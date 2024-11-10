Сводка СВО по фронтам и направлениям на 10.11.24. Карта СВО

На Кураховском направлении российские силы продвигаются как с юга, так и с востока, что вынуждает украинские части усиливать оборону и запрашивать разрешение на отход. Особо тяжелые столкновения фиксируются в Старых Тернах, где российские части ведут активные штурмовые действия, стремясь закрепиться на подступах к трассе, соединяющей Запорожье и Курахово. В результате боев, российские войска постепенно выдвигаются на подступы к Ильинке и Солнцевке, где интенсивность сражений возрастает. Уже сейчас частично под контролем российской армии находятся ключевые участки трассы, что нарушает коммуникацию и снабжение украинских сил. Основные боевые действия продолжаются на восточных подступах к Курахово. Российские войска ведут бои за Ильинку и продвигаются к Бересткам с целью захватить доступ к трассе на западе города. Сообщается о значительном успехе в районе Зари, где российским силам удалось взять под контроль часть населенного пункта. В целом бои за Курахово становятся все более напряженными, и город вскоре может оказаться в полуокружении. С южной стороны продолжаются наступательные операции в сторону Антоновки и Шахтёрского, где после прорыва российскими силами укрепрайона ВСУ разворачивается широкое наступление. В восточном секторе боевые действия сосредоточены на подступах к балке Долгая и к дороге, ведущей из Максимильяновки к Дальнему. Здесь российские войска сражаются, чтобы разорвать координацию украинских групп и создать угрозу для всех путей снабжения, связывающих фронт и тыловые части ВСУ. В случае успешного захвата Дальнего снабжение украинских позиций в районе Курахово будет существенно затруднено, что приведет к ослаблению их боевых возможностей. Севернее Курахово российские войска закрепились на ряде позиций, постепенно охватывая выступ с двух сторон. Продвижение к Дачному и Старым Тернам также позволяет сократить линию фронта и сконцентрировать усилия на подавлении украинских укреплений. Окружение Курахово сужает возможности для украинских войск, и остается лишь одна безопасная дорога южнее реки, ведущая на Запорожье. Южно-Кураховский фронт Продолжая наступление с юга, ВС РФ продвинулись в направлении Ясной Поляны и Максимовки, приближаясь к западным коммуникациям Курахово. В ходе успешных действий в этом секторе линия фронта выровнена вдоль лесных массивов и полей, что позволяет российским войскам более эффективно контролировать ключевые дороги и подходы к населенному пункту. На юге и востоке также продолжается интенсивное продвижение, особенно в районах к востоку от Богоявленки, что создает условия для окружения украинских сил в этом районе. Участок между Сухими Ялами и лесами Елизаветинского леса активно контролируется российскими подразделениями, пресекая передвижение противника.

Боевые столкновения в районе балки и лесополосы на востоке усиливаются: российские силы ведут наступательные действия, занимая удобные позиции для огневого воздействия на украинские укрепления. От Победы до Константиновки российские части продвинулись на участке шириной до 3,8 км и глубиной до 1,5 км, что позволяет улучшить контроль над фронтовыми линиями и расширить зону наступления.

К западу от Максимовки и Шахтёрского боевые действия носят локальный характер, однако плотность атак и высокая интенсивность огневых воздействий указывают на попытки российских войск стабилизировать линию соприкосновения, улучшая условия для последующего продвижения. Между Трудовым и Успеновкой продолжаются зачистки, и российские силы пытаются закрепиться на этих участках, расширяя контроль над прилегающими районами.

Курская область на 10.11.24. Карта СВО После периода относительного затишья на Курском направлении российские войска возобновили наступательные действия в Суджанском районе, постепенно расширяя зону контроля и стремясь создать условия для окружения противника. В этом районе ведутся активные боевые операции с целью занять выгодные позиции и усилить давление на ВСУ. Российские войска восстанавливают контроль над участком государственной границы в районе Нового Пути, подтверждено размещение минных заграждений и установку «зубов дракона» для укрепления позиций. Ситуация на приграничье характеризуется высокой динамичностью, с чередованием участков контроля обеих сторон. Севернее трассы Зелёный Шлях-Малая Локня наблюдаются активные бои, и четкая линия фронта не установлена: отдельные позиции удерживаются круговой обороной российскими военными и ВСУ, которые находятся под постоянным давлением с обеих сторон. Суджанский район: В районе Суджанского выступа российские силы проводят наступление, стремясь «срезать» фронт вдоль реки Малая Локня. В сети появились кадры с бронетехникой, движущейся вдоль Орловки в южной части района, что подтверждает продвижение в направлении Старой Сорочины. Наступление развивается в сторону лесополос около Кругленького. При дальнейшем успехе и закреплении в Викторовке возможно окружение группировки ВСУ, находящейся западнее реки Малая Локня, что может привести к созданию локального «котла». Также поступают сведения о локальных боестолкновениях у Мартыновки. На данном участке российская оперативно-тактическая авиация проводила бомбардировки позиций ВСУ. В районе Малой Локни удар БЛА «Ланцет» уничтожил украинскую САУ 2С22 «Богдана», что указывает на ослабление артиллерийских возможностей противника. На участке Погребки российские силы провели разведку боем и вскоре, практически без сопротивления, продвинулись через населенный пункт. Колонна на бронетехнике прошла через Старую Сорочину и продолжает двигаться на юг, обходя Малую Локню с западной стороны. Этот маневр свидетельствует о возможной попытке окружить украинские силы, удерживающие позиции севернее трассы Зеленый Шлях — Малая Локня. ВСУ вряд ли удастся быстро перебросить подкрепления, так как единственная дорога на Суджу находится под контролем российской армии, включая огневое и беспилотное прикрытие. Маневр может облегчить будущие бои за Малую Локню. Глушковский район: Подразделения ВС РФ укрепляют свои позиции на занятой территории, ведут разведку боем и массированно используют артиллерию для подавления огневых точек противника. В последние дни украинские силы сосредотачивают бронетехнику и личный состав на подготовленных оборонительных рубежах, а также пытаются ответить контратаками. С их стороны фиксируется активное использование танков и пехоты для удержания позиций. В ряде случаев украинская сторона задействует резервы для попыток отбросить российские подразделения на исходные позиции. Узнайте больше: Сводка СВО по фронтам и направлениям на 03.11.24. Карта СВО Ночью ВС РФ нанесли баллистические удары по инфраструктурным объектам в Сумской области. По сообщениям, одной из целей была Сумская ТЭЦ, что привело к перебоям в электроснабжении города. Эти удары могли быть направлены на разрушение тыловых коммуникаций и подрыв логистических возможностей украинских войск в регионе. Российская артиллерия активно работает по выявленным скоплениям противника, а авиация наносит удары по тыловым позициям ВСУ. В частности, российские летчики проводят атаки по узловым точкам снабжения, что ограничивает возможности украинских войск в своевременной доставке подкреплений. Насыщение линии фронта российскими БЛА позволяет фиксировать передвижения противника, а также оперативно корректировать артиллерийский огонь, что повышает точность ударов. Кореневский район: В Кореневском районе сохраняется напряженная обстановка: российские и украинские силы продолжают локальные боестолкновения в районе Зеленого Шляха и Новоивановки. Минобороны России сообщает об успешном отражении нескольких попыток атак ВСУ на этих рубежах, что свидетельствует о стабилизации линии фронта в данном районе. В районе Дмитрюкова зафиксировано применение ВСУ макетов бронетехники, включая муляжи БМП, для введения в заблуждение российских сил. Один из таких макетов был уничтожен дроном с оптоволоконным управлением, что позволило благодаря высокому разрешению камеры выявить «подделку». Одновременно, на противоположном фланге, российские БПЛА нанесли удары по позициям украинских войск у Дарьино. Бои за этот участок продолжаются, и несмотря на значительное давление, ВСУ удерживают свои рубежи. Украинские силы увеличивают плотность огня, используя танки для контратак по российским позициям. На видеозаписях, размещенных в сети, зафиксированы моменты таких танковых атак, что подтверждает рост давления со стороны ВСУ на части российских подразделений. В ответ российская армия активно применяет БЛА и артиллерийские расчеты, эффективно поражая скопления личного состава и техники ВСУ. Кроме того, фронтовая авиация продолжает наносить удары по украинским подразделениям: только за сегодняшний день были зафиксированы авиаудары по позициям ВСУ в населенных пунктах Кругленькое и Леонидовка, где противник концентрирует силы для потенциальных контратак. На северо-востоке линии фронта наблюдается существенная активизация боевых действий. Российские войска ведут атаки по ряду направлений, в частности, в районе Свердликово и Ольгинского леса, где ранее были замечены украинские подразделения, укрепляющиеся с применением бронетехники и боеприпасов. Украинская сторона, несмотря на попытки контратак, сталкивается с мощными ударами российской армии, особенно на направлении Дарьино и Новоивановка, где ведутся интенсивные боевые столкновения с использованием большого количества техники. Окружение групп ВСУ и снабжение По сообщениям, украинские группы оказались в окружении в районе Погребков и Ольговского леса, не имея возможности получить подкрепление. Аналогично, российские подразделения, вышедшие к селам Старая и Новая Сорочина, также находятся в условиях осадного положения, но сумели закрепиться на захваченных позициях. Обе стороны используют тяжелые дроны для снабжения и доставки небольших грузов, что позволяет продержаться до прибытия основной помощи. Однако эти меры носят временный характер и не способны обеспечить полноценную эвакуацию, ротацию или стабильное снабжение. Украинские источники сообщают о большом числе раненых в подразделениях ВСУ, многие из которых не могут быть эвакуированы из-за интенсивной работы российских разведывательных дронов и артиллерии. Непрерывные удары препятствуют перемещению украинских сил и их снабжению, что дополнительно осложняет их положение на линии фронта.