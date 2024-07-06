Карта СВО. Авдеевское (Покровское) направление — последние новости сегодня. Сводка СВО. Сегодня, 6 июля 2024 года, российские войска продолжают наступательные действия на нескольких ключевых направлениях Специальной Военной Операции (СВО). Наиболее значительные события разворачиваются на Южнодонецком, Авдеевском, Александро-Калиновском, Кураховском и Харьковском направлениях. Несмотря на активное сопротивление ВСУ, российские войска демонстрируют прогресс на ряде участков. Подтвержденные данные украинской стороны помогают составить объективную картину текущих боевых действий и вывести единую, достоверную сводку событий на фронтах и направлениях СВО.

Авдеевское направление. Обстановка на 6.07.24 (сегодня)

На Авдеевском направлении российские войска продолжают активные наступательные действия. Зафиксированы значительные продвижения в ряде населенных пунктов, что подтверждается как российскими, так и украинскими источниками. Юго-западнее посёлка Восход ВС РФ продвинулись вдоль лесополос в направлении западной части Новосёловки Первой с целью удара по логистике последнего. В Евгеновке и под Яснобродовкой сохраняется высокий темп боевых действий.

Новоселовка Первая Российские силы подошли к окраинам Новоселовки Первой, заняв выгодные позиции для дальнейших наступлений. Продвижение войск проходит как вдоль трассы О0542, так и по полям к трассе С0518107. Это направление является стратегически важным для дальнейшего развития наступательных действий.

Сокол и Евгеновка В Соколе российские войска сумели закрепиться на его территории, что подтверждают как российские, так и украинские источники, включая Генштаб ВСУ, который признал потерю этого населенного пункта. В Евгеновке российские войска ведут бои за полный контроль над селом, взяв его в клещи. В восточной части Евгеновки идут ожесточенные столкновения, что создает угрозу для украинских позиций в соседних районах.

Восточная часть Восхода также стала местом активных боевых действий. Противник активно контратакует, используя беспилотники для разведки и ударов.

Новоалександровка и Воздвиженка В районе Новоалександровки российские войска пробивают оборону противника в направлении Воздвиженки вдоль трассы С050906 и Лозоватского через поля и лесополосы. Хотя о штурме Воздвиженки говорить пока рано, определенные успехи на подступах к этому населенному пункту уже достигнуты.

Яснобродовка и Карловское водохранилище В районе Яснобродовки и Карловского водохранилища российские войска расширили зону контроля. Украинские источники подтверждают активные действия ВС РФ, которые привели к значительным изменениям на фронте.

Прогресс Сообщается, что российские силы продвигаются к Прогрессу, практически выровняв фронт по линии Уманское-Новоселовка Первая-Евгеновка-Новоалександровка. Это позволяет создать угрозу для украинских позиций и укрепить контроль над стратегически важными пунктами.

Уманское В районе Уманского также наблюдаются активные боевые действия. Российские войска успешно продвигаются, стремясь закрепиться и расширить свои позиции.

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Торецкое направление в последние недели стало ареной интенсивных боевых действий и значительных успехов российских войск. В этом районе наблюдаются как тактические успехи, так и применение новых технологий и тактик, что позволяет эффективно нейтрализовать украинскую оборону.

В юго-восточной части посёлка Дружба российские войска закрепляются вдоль улиц Полевая и Садовая. Продвижение в глубину составило до 400 метров. В Нью-Йорке наши подразделения закрепились вдоль улицы Железная на участке шириной до 1.55 км на глубину до 800 метров.

Российские войска активно используют дроны с нестандартными частотами для нарушения украинской логистики и уничтожения транспортных средств противника. Данные дроны оснащены двойными аккумуляторами, что значительно увеличивает их радиус действия, до 13-15 километров. Эти дроны запускаются с высоких позиций, таких как ретрансляторы или высотные здания, что позволяет им охватывать большие территории и наносить значительные потери украинским силам.

Применение дронов на уникальных частотах стало настоящей проблемой для украинских военных, так как их средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не настроены на этот диапазон. Российские силы устраивают своего рода «сафари» на украинские логистические маршруты, уничтожая десятки машин в сутки, что подтверждает успешность выбранной тактики.

Помимо применения дронов, российские войска продолжают активное наступление, стремясь укрепить свои позиции и продвинуться глубже в территорию противника. Интенсивные боевые действия ведутся на подступах к Торецку, с целью окружения и блокировки города. В ряде населенных пунктов российские силы уже достигли значительных успехов, что подтверждается как российскими, так и украинскими источниками.

Украинские военные специалисты признают, что не были готовы к такому развитию событий и испытывают значительные трудности в защите своей логистики. Они пытаются адаптироваться, обучая экипажи и меняя антенны, однако это требует времени и ресурсов. Пока проблема наблюдается локально, в районе Очеретино, но есть опасения, что российские силы быстро начнут применять эту тактику по всей линии фронта.

Южнодонецкое направление

На Южнодонецком направлении российские войска продолжают наращивать свои успехи, продвигаясь вперед на нескольких участках фронта.

Георгиевка и Максимильяновка

К западу от Георгиевки продолжаются ожесточенные бои на восточной окраине Максимильяновки и в лесополосах к югу в окрестностях трассы Н-15. Южнее, в районе Победы, подразделения ВС РФ провели несколько локальных атак, заняв прилегающие к селу лесополосы.

Константиновка

На юго-восточных окраинах Константиновки также идут бои. Штурмовые группы ВС РФ заходили на территорию населенного пункта, однако подтвердить их закрепление там затруднительно ввиду отсутствия объективного контроля.

Балка Икряная

Прояснилась обстановка в районе балок Икряная и Широкая, а также железной дороги: за несколько недель российские войска смогли существенно продвинуться, заняв несколько крупных опорных пунктов ВСУ. Атаки продолжаются, и продвижение в сторону трассы Т-05-24 может быть еще больше. Противник регулярно предпринимает контратаки, включая использование бронетехники.

Угледар

В районе Угледара масштабных действий не фиксируется, однако в Сети вновь начали появляться кадры ударов по высоткам в занятом противником городе.

Кураховское направление

В Красногоровке российские войска продвинулись на 300 метров за улицу Нахимова. В центре и восточной части города также идут бои, ВС РФ охватывают в полукольцо вражеский гарнизон. У Константиновки продолжается работа «Солнцепеком» по восточной части села, уничтожены склад боеприпасов и артиллерийское орудие противника.

Александро-Калиновское направление

Дружба

В районе Дружбы российские войска не углублялись в городскую застройку, а двинулись на север от станции Магдалиновка вдоль Садовой улицы. Российские подразделения заняли часть зданий на улице.

Кирово и Артемово

На восточных окраинах Кирово (Пивничное) пока штурмовых действий со стороны ВС РФ не наблюдается. В Артемово и Кирово идут бои, ранее российские войска заняли дачи и квартал к востоку от улицы Железнодорожная и улицы Харьковской. В районе Новгородского российские штурмовые группы заняли территорию станции Железная и продвинулись на восток до кладбища.

Харьковское направление

На Липцевском участке противник ночью провел ряд контратакующих действий на Глубокое, но атаки были отражены. В ходе неудачного штурма ВСУ потеряли полсотни человек, несколько украинских солдат взяты в плен.

Херсонское направление

На правом берегу уничтожен штаб противника. ВСУ использует дроны для минирования позиций и дорог, активизируется работа ствольной артиллерии.

Запорожское направление

Активных боевых действий нет, ВС РФ продолжают выполнять поставленные задачи. Противник активно использует дроны для минирования позиций и ведет воздушную разведку.

По данным портала LostArmour.info;

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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