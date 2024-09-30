Угледарское направление: Финал близко, исход ясен. Карта СВО

Угледар. Ситуация на 30.09.24 сегодня. Карта СВО. На утро 30 сентября ситуация на Угледарском направлении остается крайне напряженной. Главные события разворачиваются в районе села Богоявленка, где российские силы ведут упорное наступление, продвигаясь к ключевым высотам, которые контролируют подступы к населенному пункту. Здесь идет активная борьба за прорыв последней серьезной линии обороны ВСУ.

Российские войска штурмуют позиции противника на восточных и юго-восточных высотах, что позволит взять под контроль трассу, связывающую Богоявленку с другими опорными пунктами ВСУ, и лишить их жизненно важных коммуникаций. Судя по сообщениям украинских источников, снабжение их частей в этом районе резко ухудшилось, что связано с тем, что российские силы взяли под огневой контроль трассу, по которой противник получал подкрепления и боеприпасы.

Угледарское направление. Богоявленка — Золотая Нива

Бои за Богоявленку трудные и интенсивные, но ежедневно российские войска достигают успехов. ВСУ несут значительные потери и вынуждены отступать. Одновременно с этим гарнизон Угледара, численностью в несколько сотен человек, оказывается практически окруженным.

Украинские подразделения уже не пытаются покинуть город, так как логистические пути практически полностью блокированы российскими войсками. Особенно тяжелая ситуация складывается с эвакуацией раненых — их вывоз был прекращен несколько дней назад. ВСУ вынуждены удерживать оставшиеся позиции, но положение защитников Угледара кажется безнадежным.

Согласно имеющимся данным, российские войска также добились продвижения на западе Угледара, подойдя к границам Золотой Нивы и расширяя зону контроля. Группировка украинских войск в городе тает на глазах, отмечается дефицит воды, продуктов и медикаментов. Российская армия продолжает массированные удары по огневым точкам и логистике ВСУ в районе города, что еще больше усложняет ситуацию для обороняющихся.

Штурм Угледара продолжается, одновременно идет движение российских подразделений в сторону Покровска. Сообщается, что российские войска вышли к подступам Цукурино, взяв населенный пункт в полуокружение, а также продвигаются к Селидово, обходя его по флангам. В районе Дзержинска продолжаются ожесточенные бои, но основное внимание сосредоточено на взятии Богоявленки, что открывает путь к дальнейшему наступлению на Угледар.

Эти события подтверждаются как российскими, так и украинскими источниками, подчеркивающими значимость контроля над ключевыми высотами и коммуникациями в районе Угледара. Наступление ВС РФ продвигается с юга, создавая значительное давление на обороняющиеся подразделения ВСУ.

Что говорит противник

Судя по сообщениям украинских военных, ситуация для ВСУ в Угледаре становится критической. Окружённый гарнизон 72-й бригады ВСУ находится под давлением с трёх сторон: со стороны Водяного, Пречистовки и Павловки. Российские войска уже закрепились на юге и западе города, где идут ожесточённые бои. Обстрелы ведутся непрерывно, особенно с использованием миномётов и ствольной артиллерии, а также большое количество дронов ВС РФ контролирует территорию, что осложняет любые попытки перемещения или эвакуации.

Отмечается, что пехотные группы, выходящие из города, теряют до половины своего состава, сталкиваясь с постоянным огневым воздействием. Эвакуация раненых практически невозможна, так как бронетехника уничтожается ещё на подходах к городу, а продовольствие и боеприпасы практически на исходе. Командование обещает ротацию, но оттягивает её уже неделю, а возможность эвакуации тяжелораненых фактически отсутствует. Гарнизон в ближайшее время может попытаться прорваться, но исход такой операции крайне сомнителен. С каждым днём шансы на успешный выход из окружения стремительно сокращаются.

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Карта боевых действий. Угледар — 30.09.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

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