Курская область. Обстановка на 09.11.24, Новости сегодня. Карта СВО. Курское направление продолжает оставаться одним из ключевых участков активных боевых действий на линии фронта. На 8 ноября российские войска развивают наступательные действия в ряде районов Курской области, включая Кореневский, Глушковский и Суджанский районы. Противник пытается сдерживать натиск, задействуя танки, бронетехнику и резервы, в то время как российские подразделения эффективно применяют артиллерию, авиацию и беспилотные летательные аппараты для поддержки наступления. Российская группировка «Север» оказывает сильное давление на оборону ВСУ, ведя бои в стратегически важных районах, таких как Новоивановка, Дарьино и Малая Локня. Оперативная обстановка на сегодня показывает развитие маневра по окружению украинских сил, находящихся к северу от трассы Зеленый Шлях — Малая Локня, что может повлиять на дальнейшую конфигурацию фронта.

Курская область. Ситуация в зоне конфликта на 09.11.24. Карта СВО

Суджанский район:

В Суджанском районе также наблюдается активизация российской стороны, где фиксируются бои на рубеже Орловка — Новая Сорочина — Старая Сорочина. Несмотря на сообщения в украинских источниках о тяжелых боях, документальных подтверждений начала полномасштабного наступления в этом районе пока нет. Однако если информация об атаках подтвердится, это может указывать на попытку создания «котла» вокруг украинских частей, занявших позиции в районе Кругленького.

Также поступают сведения о локальных боестолкновениях у Мартыновки. На данном участке российская оперативно-тактическая авиация проводила бомбардировки позиций ВСУ. В районе Малой Локни удар БЛА «Ланцет» уничтожил украинскую САУ 2С22 «Богдана», что указывает на ослабление артиллерийских возможностей противника.

На участке Погребки российские силы провели разведку боем и вскоре, практически без сопротивления, продвинулись через населенный пункт. Колонна на бронетехнике прошла через Старую Сорочину и продолжает двигаться на юг, обходя Малую Локню с западной стороны. Этот маневр свидетельствует о возможной попытке окружить украинские силы, удерживающие позиции севернее трассы Зеленый Шлях — Малая Локня.

ВСУ вряд ли удастся быстро перебросить подкрепления, так как единственная дорога на Суджу находится под контролем российской армии, включая огневое и беспилотное прикрытие. Маневр может облегчить будущие бои за Малую Локню.

Глушковский район:

Подразделения ВС РФ укрепляют свои позиции на занятой территории, ведут разведку боем и массированно используют артиллерию для подавления огневых точек противника.

В последние дни украинские силы сосредотачивают бронетехнику и личный состав на подготовленных оборонительных рубежах, а также пытаются ответить контратаками. С их стороны фиксируется активное использование танков и пехоты для удержания позиций. В ряде случаев украинская сторона задействует резервы для попыток отбросить российские подразделения на исходные позиции.

Ночью ВС РФ нанесли баллистические удары по инфраструктурным объектам в Сумской области. По сообщениям, одной из целей была Сумская ТЭЦ, что привело к перебоям в электроснабжении города. Эти удары могли быть направлены на разрушение тыловых коммуникаций и подрыв логистических возможностей украинских войск в регионе.

Российская артиллерия активно работает по выявленным скоплениям противника, а авиация наносит удары по тыловым позициям ВСУ. В частности, российские летчики проводят атаки по узловым точкам снабжения, что ограничивает возможности украинских войск в своевременной доставке подкреплений. Насыщение линии фронта российскими БЛА позволяет фиксировать передвижения противника, а также оперативно корректировать артиллерийский огонь, что повышает точность ударов.

Кореневский район:

В Кореневском районе российские войска проводят локальные бои к югу от Зеленого Шляха и Новоивановки. Последний населенный пункт имеет важное значение, поскольку является транспортным узлом, контролирующим дороги, позволяющие российским силам развивать наступление в сторону Малой Локни и оказывать поддержку на северных рубежах.

Украинские силы увеличивают плотность огня, используя танки для контратак по российским позициям. На видеозаписях, размещенных в сети, зафиксированы моменты таких танковых атак, что подтверждает рост давления со стороны ВСУ на части российских подразделений. В ответ российская армия активно применяет БЛА и артиллерийские расчеты, эффективно поражая скопления личного состава и техники ВСУ. Кроме того, фронтовая авиация продолжает наносить удары по украинским подразделениям: только за сегодняшний день были зафиксированы авиаудары по позициям ВСУ в населенных пунктах Кругленькое и Леонидовка, где противник концентрирует силы для потенциальных контратак.

На северо-востоке линии фронта наблюдается существенная активизация боевых действий. Российские войска ведут атаки по ряду направлений, в частности, в районе Свердликово и Ольгинского леса, где ранее были замечены украинские подразделения, укрепляющиеся с применением бронетехники и боеприпасов. Украинская сторона, несмотря на попытки контратак, сталкивается с мощными ударами российской армии, особенно на направлении Дарьино и Новоивановка, где ведутся интенсивные боевые столкновения с использованием большого количества техники.

Поддержка российской авиации и артиллерии

Российская авиация продолжает массированные удары по позициям противника, что позволило сократить бронетанковые силы противника, который, по украинским данным, за последние два дня потерял около 4 танков и более 70 единиц БМП. Потери в живой силе украинской стороны оцениваются примерно в две роты.

Вечером российские силы продолжают укреплять позиции на занятых участках, оставляя небольшие группы для круговой обороны. Поддержка артиллерией и тяжелыми огнеметными системами позволяет удерживать давление на противника, хотя окончательный контроль над рядом районов остается под вопросом.

В последние дни наблюдается активное использование БЛА для снабжения окруженных или полуокруженных подразделений. Украинские силы применяют тяжелые беспилотники, способные доставлять на позиции личный состав, ограниченное количество боеприпасов и другие ресурсы. Аналогичная тактика, по данным с мест, применяется и российскими частями. Эти меры позволяют обеим сторонам поддерживать небольшие группировки в условиях окружения, что особенно актуально для боев в Большом Ольговском лесу.

Российские морские пехотинцы из группировки войск «Север» успешно продвигаются в приграничном районе Курской области, ведя активные боевые действия против подразделений ВСУ. Недавние столкновения продемонстрировали высокую подготовку и решимость российских сил. Морпехи устроили засаду, уничтожив украинские позиции и боевую технику производства стран НАТО. Боевики ВСУ, не ожидая столь решительного отпора, были вынуждены отступить, оставив на позициях боевую технику, оружие и личные вещи. Кроме того, отступая, противник заминировал определенные участки территории, стараясь осложнить дальнейшее продвижение российских подразделений.

После установления контроля над этими позициями, российские военнослужащие зачистили территорию, уничтожив оставленные мины, обеспечивая безопасность продвижения.

По информации Министерства Обороны РФ — Курская область

Вооружённые Силы России продолжают успешное наступление на Курском направлении, противодействуя попыткам ВСУ удержать позиции в ряде приграничных населенных пунктов. Подразделения российской группировки «Север» нанесли удары по ключевым формированиям противника, включая механизированные и десантно-штурмовые бригады ВСУ, уничтожая технику и значительно снижая их боеспособность.

В ходе этих действий было отражено 11 контратак украинских сил в районах Дарьино, Зелёный Шлях, Малая Локня, и Николаево-Дарьино. Также предотвращена попытка прорыва через государственную границу вблизи Нового Пути. Потери противника на данном участке составили до 80 человек убитыми и ранеными, а также утрачены танки и бронетехника. Двое украинских военнослужащих сдались в плен.

Российская авиация и артиллерия продолжает наносить удары по крупным скоплениям личного состава и техники ВСУ, действуя по направлениям Александрия, Дарьино, Кругленькое, Мартыновка, Новоивановка и другим. Дополнительные удары оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками произведены по объектам ВСУ в Сумской области, нанося значительный урон их резервам и логистике.

За прошедшие сутки, потери ВСУ превысили 300 военнослужащих. Уничтожено несколько танков, боевых машин пехоты, бронемашин, миномётов и автомобилей. Таким образом, потери противника на этом направлении с начала боевых действий уже составили более 30 500 человек и сотни единиц военной техники, включая танки, артиллерию, системы залпового огня и другие важные военные активы, что существенно ослабило его возможности удерживать линию обороны.

Продолжаются наступательные действия на стратегически важных направлениях, обеспечивая российским силам контроль над ключевыми рубежами и возможностями для дальнейшего продвижения вглубь приграничных районов.