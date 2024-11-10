Сводка СВО по фронтам и направлениям на 10.11.24. Карта СВО

Оперативная сводка СВО. Ситуация на 10.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. На сегодняшний день обстановка на основных участках фронта остаётся динамичной и сложной, с нарастанием боевой активности на ряде направлений. В условиях возобновляющегося давления российские войска пытаются прорвать линии обороны ВСУ на стратегически важных направлениях, стремясь окружить и ликвидировать опорные пункты противника.
На Курском направлении российские войска активизировали наступательные действия в Суджанском районе. Продвижение к Малой Локне и боевые столкновения в Зелёном Шляхе создают предпосылки для окружения украинских подразделений. Успешное закрепление в районе Викторовки может завершить окружение войск ВСУ, ослабляя их позиции в этом районе. Одновременно активные действия фиксируются и на южных окраинах Погребков, где продвигаются российские бронегруппы.
В Лиманском направлении интенсивные боевые действия идут за населённые пункты Первомайское и Терны, где российские штурмовые группы продвигаются на ключевых рубежах. Локальные успехи в Тернах подрывают оборону противника на левом берегу реки Жеребец, где продолжаются ожесточенные бои за контроль над высотами и лесополосами.
Северское направление остаётся одним из наиболее напряжённых участков. Несмотря на стойкое сопротивление ВСУ в Белогоровке и Серебрянке, российские силы продолжают атаковать с применением тяжелых систем «Солнцепек». Этот район регулярно подвергается ударам артиллерии и авиации, что делает продвижение медленным, но настойчивым.
В Запорожье и Херсонской области сохраняется позиционная война, где российские силы ведут дистанционные бои, нанося удары по скоплениям техники и резервов ВСУ. На Купянском направлении зафиксировано продвижение на несколько километров к югу и северу от ключевых населенных пунктов, что формирует новые линии соприкосновения.
В целом, на всех направлениях российские войска ведут активные наступательные действия, концентрируя усилия на прорыве обороны противника в ключевых узлах сопротивления.
Используй удобное оглавление:
- 1 Сводка СВО — Кураховское направление — 10.11.24
- 2 Курская область на 10.11.24. Карта СВО
- 3 Суджанский район:
- 4 Глушковский район:
- 5 Кореневский район:
- 6 Селидово-Кураховское (Покровское) направление — 10.11.24
- 7 Краснолиманское направление — 10.11.24
- 8 Часов Ярское направление
- 9 Купянское направление — Сводка СВО
- 10 Запорожский фронт
- 11 Сводка СВО — Торецк
- 12 Северское направление
- 13 Сводка СВО. Харьковское направление
- 14 Карта боевых действий СВО — 10.11.24 сегодня, онлайн. Сводка СВО
Сводка СВО — Кураховское направление — 10.11.24
На Кураховском направлении российские силы продвигаются как с юга, так и с востока, что вынуждает украинские части усиливать оборону и запрашивать разрешение на отход. Особо тяжелые столкновения фиксируются в Старых Тернах, где российские части ведут активные штурмовые действия, стремясь закрепиться на подступах к трассе, соединяющей Запорожье и Курахово. В результате боев, российские войска постепенно выдвигаются на подступы к Ильинке и Солнцевке, где интенсивность сражений возрастает. Уже сейчас частично под контролем российской армии находятся ключевые участки трассы, что нарушает коммуникацию и снабжение украинских сил.
Основные боевые действия продолжаются на восточных подступах к Курахово. Российские войска ведут бои за Ильинку и продвигаются к Бересткам с целью захватить доступ к трассе на западе города. Сообщается о значительном успехе в районе Зари, где российским силам удалось взять под контроль часть населенного пункта. В целом бои за Курахово становятся все более напряженными, и город вскоре может оказаться в полуокружении. С южной стороны продолжаются наступательные операции в сторону Антоновки и Шахтёрского, где после прорыва российскими силами укрепрайона ВСУ разворачивается широкое наступление.
В восточном секторе боевые действия сосредоточены на подступах к балке Долгая и к дороге, ведущей из Максимильяновки к Дальнему. Здесь российские войска сражаются, чтобы разорвать координацию украинских групп и создать угрозу для всех путей снабжения, связывающих фронт и тыловые части ВСУ. В случае успешного захвата Дальнего снабжение украинских позиций в районе Курахово будет существенно затруднено, что приведет к ослаблению их боевых возможностей.
Севернее Курахово российские войска закрепились на ряде позиций, постепенно охватывая выступ с двух сторон. Продвижение к Дачному и Старым Тернам также позволяет сократить линию фронта и сконцентрировать усилия на подавлении украинских укреплений. Окружение Курахово сужает возможности для украинских войск, и остается лишь одна безопасная дорога южнее реки, ведущая на Запорожье.
Южно-Кураховский фронт
Продолжая наступление с юга, ВС РФ продвинулись в направлении Ясной Поляны и Максимовки, приближаясь к западным коммуникациям Курахово. В ходе успешных действий в этом секторе линия фронта выровнена вдоль лесных массивов и полей, что позволяет российским войскам более эффективно контролировать ключевые дороги и подходы к населенному пункту. На юге и востоке также продолжается интенсивное продвижение, особенно в районах к востоку от Богоявленки, что создает условия для окружения украинских сил в этом районе. Участок между Сухими Ялами и лесами Елизаветинского леса активно контролируется российскими подразделениями, пресекая передвижение противника.
Боевые столкновения в районе балки и лесополосы на востоке усиливаются: российские силы ведут наступательные действия, занимая удобные позиции для огневого воздействия на украинские укрепления. От Победы до Константиновки российские части продвинулись на участке шириной до 3,8 км и глубиной до 1,5 км, что позволяет улучшить контроль над фронтовыми линиями и расширить зону наступления.
К западу от Максимовки и Шахтёрского боевые действия носят локальный характер, однако плотность атак и высокая интенсивность огневых воздействий указывают на попытки российских войск стабилизировать линию соприкосновения, улучшая условия для последующего продвижения. Между Трудовым и Успеновкой продолжаются зачистки, и российские силы пытаются закрепиться на этих участках, расширяя контроль над прилегающими районами.
Курская область на 10.11.24. Карта СВО
После периода относительного затишья на Курском направлении российские войска возобновили наступательные действия в Суджанском районе, постепенно расширяя зону контроля и стремясь создать условия для окружения противника. В этом районе ведутся активные боевые операции с целью занять выгодные позиции и усилить давление на ВСУ. Российские войска восстанавливают контроль над участком государственной границы в районе Нового Пути, подтверждено размещение минных заграждений и установку «зубов дракона» для укрепления позиций. Ситуация на приграничье характеризуется высокой динамичностью, с чередованием участков контроля обеих сторон. Севернее трассы Зелёный Шлях-Малая Локня наблюдаются активные бои, и четкая линия фронта не установлена: отдельные позиции удерживаются круговой обороной российскими военными и ВСУ, которые находятся под постоянным давлением с обеих сторон.
Суджанский район:
В районе Суджанского выступа российские силы проводят наступление, стремясь «срезать» фронт вдоль реки Малая Локня. В сети появились кадры с бронетехникой, движущейся вдоль Орловки в южной части района, что подтверждает продвижение в направлении Старой Сорочины. Наступление развивается в сторону лесополос около Кругленького. При дальнейшем успехе и закреплении в Викторовке возможно окружение группировки ВСУ, находящейся западнее реки Малая Локня, что может привести к созданию локального «котла».
Также поступают сведения о локальных боестолкновениях у Мартыновки. На данном участке российская оперативно-тактическая авиация проводила бомбардировки позиций ВСУ. В районе Малой Локни удар БЛА «Ланцет» уничтожил украинскую САУ 2С22 «Богдана», что указывает на ослабление артиллерийских возможностей противника.
На участке Погребки российские силы провели разведку боем и вскоре, практически без сопротивления, продвинулись через населенный пункт. Колонна на бронетехнике прошла через Старую Сорочину и продолжает двигаться на юг, обходя Малую Локню с западной стороны. Этот маневр свидетельствует о возможной попытке окружить украинские силы, удерживающие позиции севернее трассы Зеленый Шлях — Малая Локня.
ВСУ вряд ли удастся быстро перебросить подкрепления, так как единственная дорога на Суджу находится под контролем российской армии, включая огневое и беспилотное прикрытие. Маневр может облегчить будущие бои за Малую Локню.
Глушковский район:
Подразделения ВС РФ укрепляют свои позиции на занятой территории, ведут разведку боем и массированно используют артиллерию для подавления огневых точек противника.
В последние дни украинские силы сосредотачивают бронетехнику и личный состав на подготовленных оборонительных рубежах, а также пытаются ответить контратаками. С их стороны фиксируется активное использование танков и пехоты для удержания позиций. В ряде случаев украинская сторона задействует резервы для попыток отбросить российские подразделения на исходные позиции.
Ночью ВС РФ нанесли баллистические удары по инфраструктурным объектам в Сумской области. По сообщениям, одной из целей была Сумская ТЭЦ, что привело к перебоям в электроснабжении города. Эти удары могли быть направлены на разрушение тыловых коммуникаций и подрыв логистических возможностей украинских войск в регионе.
Российская артиллерия активно работает по выявленным скоплениям противника, а авиация наносит удары по тыловым позициям ВСУ. В частности, российские летчики проводят атаки по узловым точкам снабжения, что ограничивает возможности украинских войск в своевременной доставке подкреплений. Насыщение линии фронта российскими БЛА позволяет фиксировать передвижения противника, а также оперативно корректировать артиллерийский огонь, что повышает точность ударов.
Кореневский район:
В Кореневском районе сохраняется напряженная обстановка: российские и украинские силы продолжают локальные боестолкновения в районе Зеленого Шляха и Новоивановки. Минобороны России сообщает об успешном отражении нескольких попыток атак ВСУ на этих рубежах, что свидетельствует о стабилизации линии фронта в данном районе.
В районе Дмитрюкова зафиксировано применение ВСУ макетов бронетехники, включая муляжи БМП, для введения в заблуждение российских сил. Один из таких макетов был уничтожен дроном с оптоволоконным управлением, что позволило благодаря высокому разрешению камеры выявить «подделку». Одновременно, на противоположном фланге, российские БПЛА нанесли удары по позициям украинских войск у Дарьино. Бои за этот участок продолжаются, и несмотря на значительное давление, ВСУ удерживают свои рубежи.
Украинские силы увеличивают плотность огня, используя танки для контратак по российским позициям. На видеозаписях, размещенных в сети, зафиксированы моменты таких танковых атак, что подтверждает рост давления со стороны ВСУ на части российских подразделений. В ответ российская армия активно применяет БЛА и артиллерийские расчеты, эффективно поражая скопления личного состава и техники ВСУ. Кроме того, фронтовая авиация продолжает наносить удары по украинским подразделениям: только за сегодняшний день были зафиксированы авиаудары по позициям ВСУ в населенных пунктах Кругленькое и Леонидовка, где противник концентрирует силы для потенциальных контратак.
На северо-востоке линии фронта наблюдается существенная активизация боевых действий. Российские войска ведут атаки по ряду направлений, в частности, в районе Свердликово и Ольгинского леса, где ранее были замечены украинские подразделения, укрепляющиеся с применением бронетехники и боеприпасов. Украинская сторона, несмотря на попытки контратак, сталкивается с мощными ударами российской армии, особенно на направлении Дарьино и Новоивановка, где ведутся интенсивные боевые столкновения с использованием большого количества техники.
По сообщениям, украинские группы оказались в окружении в районе Погребков и Ольговского леса, не имея возможности получить подкрепление. Аналогично, российские подразделения, вышедшие к селам Старая и Новая Сорочина, также находятся в условиях осадного положения, но сумели закрепиться на захваченных позициях. Обе стороны используют тяжелые дроны для снабжения и доставки небольших грузов, что позволяет продержаться до прибытия основной помощи. Однако эти меры носят временный характер и не способны обеспечить полноценную эвакуацию, ротацию или стабильное снабжение.
Украинские источники сообщают о большом числе раненых в подразделениях ВСУ, многие из которых не могут быть эвакуированы из-за интенсивной работы российских разведывательных дронов и артиллерии. Непрерывные удары препятствуют перемещению украинских сил и их снабжению, что дополнительно осложняет их положение на линии фронта.
Селидово-Кураховское (Покровское) направление — 10.11.24
На направлении Покровска российские силы после интенсивных наступательных действий в районе Селидово выравнивают линию фронта, подтягивая тыловые подразделения и укрепляя позиции. В то же время наступательные действия ведутся в сторону самого Покровска, а также на юго-запад от Цукурино. Здесь российские подразделения сосредоточились на окружении украинских войск, блокируя их позиции севернее Кураховского водохранилища и ограничивая возможности маневра.
Южнее Донецка российские части сумели захватить новые позиции вдоль трассы H15, и противник пытается удержать оставшиеся пути снабжения и отхода к Курахово. Наступление вдоль главных магистралей и на рубежах крупных населённых пунктов значительно осложняет положение украинских войск, вытесняя их с укреплений. Боевые столкновения вдоль этого участка продолжаются, и успехи российской армии в этом районе укрепляют позиции для дальнейшего продвижения к Курахово и его окружению.
Краснолиманское направление — 10.11.24
Сводка СВО. Бои на Лиманском направлении продолжаются с высокой интенсивностью, особенно в районе Первомайского (Першотравневого) и на участке Терны — Ямполовка, где ВСУ удерживают последний плацдарм на левом берегу реки Жеребец. Российские силы здесь ведут активные наступательные действия, стремясь вытеснить противника с ключевых позиций и расширить зону контроля. Сообщения о продвижении российских войск в районе Первомайского появились еще в октябре, когда с помощью беспилотника был установлен российский флаг на одной из вышек населенного пункта. На данный момент, согласно заявлению Минобороны России, Первомайское освобождено, хотя в селе всё ещё находятся мирные жители, укрывшиеся от эвакуации, проведённой противником. На текущий момент подразделения ВС РФ, по-видимому, заняли позиции в центральной части села, где продолжаются тяжелые бои за контроль над каждым кварталом.
Южнее Первомайского российские силы активизировались на направлении Терны — Торское. Этот район представляет собой ключевую точку обороны левого фланга украинской группировки. Недавно российским войскам удалось продвинуться в северной части Терн, несмотря на географические сложности и высокую степень разрушенности села, что позволяет противнику удерживать свои позиции. За последнюю неделю российская артиллерия и авиация нанесли более десятка ударов по позициям ВСУ, поддерживая наступающие силы.
На участке между Ямполовкой и Торским российские подразделения атакуют позиции ВСУ, пытаясь разорвать оборонительные рубежи и изолировать узлы украинской обороны. Успешный прорыв на данном участке мог бы значительно ослабить противника и упростить последующий штурм. Недавно с этого направления поступили кадры высадки российской бронегруппы, однако точный исход боя неизвестен. Если штурмовым группам удастся закрепиться, это усилит давление на обороняющиеся силы ВСУ в этом районе.
В Серебрянском лесничестве бои продолжаются с переменным успехом. Недавно подразделения ВСУ провели эвакуацию раненых с использованием бронетранспортера М113, операция была признана противником «рискованной». Это может указывать на непосредственную близость передовых российских позиций и усиленную работу БЛА в этом районе. Исходя из геолокации, передовые позиции ВСУ находятся восточнее, чем предполагалось ранее, однако точное положение линии боевого соприкосновения остаётся неопределённым.
Часов Ярское направление
Сводка СВО. На Часовярском участке сложилась стабильная, но напряженная обстановка. Российские силы провели успешную зачистку опорного пункта на направлении Ивановское — Ступочки. Отмечены локальные успехи и в районе Григорьевки.
Купянское направление — Сводка СВО
На Купянском направлении российские войска продвинулись на расстояние около 8 км южнее Стельмаховки. Также зафиксировано продвижение на север от Колесниковки и Табаевки. Западнее Мясожаровки зафиксированы изменения линии боевого соприкосновения.
После освобождения Первомайского закипели бои за Копанки. Противник стремится удержать линии обороны, однако российские части наступают в направлении Зелёного Гая и окраин Лозовой. Бои также идут за расширение зоны контроля вдоль реки, обеспечивая условия для наступления на Боровую и Купянск-Узловой. В Кучеровке отмечается частичное продвижение, также были отражены две контратаки ВСУ на окраинах Петропавловки.
Российские подразделения ведут наступательные действия в районе Колесниковки и продолжают закрепляться в лесных массивах западнее населенного пункта. Продвижение на данном участке ограничено из-за плотных лесных массивов, но российские силы продолжают удерживать под контролем важные рубежи.
Есть продвижение юго-западнее Вишневого в сторону Боровой, постепенно усиливая давление на украинские силы. На востоке от Лозовой российские войска продавливают оборону ВСУ, создавая условия для окружения в тактическом масштабе. Активные штурмовые действия продолжаются также в районе Копанков и Загрызово, где российские части продолжают наращивать усилия, ослабляя противостоящие украинские позиции.
Запорожский фронт
Обстановка на Запорожском фронте остаётся без значительных изменений. Российские силы нанесли удары по технике и резервам ВСУ в районе Малой Токмачки и Юрковки. Украинские источники прогнозируют наступление российских войск в этом направлении, однако явных признаков подготовки к штурму на данный момент нет.
Сводка СВО — Торецк
В районе Торецка идут ожесточенные бои. Российские подразделения захватили бригадный опорный пункт ВСУ и уничтожили несколько огневых позиций. Российский дрон также поразил турецкий бронеавтомобиль Kirpi, поддерживающий оборону противника.
Северское направление
На Северском направлении активные атаки ведутся в районах Серебрянки и Белогоровки, где ВСУ продолжают удерживать позиции. Российские системы «Солнцепек» нанесли удары термобарическими снарядами по пунктам временной дислокации противника на окраинах Серебрянки и к востоку от Северска. Тем не менее, поступают сведения о значительных потерях с российской стороны, вызванных лобовыми атаками без достаточной поддержки артиллерии, что повлекло неоправданные потери.
Сводка СВО. Харьковское направление
Сводка СВО. На Харьковском участке значительных изменений нет, российские силы продолжают наносить удары по тыловым объектам противника, однако на линии фронта движения практически не наблюдается.
Херсонское направление
На Херсонском направлении сохраняется дистанционный характер боевых действий. Российские артиллерийские расчеты выявили и поразили цели ВСУ в районах Токаревки, Камышан, Львово и Антоновки, уничтожив пункты дислокации операторов БПЛА противника в Корабельном районе. ВСУ, в свою очередь, обстреляли несколько населенных пунктов на левом берегу Днепра, в результате чего были ранены два мирных жителя.Внимание!
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35298 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных 50комплексов, 19063 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17368 орудий полевой артиллерии и минометов, 28010 единиц специальной военной автомобильной техники.
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По данным портала LostArmour.info;
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