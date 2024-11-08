Оперативная сводка СВО. Ситуация на 08.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Российские войска продолжают развивать наступление на ряде направлений, добиваясь укрепления позиций и успехов на ключевых участках. На Угледарском направлении было освобождено несколько сёл, в том числе Максимовка и Антоновка, что позволило продвинуться к позициям у реки Сухие Ялы. На Кураховском фронте российские силы активно атакуют с северного берега водохранилища, укрепляя свои позиции и поднимая российский флаг над Степановкой.
На Запорожском направлении боевые действия продолжаются вдоль лесополос в районе Нестерянки, где российские войска движутся на север. В Донецкой области идут ожесточённые сражения в городской черте Торецкой агломерации, где ВСУ оказывают активное сопротивление, хотя существенных изменений позиций нет.
К югу от Елизаветовки российские части продвигаются в лесополосах, приближаясь к Весёлому Гаю, откуда до южных границ села остаётся менее 3,5 километра. На Краснолиманском направлении штурмовые отряды продолжают атаковать Терны, хотя плотная оборона ВСУ замедляет наступательные темпы.
На ряде направлений сохраняется позиционный характер боёв, особенно на Херсонском и Харьковском участках, где обе стороны активно используют артиллерию и дроны. Российские подразделения продолжают поиск слабых мест в украинской обороне, уделяя особое внимание разрушению инфраструктуры управления беспилотниками и наблюдательными пунктами.
Используй удобное оглавление:
- 1 Сводка СВО — Кураховское направление
- 2 Штурм Солнцевки и угроза для Кураховского водохранилища
- 3 Угроза перекрытия транспортных путей
- 4 Ясная Поляна — Константиновка (Угледарское направление)
- 5 Контратаки противника
- 6 Селидово-Кураховское (Покровское) направление
- 7 Часов Ярское направление
- 8 Купянское направление — Сводка СВО
- 9 Краснолиманское направление
- 10 Запорожский фронт
- 11 Сводка СВО — Торецк
- 12 Сводка СВО — Курская область
- 13 Суджанский район:
- 14 Глушковский район:
- 15 Кореневский район:
- 16 Что говорит противник:
- 17 Северское направление
- 18 Сводка СВО. Харьковское направление
- 19 Карта боевых действий СВО — 08.11.24 сегодня, онлайн. Сводка СВО
Сводка СВО — Кураховское направление
Российские войска активно продолжают наступление на Кураховском направлении, демонстрируя существенный тактический успех в ряде населённых пунктов. Недавно освобождённый населённый пункт Кременная Балка и продвижение в окрестностях Степановки создают благоприятные условия для усиления давления на позиции противника. Завязались бои за Ильинку, где отмечается упорное сопротивление украинских сил, но российские подразделения продвигаются, используя как огневую поддержку, так и плотное взаимодействие различных родов войск.
В районе Курахово российские силы развивают наступление с нескольких направлений: северного, южного и юго-западного. Тактические успехи российских войск зафиксированы в Григоровке, что расположена к северо-западу от Вишневого. Позиции ВСУ здесь находятся под давлением, и российские войска пытаются закрепиться на важных высотах, контролируя ключевые пути сообщения. В Дзержинске продолжаются городские бои, что также оказывает серьёзное давление на украинские гарнизоны.
Штурм Солнцевки и угроза для Кураховского водохранилища
Российские силы достигли окраин Солнцевки и начали штурм этого населённого пункта, находящегося на ключевом маршруте к Старым Тернам. Взятие Солнцевки позволит России контролировать дорогу к стратегической дамбе Кураховского водохранилища, что может сыграть решающую роль в дальнейших операциях в районе Курахово. С потерей Солнцевки ВСУ теряют один из важных опорных пунктов, открывая путь к возможному окружению их позиций.
Южнее Солнцевки ожесточённые бои продолжаются в Берестках, где российские части сумели продвинуться к железнодорожному полотну и закрепиться в северной части села. Захват железной дороги усложняет передвижение украинских сил и даёт дополнительные возможности российским войскам для контроля важных маршрутов снабжения. По данным источников с украинской стороны, ВСУ ощущают серьёзное давление в этом районе, что вынуждает их удерживать укрепления с большими потерями.
Угроза перекрытия транспортных путей
Контроль над дорогами, ведущими к Курахово с севера, всё больше переходит к российским силам, что потенциально может отрезать украинские силы от снабжения. В настоящее время у ВСУ остаётся единственный безопасный маршрут для снабжения — дорога на Запорожье, проходящая южнее реки. Однако в случае дальнейшего продвижения российской стороны этот маршрут также может быть перехвачен, что создаст серьёзные проблемы для украинской обороны на данном направлении.
Ясная Поляна — Константиновка (Угледарское направление)
Южнее Курахово бои продолжаются с особой интенсивностью, причем российские силы демонстрируют значительные успехи на нескольких участках, а также предпринимают стратегические меры для укрепления флангов с целью окружения и изоляции позиций противника в районе Курахово. Боевые действия активно ведутся в районе Богоявленки и Максимовки, где ВС РФ пытаются расширить контроль и добиться закрепления на занятой территории. В Антоновке российские подразделения овладели более половиной населённого пункта, что создаёт устойчивый плацдарм для продолжения атак.
Севернее Ясной Поляны и восточнее Максимовки российские войска продвинулись вдоль балки Шулича, а также через лесопосадки, расширив фронт на участке шириной 6,3 км и углубившись на два километра. Подразделения продолжили накаты в западном и северном направлениях, закрепляя позиции на новых рубежах. Это продвижение позволяет российским силам сократить возможности противника по использованию естественных укрытий и укреплений.
Контратаки противника
Северо-западнее российских позиций противник предпринял попытку контрудара из района Большой Новосёлки в направлении Шахтёрского. Атака была отбита, и российские части удержали свои позиции. Тем не менее, продвижение в сторону Разлива временно приостановлено. Кроме того, в направлении Сухих Ялов активных передвижений не было, хотя западные окраины Елизаветовки остаются под давлением российских частей. При этом российские силы продолжают уточнение линии фронта в районе Трудового, однако форсировать реку Сухие Ялы пока не удалось.
Юго-восточнее Курахово украинские силы начинают постепенный отход в направлении Дальнего, освобождая карман и оттягиваясь к более укреплённым позициям. Эти действия позволяют российским войскам усилить левый фланг для подготовки дальнейших действий на север. В ближайшее время ожидается развитие наступления в этом направлении, что может создать критическую угрозу для удержания противником позиций вокруг Кураховского водохранилища.
Селидово-Кураховское (Покровское) направление
На Покровском направлении российские войска достигли нового продвижения в районе Селидово и Новоалексеевки, что свидетельствует о расширении активности вдоль западных участков фронта. Основные действия группировки «Центр» разворачиваются в междуречье рек Солёная и Волчья, где российские подразделения методично продвигаются на запад, расширяя зону контроля и создавая угрозу дальнейшему окружению для оборонительных рубежей противника.
После установления контроля над Новоалексеевкой, российские силы начали наступление на юг, проходя по лесополосам на расстояние до двух километров, а также усилили давление северо-западнее Алексеевки, где развернулись бои за соседний населенный пункт Юрьевка. Этот манёвр позволил продвинуться фронту до 15 километров в ширину и на глубину до двух километров. Широкий охват и маневренные действия позволили организовать несколько ударных направлений, заставляя противника расходовать силы и пытаться стабилизировать позиции, что существенно ослабляет их боеспособность на ключевых участках.
Группировка «Центр» применила тактику многовекторных атак, чередуя направления основных усилий для дезориентации украинских сил. Российские части демонстрировали намерение продвинуться на север, в направлении Покровска, концентрируя внимание противника на районе Лысовки, где украинские силы начали сосредоточение резервов. Однако российское командование быстро изменило направление, перенеся удары южнее и добившись значительных успехов у Селидово и Новогродовки. Этот маневр, вероятно, был направлен на обход наиболее укрепленных позиций и разрыв линий снабжения противника.
Часов Ярское направление
Сводка СВО. На Часовоярском направлении российские подразделения укрепляют позиции на флангах, особенно на окраинах города. Бои в Часовом Яре идут в основном позиционно, обе стороны фиксируют укрепление рубежей и интенсивный обмен артиллерийским огнём.
Купянское направление — Сводка СВО
После освобождения Первомайского закипели бои за Копанки. Противник стремится удержать линии обороны, однако российские части наступают в направлении Зелёного Гая и окраин Лозовой. Бои также идут за расширение зоны контроля вдоль реки, обеспечивая условия для наступления на Боровую и Купянск-Узловой. В Кучеровке отмечается частичное продвижение, также были отражены две контратаки ВСУ на окраинах Петропавловки.
Российские подразделения ведут наступательные действия в районе Колесниковки и продолжают закрепляться в лесных массивах западнее населенного пункта. Продвижение на данном участке ограничено из-за плотных лесных массивов, но российские силы продолжают удерживать под контролем важные рубежи.
Есть продвижение юго-западнее Вишневого в сторону Боровой, постепенно усиливая давление на украинские силы. На востоке от Лозовой российские войска продавливают оборону ВСУ, создавая условия для окружения в тактическом масштабе. Активные штурмовые действия продолжаются также в районе Копанков и Загрызово, где российские части продолжают наращивать усилия, ослабляя противостоящие украинские позиции.
Краснолиманское направление
Сводка СВО. На Краснолиманском участке продолжается борьба за Терны. Российские подразделения медленно продвигаются, но встречают серьёзное сопротивление. ВСУ смогли создать мощную систему опорных пунктов и огневых позиций, что затрудняет манёвры и ограничивает темпы наступления. Преодоление этих рубежей требует значительных ресурсов, но российская сторона сохраняет контроль над стратегическими высотами.
Краснолиманское направление. 08.11.24. Карта СВО
Запорожский фронт
В Запорожье продолжаются позиционные бои с интенсивным применением артиллерии и дронов. В районе Нестерянки российские подразделения двигаются на север, продвигаясь вдоль лесополосы. Этот участок остаётся стабильно напряжённым, но без существенных изменений линий фронта. Дроны и артиллерия активно работают, укрепляя оборонительные позиции.
Сводка СВО — Торецк
На Торецком участке сохраняется высокая интенсивность боевых действий, но продвижения российской армии за последние сутки не зафиксировано. Бои в городской черте продолжаются в основном позиционно, особенно активные столкновения отмечены в районе Щербинки. Этот район остаётся под контролем обеих сторон с частыми обменами огнём, но без значительного изменения позиций.
Сводка СВО — Курская область
Суджанский район:
В Суджанском районе российские войска продолжают вести атаки на несколько направлений, что вынуждает ВСУ использовать элитные подразделения спецназа для удержания стратегически важных позиций. В условиях сложной погоды противник пытается вывести на огневые рубежи свои боевые машины и танки, используя возможность выхода на прямую огневую позицию, но эта тактика приводит к значительным потерям. Российские войска продолжают наносить удары, стабильно снижая возможности украинской армии для манёвров и наступления. ВСУ приходится держать оборону, прибегая к ротации ослабленных подразделений и пытаясь сдерживать российское наступление за счёт усиления линий огня.
Поддержка ВСУ в этом районе включает ночное минирование подходов и использование бронемашин для перекрытия возможных путей атаки российских войск. Спецподразделения противника, задействованные для удержания позиций, сталкиваются с недостаточной мотивацией личного состава и истощённостью резервов, что снижает их общую эффективность. Российские авиаудары и артиллерийские обстрелы также усиливаются, делая положение ВСУ крайне нестабильным.
Глушковский район:
Глушковский район также остаётся под вниманием российских войск, которые продолжают развивать давление на противника. Здесь в последние сутки наблюдалась активность противника, который предпринял ряд атак из района Свердликово в направлении Зелёного Шляха, а также из Ольгинского леса, пытаясь воспользоваться плохими погодными условиями для прорыва на наших позициях. Однако атаки были успешно отражены, и российские войска сохранили контроль над территорией. Нелётная погода позволила противнику вывести в этот район несколько бронемашин с десантом и боекомплектом, что позволило украинским войскам активизировать действия на этом направлении. К настоящему моменту попытки ВСУ закрепиться в районе Погребки также закончились безуспешно.
Российская сторона продолжает проводить разведку боем и маневрировать силами для выявления слабых участков в обороне противника. Недавний прорыв на окраины Погребок подтвердил эффективность выбранной тактики, что вынудило противника провести значительное число манёвров с целью восстановления контроля. Контратаки украинских сил, которые противник организует в Глушковском районе, ведутся с огневой поддержкой, используя 120-мм миномёты и автоматические гранатомёты МК19. Также активно применяются агродроны типа «Баба Яга» для минирования подступов, а вдоль маршрутов движения российских подразделений регулярно дежурят вражеские FPV-дроны, что создаёт дополнительные сложности для снабжения и ротации российских войск.
Кореневский район:
На этом участке фронта, особенно в районах Дарьино, Зеленый Шлях и Малая Локня, российские подразделения активно продвигаются, нанося ощутимые удары по подразделениям противника. Недавние освобождения населённых пунктов Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина свидетельствуют о том, что российские войска постепенно усиливают своё присутствие в регионе, закрепляя новые линии обороны. Одновременно с наземными атаками продолжаются интенсивные авиаудары: удары бомбами ФАБ-3000 привели к зачистке почти квадратного километра, где, по предварительным данным, уничтожены командный пункт ВСУ, склад боеприпасов и несколько единиц бронетехники.
Несмотря на все усилия украинской стороны стабилизировать ситуацию, введение дополнительных резервов пока не приносит ощутимых результатов. Российские силы продолжают методично уничтожать технику противника, включая такие образцы, как БМП «Мардер» и «Брэдли», что значительно снижает боеспособность ВСУ. Потери противника на этом участке оцениваются примерно в 20 человек ежедневно, что, учитывая низкий уровень подготовки нового пополнения ВСУ, подрывает общую боеготовность украинских подразделений.
Что говорит противник:
На фоне усиливающихся боевых действий в украинской прессе появляются сообщения о первых стычках украинских военных с северокорейскими солдатами, прибывшими на помощь российским силам. По данным украинского министра обороны Умерова, эти столкновения носили ограниченный характер и сопровождались потерями со стороны северокорейцев, которые, по заявлениям Умерова, якобы замаскированы под российских бурятов.
Украинская сторона, по-видимому, считает, что участие северокорейских сил становится реальностью, что, как предполагается, открывает «новую страницу нестабильности в мире».
Северское направление
На Северском направлении российские войска проводят атаки в районе Белогоровки, однако, судя по данным, опубликованным украинской стороной, один из российских танковых батальонов был направлен на штурм без необходимой поддержки артиллерии и мотострелков. В результате атака оказалась неудачной, что привело к потерям в личном составе и технике. Кроме того, сложности с эвакуацией раненых усугубляют ситуацию. Это требует пересмотра стратегии и повышения координации сил на данном участке.
Сводка СВО. Харьковское направление
Сводка СВО. На Харьковском фронте бои носят позиционный характер, с применением артиллерии, дронов и авиации. Продвижений за последние сутки здесь не зафиксировано, однако, интенсивность боевых действий остаётся высокой, и обе стороны активно маневрируют для сохранения стратегических преимуществ.
Херсонское направление
На Херсонском направлении российские подразделения продолжают искать уязвимые места в украинской обороне, фокусируясь на пунктах управления дронами и наблюдательных постах. ВСУ нанесли 42 артиллерийских удара по позициям на левом берегу Днепра, однако существенных изменений на этом участке за последние сутки не зафиксировано. Акцент российской стороны здесь остаётся на разрушении инфраструктуры, связанной с разведкой и корректировкой огня украинских сил.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35298 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных 50комплексов, 19063 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17368 орудий полевой артиллерии и минометов, 28010 единиц специальной военной автомобильной техники.
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По данным портала LostArmour.info;
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