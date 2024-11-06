Курская область. Обстановка на 06.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Сегодня ситуация на Курском направлении остаётся крайне напряжённой, с устойчивым ростом активности ВС РФ и попытками противника удержать контроль над приграничными районами. Российские войска демонстрируют последовательное продвижение, восстанавливая контроль над стратегически важными объектами. На фоне активных действий в Глушковском, Суджанском и Кореневском районах российские войска удерживают инициативу, проводя точечные удары по украинской бронетехнике и укреплениям. Сохраняется высокая активность и на приграничных участках, что делает регион Курской области одной из приоритетных зон для действий ВС РФ.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 06.11.24. Карта СВО

Суджанский район:

В Суджанском районе действия российских сил сосредоточены на уничтожении украинской бронетехники и укреплений с помощью ударных дронов и высокоточного вооружения. Беспилотные аппараты «Иноходец» снова показали высокую эффективность, зафиксировав уже тринадцатое успешное применение по технике ВСУ. Недавно в районе Никольского беспилотник уничтожил танк и боевую машину пехоты, нанеся серьёзный урон вражеской бронетехнике.

В населённом пункте Дарьино был поражён бронетранспортёр «Казак-7» с помощью дрона «Князь Вандал Новгородский», что также указывает на высокую мобильность и точность российских дронов. Дополнительно в Дарьино отмечены случаи мародёрства украинских сил, что служит ещё одним подтверждением непростого положения украинских подразделений в регионе.

Боевые действия также продолжаются в населённых пунктах Зелёный Шлях, Новоивановка, Толстый Луг и Плёхово, где российские силы ведут систематическую работу по сдерживанию противника.

Глушковский район:

В Глушковском районе российские войска закрепили позиции на линии государственной границы, вновь взяв под контроль участок к югу от Нового Пути. Подразделения ВС РФ начали активное восстановление минных заграждений, включая установку противотанковых «зубов дракона», ранее частично демонтированных украинскими силами для прохода техники. Важным элементом операции стала работа пехотных подразделений, которые, используя лесные массивы, пешим образом подошли к линии разграничения, минимизируя использование бронетехники. Это стратегическое решение позволило российским силам максимально снизить риск обнаружения и атак со стороны противника.

Отсутствие значительных украинских сил восточнее и западнее ближайших к селу лесополос подтверждает укрепление российской стороны. В дальнейшем российские подразделения продолжают зачистку прилегающих территорий, снижая вероятность усиления украинской группировки.

Кореневский район:

В Кореневском районе продолжаются ожесточённые бои на ключевых направлениях. Российские подразделения ведут активные действия вблизи Новоивановки и Нижнего Клина, удерживая свои позиции и не давая противнику продвинуться. Важными моментами стали успешные бои за Кремяное и урочище Ольговская Роща, что позволило российским силам укрепить позиции в районе и занять населённые пункты Ветрено, Жеболовка, Ольговка, Дуровка и большую часть Любимовки.

Также по непроверенным данным российские силы закрепились в Погребках, которые расположены у трассы Суджа-Льгов. Это может создать предпосылки для оттеснения противника с ключевой дороги от Малой Лобни к Зеленому Шляху, что даст дополнительное преимущество ВС РФ на данном направлении. Локальные бои продолжаются и в районе Махновки, на восточных подступах к Судже, что делает ситуацию здесь крайне важной для удержания российской обороны.

В Сумской области:

Сложная обстановка на фронте вынуждает ВСУ вводить в бой неполноценные резервы и усиливать свои силы на приграничных участках Курской области. Противник продолжает жаловаться на отсутствие должной ротации и эвакуации раненых, что становится поводом для массового дезертирства, так как даже бойцы с контузиями и лёгкими ранениями вынуждены оставаться на линии фронта. Поступает информация, что украинские подразделения пополняются военнослужащими, имеющими боевой опыт, что свидетельствует о намерении ВСУ удерживать позиции на данном участке, несмотря на высокие потери.

Российская сторона активно наносит удары по объектам инфраструктуры ВСУ в Сумской области. Регулярные ракетные удары приходятся по Сумам, где находятся хабы для украинской бронетехники и живой силы. В Ромнах снова был поражён объект энергетической инфраструктуры, что осложняет снабжение и перемещение украинских войск.

Что говорит противник:

На фоне усиливающихся боевых действий в украинской прессе появляются сообщения о первых стычках украинских военных с северокорейскими солдатами, прибывшими на помощь российским силам. По данным украинского министра обороны Умерова, эти столкновения носили ограниченный характер и сопровождались потерями со стороны северокорейцев, которые, по заявлениям Умерова, якобы замаскированы под российских бурятов.

Ситуация с участием северокорейских сил активно обсуждается в интернете, где появился мем «Северные корейцы Шредингера», указывающий на неопределённость в вопросе их присутствия.

x Если у ВАС есть информация по Курскому направлению, поделитесь ею в комментариях Украинская сторона, по-видимому, считает, что участие северокорейских сил становится реальностью, что, как предполагается, открывает «новую страницу нестабильности в мире».

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

Вооружённые силы Российской Федерации на Курском направлении продолжают активно вести наступательные действия против группировки ВСУ, вклинившейся на территорию области. Российские подразделения группы «Север» за последние сутки нанесли ощутимый удар по украинским формированиям в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. В ходе атак были поражены части 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также подразделения 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

Российские силы успешно отразили шесть контратак украинских формирований, направленных на Дарьино, Нижний Клин и Новоивановку, а также предотвратили наступательные действия ВСУ на Леонидово и Плёхово. Потери противника за сутки составили около 40 человек, были уничтожены одна боевая машина пехоты и две бронированные машины. Российская авиация и артиллерия также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Богдановка, Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Мартыновка, Никольский, Новый Путь, Свердликово и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактическая авиация, совместно с ракетными войсками, продолжила воздействовать по резервам ВСУ в Сумской области, включая такие населённые пункты, как Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень. За последние сутки потери противника составили более 200 военнослужащих, уничтожены одна боевая машина пехоты, четыре бронемашины, два миномёта и автомобиль. Также сообщается, что двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

За время боевых действий на Курском направлении общие потери ВСУ включают более 29 800 военнослужащих, 184 танка, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортёров, 1082 боевые бронированные машины, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства, 11 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 инженерных единиц техники, включая 13 ИМР и одну установку разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.