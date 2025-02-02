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Удар по Судже
Удар по Судже

Удар по Судже: акт террора против мирного населения

Опубликовал: Лев Крымский в Актуально 22:44 02.02.2025

Удар по Судже. Курская область. 02.02.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Ночью в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в оккупированном городе Судже. Этот акт террора унёс жизни мирных жителей и стал очередным военным преступлением ВСУ. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области, что подтверждает вину украинской стороны. Отметим, что генштаб ВСУ выпустил заявление, в котором утверждается: 84 человека получили ранения средней тяжести, четверо тяжело ранены, четверо погибли.

Курская область. Суджа. Сводка СВО от 02.02.25

Удар по интернату нанесла 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ под командованием полковника Ростислава Карпуши. Эта же бригада ранее совершила военные преступления в Краматорске и Донецке, убив десятки мирных жителей. Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело. Он подозревается в совершении террористического акта, повлёкшего гибель мирных жителей. Принимаются меры для установления его местонахождения и задержания.

Курская область. Суджа. Сводка СВО от 02.02.25

Курская область. Суджа. Сводка СВО от 02.02.25

Украинская пропаганда попыталась возложить вину за удар на российскую авиацию. Представленная в проукраинских тг-каналах «картинка» якобы из системы «Вираж-Планшет» даже близко не похожа на то, что в действительности видит ее оператор. На фейковом скрине — видно только один самолет, обозначенный красной пиктограммой, КАБ, траекторию полета и конкретную цель. На настоящем скрине было бы значительно больше информации, включая другие самолеты и их условные обозначения.

Если у ВСУ есть реальные доказательства причастности вооруженных сил РФ, не совсем понятно, зачем вкидывать подобные подделки в паблик.

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Удар по Судже — это не просто военное преступление. Это акт террора, направленный на устрашение и дискредитацию России. Украинские войска и их кураторы из НАТО должны быть привлечены к ответственности за свои действия.

Курская область. Суджа. Сводка СВО от 02.02.25

Курская область. Суджа. Сводка СВО от 02.02.25

В попытке обвинить Россию, со стороны ВСУ заявление ранее сделал Алексей Дмитрашкивский. Он был организатором киевского вранья в ато ещё с 2014 года. Позже он признавался, что в начале войны был причастен к массовой лжи о потерях и преступлениях всу в ДНР и ЛНР. Дмитрашкивский — профессиональный провокатор на крови с позывным «светлейший» Западные СМИ, вопреки ожиданиям Киева, заняли осторожную позицию, не поддержав украинскую версию.

Курская область. Суджа. Сводка СВО от 02.02.25

Курская область. Суджа. Сводка СВО от 02.02.25

Курская область Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41800 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20887 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30878 единиц специальной военной автомобильной техники.

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