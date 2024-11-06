Используй удобное оглавление:
- 1 Положение на северном фланге
- 2 Освобождение Кураховки и Волченки: важные рубежи
- 3 Сводка СВО — Зачистка «кармана» на Южнодонецком направлении
- 4 Стратегическое значение боев за Раздольное
- 5 Оперативная ситуация и реакция украинской стороны
- 6 Карта боевых действий СВО — 06.11.24 сегодня, онлайн. Сводка СВО
Положение на северном фланге
К северу от Курахово российские войска смогли расширить зону контроля, продвигаясь к западу от Вишневого. Это направление обеспечивает стратегическую возможность для дальнейшего давления на украинские позиции вдоль железной дороги, ведущей к Покровску. Российские подразделения провели высадку десанта в лесополосе неподалёку от Петровки и Григоровки. Этот тактический манёвр позволяет вести разведывательные и ударные операции, дезорганизуя украинские силы, сосредоточенные на обороне близлежащих населённых пунктов.
Южнее, после продолжительных боев за Новодмитровку, российские штурмовые группы смогли установить контроль над большей частью населённого пункта. В западной части села продолжаются ожесточённые столкновения, украинские войска всё ещё имеют возможность вести огонь по позициям ВС РФ с помощью танков и других видов тяжёлой техники.
Освобождение Кураховки и Волченки: важные рубежи
Юго-восточнее, подразделения 114-й мотострелковой бригады завершили освобождение Кураховки, символом чего стало водружение российского флага на одном из зданий в центре населённого пункта. Полный контроль над территорией позволил обезопасить важный террикон Кураховской ЦОФ, ранее использовавшийся ВСУ как наблюдательный пункт и огневая позиция.
Вчера российские войска также отметили своё присутствие юго-западнее Кураховки, установив флаг на западной окраине Волченки. Эта тактическая победа открывает возможность для дальнейшего продвижения к линии обороны ВСУ в районе Степановки, Ильинки и Берестков. На текущий момент поступают неподтверждённые данные о заходе российских штурмовых групп в Берестки, однако, несмотря на распространение информации в украинских медиа, объективных подтверждений пока не поступало. Вероятно, подобные сообщения распространяются для создания антикризисного настроя, что уже наблюдалось на других направлениях.
Сводка СВО — Зачистка «кармана» на Южнодонецком направлении
Сегодня также были подтверждены успехи ВС РФ на Южнодонецком направлении, где продолжается активная зачистка участка фронта между Богоявленкой и Новоукраинкой. На восточном фланге российские штурмовые группы освободили Катериновку и приступили к штурму позиций ВСУ в Елизаветовке, что подтверждается объективными кадрами с поля боя. Продолжающиеся бои в Антоновке, расположенной на противоположном берегу реки Сухие Ялы, свидетельствуют о намерении российских подразделений расширить контроль над этим районом. Здесь российские войска заняли несколько стратегически важных позиций, включая улицы Степовую и Гагарина, взяв в плен несколько украинских военнослужащих. На данный момент под контролем российских войск находится примерно треть села.
К юго-западу от Новоукраинки появилась информация о зачистке «кармана», что позволило российским силам спокойно перемещаться по трассе С051133. Одновременно, ВС РФ предприняли попытки атаковать трассу О0510 с урочища Константинопольская дача, на что также указывают опубликованные видеокадры. Захват данной трассы станет важным шагом на пути к окружению украинских подразделений на правом берегу реки Сухие Ялы.
Стратегическое значение боев за Раздольное
После активных боев за Раздольное российские войска наметили себе следующую цель: захват значимой дороги, соединяющей Великую Новоселку с Курахово и Запорожьем. При её успешном захвате и продвижении к так называемой «дороге жизни» ВС РФ смогут перерезать важные линии снабжения, критичные для украинских частей в этом секторе фронта. Позиции противника на данной трассе уязвимы, так как между Разливом и Раздольным отсутствуют значимые укрепления и населённые пункты, что создает предпосылки для более интенсивного наступления.
На севере продолжаются бои в окрестностях Трудового и Успеновки, где штурмовые подразделения выбили украинские войска и закрепляются на новых позициях. В Антоновке и Елизаветовке идут ожесточённые столкновения, отмечая непрекращающееся давление на украинские позиции в этой части фронта.
Оперативная ситуация и реакция украинской стороны
На фоне постепенного расширения зоны контроля российских войск наблюдается заметное снижение интенсивности обстрелов Донецка. По данным СЦКК, в последние два дня украинские силы не вели огонь по городу, что, вероятно, связано с отводом их позиций в более безопасные зоны. Это свидетельствует о том, что наступление российских войск вынудило украинские артиллерийские расчёты покинуть позиции у Курахово, ранее использовавшиеся для обстрела Донецка, и переместиться на удаление от передовой линии.
Украинские СМИ и аналитики демонстрируют противоречивые настроения, от панических прогнозов до осуждения действий собственного командования, особенно на фоне возросшего числа поражений. В информационных источниках ВСУ регулярно распространяется преувеличенная информация о продвижениях российских войск с целью вызвать общественный резонанс и психологически подготовить к возможным потерям на фронте.
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С тегами: СВО