Николаевская обл.) поврежден самолет.

Атаки ВСУ: Украинские силы 37 раз обстреляли Горловку, в результате чего один житель погиб, четверо ранены. Еще трое ранены в Херсонской области.

Атаки ВСУ в Черноморском регионе:

Ночью с пятницы на субботу украинские формирования атаковали беспилотниками нефтяную инфраструктуру в Краснодарском крае у побережья Азовского моря. ПВО работала в Ейске, Павловской, Ленинградской. Части обломков с боевой частью попали на территорию энергообъектов, но серьезного урона не нанесли. Это били вторые сутки подряд, когда ВСУ атакуют прибрежные зоны Азовского моря. Ранее целью стал Приморско-Ахтарск. Запущено 20 беспилотников, из которых один попал в подстанцию, вызвав проблемы со светом. Позже ВСУ выпустили три противокорабельные ракеты «Нептун», две из которых сбиты, одна попала в жилой дом.

Карта боевых действий СВО 07.07.24 сегодня, онлайн

По данным портала LostArmour.info;

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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