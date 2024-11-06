На данный момент ВС РФ продолжают медленно, но уверенно продвигаться на всех ключевых участках Кураховского направления. Бои охватывают широкую полосу фронта, и, судя по последним успехам, российские войска могут продолжить наступление как на Курахово , так и на другие населенные пункты вдоль Сухих Ялов. Постепенное окружение города создаст угрозу для значительной группировки ВСУ, удерживающей позиции на этом направлении, и позволит контролировать всё большее количество территорий в Донецкой Народной Республике .

Оперативная сводка СВО. Ситуация на 06.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Сегодняшние события на Кураховском направлении обозначают важные изменения в раскладе сил, когда ВС РФ продолжают сжимать кольцо вокруг Курахово , постепенно ослабляя возможности противника. Начало наступательной операции на этом участке было положено ещё в конце октября, и с тех пор российские подразделения смогли добиться значительных успехов, освободив несколько населённых пунктов и стабильно продвигаясь как к северу, так и к востоку от города. Усиливающийся оперативный кризис на линии обороны ВСУ создаёт серьёзные угрозы для удерживаемых позиций и заставляет украинское командование срочно пересматривать стратегию обороны.

Положение на северном фланге

К северу от Курахово российские войска смогли расширить зону контроля, продвигаясь к западу от Вишневого. Это направление обеспечивает стратегическую возможность для дальнейшего давления на украинские позиции вдоль железной дороги, ведущей к Покровску. Российские подразделения провели высадку десанта в лесополосе неподалёку от Петровки и Григоровки. Этот тактический манёвр позволяет вести разведывательные и ударные операции, дезорганизуя украинские силы, сосредоточенные на обороне близлежащих населённых пунктов.

Южнее, после продолжительных боев за Новодмитровку, российские штурмовые группы смогли установить контроль над большей частью населённого пункта. В западной части села продолжаются ожесточённые столкновения, украинские войска всё ещё имеют возможность вести огонь по позициям ВС РФ с помощью танков и других видов тяжёлой техники.

Освобождение Кураховки и Волченки: важные рубежи

Юго-восточнее, подразделения 114-й мотострелковой бригады завершили освобождение Кураховки, символом чего стало водружение российского флага на одном из зданий в центре населённого пункта. Полный контроль над территорией позволил обезопасить важный террикон Кураховской ЦОФ, ранее использовавшийся ВСУ как наблюдательный пункт и огневая позиция.

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Вчера российские войска также отметили своё присутствие юго-западнее Кураховки, установив флаг на западной окраине Волченки. Эта тактическая победа открывает возможность для дальнейшего продвижения к линии обороны ВСУ в районе Степановки, Ильинки и Берестков. На текущий момент поступают неподтверждённые данные о заходе российских штурмовых групп в Берестки, однако, несмотря на распространение информации в украинских медиа, объективных подтверждений пока не поступало. Вероятно, подобные сообщения распространяются для создания антикризисного настроя, что уже наблюдалось на других направлениях.

Сводка СВО — Зачистка «кармана» на Южнодонецком направлении

Сегодня также были подтверждены успехи ВС РФ на Южнодонецком направлении, где продолжается активная зачистка участка фронта между Богоявленкой и Новоукраинкой. На восточном фланге российские штурмовые группы освободили Катериновку и приступили к штурму позиций ВСУ в Елизаветовке, что подтверждается объективными кадрами с поля боя. Продолжающиеся бои в Антоновке, расположенной на противоположном берегу реки Сухие Ялы, свидетельствуют о намерении российских подразделений расширить контроль над этим районом. Здесь российские войска заняли несколько стратегически важных позиций, включая улицы Степовую и Гагарина, взяв в плен несколько украинских военнослужащих. На данный момент под контролем российских войск находится примерно треть села.

К юго-западу от Новоукраинки появилась информация о зачистке «кармана», что позволило российским силам спокойно перемещаться по трассе С051133. Одновременно, ВС РФ предприняли попытки атаковать трассу О0510 с урочища Константинопольская дача, на что также указывают опубликованные видеокадры. Захват данной трассы станет важным шагом на пути к окружению украинских подразделений на правом берегу реки Сухие Ялы.

Стратегическое значение боев за Раздольное

После активных боев за Раздольное российские войска наметили себе следующую цель: захват значимой дороги, соединяющей Великую Новоселку с Курахово и Запорожьем. При её успешном захвате и продвижении к так называемой «дороге жизни» ВС РФ смогут перерезать важные линии снабжения, критичные для украинских частей в этом секторе фронта. Позиции противника на данной трассе уязвимы, так как между Разливом и Раздольным отсутствуют значимые укрепления и населённые пункты, что создает предпосылки для более интенсивного наступления.

На севере продолжаются бои в окрестностях Трудового и Успеновки, где штурмовые подразделения выбили украинские войска и закрепляются на новых позициях. В Антоновке и Елизаветовке идут ожесточённые столкновения, отмечая непрекращающееся давление на украинские позиции в этой части фронта.

Оперативная ситуация и реакция украинской стороны

На фоне постепенного расширения зоны контроля российских войск наблюдается заметное снижение интенсивности обстрелов Донецка. По данным СЦКК, в последние два дня украинские силы не вели огонь по городу, что, вероятно, связано с отводом их позиций в более безопасные зоны. Это свидетельствует о том, что наступление российских войск вынудило украинские артиллерийские расчёты покинуть позиции у Курахово, ранее использовавшиеся для обстрела Донецка, и переместиться на удаление от передовой линии.

Украинские СМИ и аналитики демонстрируют противоречивые настроения, от панических прогнозов до осуждения действий собственного командования, особенно на фоне возросшего числа поражений. В информационных источниках ВСУ регулярно распространяется преувеличенная информация о продвижениях российских войск с целью вызвать общественный резонанс и психологически подготовить к возможным потерям на фронте.