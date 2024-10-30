Угледарское направление 30.10.24. Наступление на Курахово. Карта СВО

Угледарское направление. Обстановка на 30.10.24, Новости сегодня. Карта СВО. На Угледарском направлении российские войска продолжают уверенное продвижение с юго-западной стороны в направлении Курахово, создавая угрозу отсечения города от основной трассы снабжения и логистики. За последние сутки российским подразделениям удалось закрепиться в Новоукраинке, что серьезно укрепляет наш контроль над данным участком и позволяет продолжать наступление на север.

Угледарское направление, ситуация на 30.10.24. Карта СВО

Со стороны Богоявленки российские силы успешно продвигаются в сторону Трудового, где уже отмечены проникновения отдельных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в населенный пункт. Этот манёвр создает дополнительное давление на ВСУ и усложняет их оборону в районе Курахово. По сообщению украинского военнослужащего с позывным «Тень», дальнейшее продвижение российских сил на Трудовое, а затем и к перекрестку дорог возле АЗС в Успеновке станет стратегически важным ударом, отрезающим логистические пути и вынуждающим украинские силы к отступлению.

Ухудшающиеся погодные условия только осложнят передвижение ВСУ в полевых условиях, увеличивая их уязвимость перед маневренными действиями российской армии.

Освобождение Ясной Поляны, расположенной примерно в 11 километрах от стратегически важного населенного пункта Константинополь, представляет собой следующий шаг к выходу на «дорогу жизни» в Курахово. В этом направлении остаётся только населенный пункт Разлив, находящийся в непосредственной близости от ключевой трассы, соединяющей Курахово с другими логистическими узлами.

0 x Если у ВАС есть информация по Угледарскому направлению, поделитесь ею в комментариях Продвижение на данном участке приобретает темпы, схожие с началом полномасштабного наступления, что создает опасную для ВСУ обстановку на всех участках фронта в Угледарском направлении.

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По данным портала LostArmour.info;

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