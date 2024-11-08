Сводка СВО. На Часовоярском направлении российские подразделения укрепляют позиции на флангах, особенно на окраинах города. Бои в Часовом Яре идут в основном позиционно, обе стороны фиксируют укрепление рубежей и интенсивный обмен артиллерийским огнём.

Купянское направление — Сводка СВО

После освобождения Первомайского закипели бои за Копанки. Противник стремится удержать линии обороны, однако российские части наступают в направлении Зелёного Гая и окраин Лозовой. Бои также идут за расширение зоны контроля вдоль реки, обеспечивая условия для наступления на Боровую и Купянск-Узловой. В Кучеровке отмечается частичное продвижение, также были отражены две контратаки ВСУ на окраинах Петропавловки.

Российские подразделения ведут наступательные действия в районе Колесниковки и продолжают закрепляться в лесных массивах западнее населенного пункта. Продвижение на данном участке ограничено из-за плотных лесных массивов, но российские силы продолжают удерживать под контролем важные рубежи.

Есть продвижение юго-западнее Вишневого в сторону Боровой, постепенно усиливая давление на украинские силы. На востоке от Лозовой российские войска продавливают оборону ВСУ, создавая условия для окружения в тактическом масштабе. Активные штурмовые действия продолжаются также в районе Копанков и Загрызово, где российские части продолжают наращивать усилия, ослабляя противостоящие украинские позиции.

Краснолиманское направление

Сводка СВО. На Краснолиманском участке продолжается борьба за Терны. Российские подразделения медленно продвигаются, но встречают серьёзное сопротивление. ВСУ смогли создать мощную систему опорных пунктов и огневых позиций, что затрудняет манёвры и ограничивает темпы наступления. Преодоление этих рубежей требует значительных ресурсов, но российская сторона сохраняет контроль над стратегическими высотами.

0 x Если у ВАС есть информация по Краснолиманскому направлению, поделитесь ею в комментариях Внимание!

Краснолиманское направление. 08.11.24. Карта СВО

Запорожский фронт

В Запорожье продолжаются позиционные бои с интенсивным применением артиллерии и дронов. В районе Нестерянки российские подразделения двигаются на север, продвигаясь вдоль лесополосы. Этот участок остаётся стабильно напряжённым, но без существенных изменений линий фронта. Дроны и артиллерия активно работают, укрепляя оборонительные позиции.

Сводка СВО — Торецк

На Торецком участке сохраняется высокая интенсивность боевых действий, но продвижения российской армии за последние сутки не зафиксировано. Бои в городской черте продолжаются в основном позиционно, особенно активные столкновения отмечены в районе Щербинки. Этот район остаётся под контролем обеих сторон с частыми обменами огнём, но без значительного изменения позиций.

Сводка СВО — Курская область

Суджанский район:

В Суджанском районе российские войска продолжают вести атаки на несколько направлений, что вынуждает ВСУ использовать элитные подразделения спецназа для удержания стратегически важных позиций. В условиях сложной погоды противник пытается вывести на огневые рубежи свои боевые машины и танки, используя возможность выхода на прямую огневую позицию, но эта тактика приводит к значительным потерям. Российские войска продолжают наносить удары, стабильно снижая возможности украинской армии для манёвров и наступления. ВСУ приходится держать оборону, прибегая к ротации ослабленных подразделений и пытаясь сдерживать российское наступление за счёт усиления линий огня.

Поддержка ВСУ в этом районе включает ночное минирование подходов и использование бронемашин для перекрытия возможных путей атаки российских войск. Спецподразделения противника, задействованные для удержания позиций, сталкиваются с недостаточной мотивацией личного состава и истощённостью резервов, что снижает их общую эффективность. Российские авиаудары и артиллерийские обстрелы также усиливаются, делая положение ВСУ крайне нестабильным.

Глушковский район:

Глушковский район также остаётся под вниманием российских войск, которые продолжают развивать давление на противника. Здесь в последние сутки наблюдалась активность противника, который предпринял ряд атак из района Свердликово в направлении Зелёного Шляха, а также из Ольгинского леса, пытаясь воспользоваться плохими погодными условиями для прорыва на наших позициях. Однако атаки были успешно отражены, и российские войска сохранили контроль над территорией. Нелётная погода позволила противнику вывести в этот район несколько бронемашин с десантом и боекомплектом, что позволило украинским войскам активизировать действия на этом направлении. К настоящему моменту попытки ВСУ закрепиться в районе Погребки также закончились безуспешно.

Российская сторона продолжает проводить разведку боем и маневрировать силами для выявления слабых участков в обороне противника. Недавний прорыв на окраины Погребок подтвердил эффективность выбранной тактики, что вынудило противника провести значительное число манёвров с целью восстановления контроля. Контратаки украинских сил, которые противник организует в Глушковском районе, ведутся с огневой поддержкой, используя 120-мм миномёты и автоматические гранатомёты МК19. Также активно применяются агродроны типа «Баба Яга» для минирования подступов, а вдоль маршрутов движения российских подразделений регулярно дежурят вражеские FPV-дроны, что создаёт дополнительные сложности для снабжения и ротации российских войск.

Кореневский район:

На этом участке фронта, особенно в районах Дарьино, Зеленый Шлях и Малая Локня, российские подразделения активно продвигаются, нанося ощутимые удары по подразделениям противника. Недавние освобождения населённых пунктов Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина свидетельствуют о том, что российские войска постепенно усиливают своё присутствие в регионе, закрепляя новые линии обороны. Одновременно с наземными атаками продолжаются интенсивные авиаудары: удары бомбами ФАБ-3000 привели к зачистке почти квадратного километра, где, по предварительным данным, уничтожены командный пункт ВСУ, склад боеприпасов и несколько единиц бронетехники.

Несмотря на все усилия украинской стороны стабилизировать ситуацию, введение дополнительных резервов пока не приносит ощутимых результатов. Российские силы продолжают методично уничтожать технику противника, включая такие образцы, как БМП «Мардер» и «Брэдли», что значительно снижает боеспособность ВСУ. Потери противника на этом участке оцениваются примерно в 20 человек ежедневно, что, учитывая низкий уровень подготовки нового пополнения ВСУ, подрывает общую боеготовность украинских подразделений.

Что говорит противник:

На фоне усиливающихся боевых действий в украинской прессе появляются сообщения о первых стычках украинских военных с северокорейскими солдатами, прибывшими на помощь российским силам. По данным украинского министра обороны Умерова, эти столкновения носили ограниченный характер и сопровождались потерями со стороны северокорейцев, которые, по заявлениям Умерова, якобы замаскированы под российских бурятов.

0 x Если у ВАС есть информация по Курскому направлению, поделитесь ею в комментариях Ситуация с участием северокорейских сил активно обсуждается в интернете, где появился мем «Северные корейцы Шредингера», указывающий на неопределённость в вопросе их присутствия.

Украинская сторона, по-видимому, считает, что участие северокорейских сил становится реальностью, что, как предполагается, открывает «новую страницу нестабильности в мире».

Северское направление

На Северском направлении российские войска проводят атаки в районе Белогоровки, однако, судя по данным, опубликованным украинской стороной, один из российских танковых батальонов был направлен на штурм без необходимой поддержки артиллерии и мотострелков. В результате атака оказалась неудачной, что привело к потерям в личном составе и технике. Кроме того, сложности с эвакуацией раненых усугубляют ситуацию. Это требует пересмотра стратегии и повышения координации сил на данном участке.

Сводка СВО. Харьковское направление

Сводка СВО. На Харьковском фронте бои носят позиционный характер, с применением артиллерии, дронов и авиации. Продвижений за последние сутки здесь не зафиксировано, однако, интенсивность боевых действий остаётся высокой, и обе стороны активно маневрируют для сохранения стратегических преимуществ.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские подразделения продолжают искать уязвимые места в украинской обороне, фокусируясь на пунктах управления дронами и наблюдательных постах. ВСУ нанесли 42 артиллерийских удара по позициям на левом берегу Днепра, однако существенных изменений на этом участке за последние сутки не зафиксировано. Акцент российской стороны здесь остаётся на разрушении инфраструктуры, связанной с разведкой и корректировкой огня украинских сил.