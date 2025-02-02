Удар по Судже. Курская область. 02.02.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. Ночью в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в оккупированном городе Судже. Этот акт террора унёс жизни мирных жителей и стал очередным военным преступлением ВСУ. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области, что подтверждает вину украинской стороны. Отметим, что генштаб ВСУ выпустил заявление, в котором утверждается: 84 человека получили ранения средней тяжести, четверо тяжело ранены, четверо погибли.

Курская область. Суджа. Сводка СВО от 02.02.25

Удар по интернату нанесла 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ под командованием полковника Ростислава Карпуши. Эта же бригада ранее совершила военные преступления в Краматорске и Донецке, убив десятки мирных жителей. Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело. Он подозревается в совершении террористического акта, повлёкшего гибель мирных жителей. Принимаются меры для установления его местонахождения и задержания.

Украинская пропаганда попыталась возложить вину за удар на российскую авиацию. Представленная в проукраинских тг-каналах «картинка» якобы из системы «Вираж-Планшет» даже близко не похожа на то, что в действительности видит ее оператор. На фейковом скрине — видно только один самолет, обозначенный красной пиктограммой, КАБ, траекторию полета и конкретную цель. На настоящем скрине было бы значительно больше информации, включая другие самолеты и их условные обозначения.

Если у ВСУ есть реальные доказательства причастности вооруженных сил РФ, не совсем понятно, зачем вкидывать подобные подделки в паблик.

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Удар по Судже — это не просто военное преступление. Это акт террора, направленный на устрашение и дискредитацию России. Украинские войска и их кураторы из НАТО должны быть привлечены к ответственности за свои действия.

В попытке обвинить Россию, со стороны ВСУ заявление ранее сделал Алексей Дмитрашкивский. Он был организатором киевского вранья в ато ещё с 2014 года. Позже он признавался, что в начале войны был причастен к массовой лжи о потерях и преступлениях всу в ДНР и ЛНР. Дмитрашкивский — профессиональный провокатор на крови с позывным «светлейший» Западные СМИ, вопреки ожиданиям Киева, заняли осторожную позицию, не поддержав украинскую версию.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41800 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20887 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30878 единиц специальной военной автомобильной техники.

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